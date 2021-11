Eilmeldung: “Corona-Apartheidssystem” erläßt Lockdown für Ungeimpfte in Österreich

In Deutschösterreich werden die Schikanen gegen Corona-Ungeimpfte immer drastischer. Ab kommenden Montag gelten massive Ausgangssperren für Ungeimpfte. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen für etwa zwei Millionen Menschen – rund ein Viertel der Bevölkerung – sind zunächst auf zehn Tage befristet. Wer bisher keine Impfung hat, darf das Haus oder Wohnung künftig nur noch aus dringenden Gründen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, oder den Weg zur Arbeit bzw. den Besuch beim Arzt verlassen. Ziel der Maßnahmen der Bunderegierung sei es, die Impfzwang weiter zu erhöhen. FPÖ-Chef Herbert Kick rief als Reaktion auf den beschlossenen Lockdown für Ungeimpfte zu einer Demonstration am nächsten Samstag in Wien gegen das “Corona-Apartheidssystem” Deutschösterreichs auf.