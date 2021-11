Eilmeldung: Kyle Rittenhouse in allen Anklagepunkten freigesprochen

Der 18-jährige wegen Mordes ersten Grades angeklagte Weiße Kyle Rittenhouse wurden soeben von den 12 Geschworenen in allen fünf Anklagepunkten freigesprochen und ist somit ein freier Mann. Rittenhouse hatte sich mit einem Sturmgewehr bei den Rassenunruhen und Plünderungenim US-Bundesstaat Wisconsin zur Wehr gesetzt und zwei Menschen erschossen. Rittenhouse berief sich auf sein Recht zur Selbstverteidigung.

Nachdem ein Video veröffentlicht wurde, welches zeigt, wie einem Schwarzen in Kenosha mehrmals von der Polizei in den Rücken geschossen wurde, nachdem er während einer Polizeikontrolle versucht hatte, ein Messer aus dem Auto zu holen, entstanden große Unruhen, bei denen hauptsächlich Anarchisten und „Black lives Matter“-Anhänger für die Gewalt und Zerstörung verantwortlich waren.

In der dritten Nacht der Unruhen, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, versuchte eine größere Menge von Randalierern, den 17-jährigen Kyle Rittenhouse anzugreifen, der sich jedoch mit seinem halbautomatischen AR-15-Gewehr verteidigte. Das Ganze führte dazu, dass drei der Angreifer angeschossen wurden, zwei von ihnen starben und der dritte einen großen Teil des Oberarms verlor. Kyle Rittenhouse veröffentlichte auch einen Blog über die Vorkommnisse in Kenosha in den Tagen zuvor.

Rittenhouse war an diesem Abend vor Ort, um kleine Unternehmen mit anderen zusammen in einer Art Miliz vor Zerstörung und Plünderung zu schützen, wurde aber irgendwie vom Rest der Gruppe getrennt, woraufhin Anarchisten begannen, ihn zu jagen.

