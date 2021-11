Expedition Avantura – Vlog #21: Ausgeraubt & Sendepause

Meine Reise in die Ukraine fand vorerst kein gutes Ende: In Lemberg/Lviv wurde mein Fahrzeug aufgebrochen und die/der Täter stahl/en mir fast meine gesamte Ausrüstung und viele persönliche und – mental sowie materiell – wertvolle Besitztümer. Der erneute Schaden ist dermaßen immens, dass ich all meine Projekte erst einmal einstellen und mich finanziell neu aufstellen muss, um auch zukünftige Unternehmungen besser umsetzen und ausgeben zu können. Ich danke allen Freunden und Gefährten für die gemeinsamen Jahre im Kampf um ein besseres und gerechteres Deutschland und ein Europa der freien Völker. Nach über 20 Jahren, in denen ich zumindest als Teilzeitaktivist, oft sogar als Vollzeitaktivist, tätig war, gleicht diese Zwangspause einer Zensur in meinem Leben und die Unterbrechung meiner politischen und metapolitischen Arbeiten ergreift mich mit Trauer, denn es gibt für mich nichts Schöneres, Sinnvolleres und Ehrenvolleres – trotz aller Widrigkeiten – als unserer gemeinsamen Sache zu dienen. Einen messbaren größeren Erfolg oder gar eine Wende haben wir alle nicht erreicht, aber wir waren dabei, wir haben es versucht und wir sind auch bereit, mutig und unkonventionell, neue Wege zu gehen, um alte und ewigliche Ziele letztendlich doch noch zu bewältigen!

Avantura ist ein unterhaltsames und lehrreiches Reiseprojekt aus der Sicht eines Ethnopluralisten und Antiglobalisten. Eine mit diversen Kameratechniken, Medien und Formaten begleitete Dokumentation unterschiedlicher Lebensräume und deren einheimischer Bevölkerung. Im Vordergrund stehen Landschaftsaufnahmen, Kulturausflüge und Sehenswürdigkeiten, aber auch alltägliche Lebensrythmen im jeweils urbanen oder ursprünglichen Terrain.

Der reisende Erzähler, Baldur Landogart, stellt des Weiteren interessante Charaktere, aufschlussreiche Organisationen und wissenswerte Kampagnen vor, welche einen Mehrwert generieren und gleichgesinnten Antiuniversalisten, über alle Wirtschaftszonen und festgelegten Nachkriegsgrenzen hinweg, zu einem stärkeren Netzwerk zusammenführen. Avantura ist konzeptionell gestaltet, jedoch flexibel modulier- und erweiterbar.

Betrachter und Konsumenten können die Unternehmung durch Spenden fördern und sind aufgerufen, die verschiedenen Kanäle zu abbonieren, Beiträge zu teilen, sinnvoll zu kommentieren und somit viral zu unterstützen. Kooperationspartner können als Werbepartner in Erscheinung treten. Reisefreudige Gefährten können sich streckenweise mit einem eigenen Fahrzeug anschließen.

Weitere Infos unter http://expedition-avantura.de

Alle aktuellen Avantura-Seiten:

►YouTube (Vlogs): youtube.com/c/Avantura_Expedition

►Instagram (Aktuelle Fotos & Stories): instagram.com/avantura_expedition/

►Facebook (Beiträge & Kommentare): facebook.com/avantura.expedition

►VK: vk.com/club196630217

►Telegram-Kanal: t.me/expedition_avantura

►Telegram-Gruppe: Avantura_Diskurs

►Telegram-Archiv: t.me/avantura_archiv

►PeerTube: ignazbearth.ch/accounts/avantura

►Netzseite: expedition-avantura.de



Vielen Dank für Eure Abos, Likes, Kommentare und das Teilen! Dadurch kann das Projekt und seine Inhalte in die Öffentlichkeit kommuniziert werden.