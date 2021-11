Am Abend des gestrigen Volkstrauertages hielten württembergische Aktivisten ein Heldengedenken im Schönbuch ab. An einem Gedenkbrunnen im Wald hielt ein Aktivist eine Rede. Auch die toten Helden unserer Nation wurden mit einem kräftigen “Hier!” in die Mitte der Teilnehmer gerufen. Zum Schluss trug der Aktivist noch das Gedicht “Für uns!” vor, ehe er das diesjährige würdevolle Heldengedenken schloss.