Flugblattverteilung in Oberhof (Thüringen)

Am gestrigen Sonnabend verteilten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung hunderte Flugblätter in der Stadt Oberhof, welche als deutsches Wintersportzentrum besonders stark von den irrsinnigen Coronazwangsmaßnahmen gebeutelt ist. In der vergangenen Wintersportsaison konnte der Biathlonweltcup zwar unter realitätsfremden Auflagen stattfinden, jedoch mussten die Hotel- und Gastronomiebetriebe aufgrund der Zwangsmaßnahmen starke Umsatzeinbußen hinnehmen.

Da die nächste sogenannte „Infektionswelle“ schon herbeigetestet wird, sind auch für diese Wintersaison die Aussichten für die Betriebe nach wie vor äußerst schlecht.

Wir fordern deshalb auch in Oberhof die irrsinnigen und geschäftsschädigenden Maßnahmen zu beenden und unsere Volksgenossen sogar noch aktiv zu Wintersportaktivitäten zu animieren, damit Körper und Geist für alle Unwägbarkeiten des Lebens bestens gewappnet sind.

Das System ist gefährlicher als Corona!