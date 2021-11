Freiheit statt Corona-Impfzwang – Flugblattverteilung in Cham

Was gestern von den Politikern Spahn und Kretschmer als Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, wird nun von denselben Politdarstellern sehnlichst herbeigewünscht. Die Rede ist von der Forderung, eine Impfpflicht gegen das Grippevirus Covid 19 einzuführen. Unsere Partei “Der lll. Weg” vertritt die Meinung, dass ein jeder Deutsche das Recht auf Unversehrtheit und Selbstbestimmung hat. Passend zum Thema verteilten heute Aktivisten vom Stützpunkt Ostbayern unsere bakannten Flugblätter “Freiheit statt Corona-Impfzwang” an mehrere Haushalte in der Kreisstadt Cham.