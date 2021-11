Am vergangenen Sonntag, dem 14. November fand eine Flugblattverteilung in Manching statt. Nach wiederholten Einbrüchen und Fällen von Vandalismus in der oberbayerischen Gemeinde boten sich hierfür unsere “Achtung Einbrecher!”-Flugblätter besonders an. Zusätzlich wurden noch “Kein zweites 2015”-Flugblätter verteilt. Durch das Ankerzentrum Oberstimm und Containerlager im Ingolstädter Süden dürfte auch dieses seine Wirkung nicht verfehlen und eine abwechslungsreiche Lektüre zur üblichen Regenbogenpresse darstellen. Die nächsten Aktionen sind bereits geplant, so dass es bald wieder heißt: Revolution in Sendung!

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!