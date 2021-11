Heldengedenken 2021 in Mittelland

Zum Volkstrauertag haben sich auch in mehreren Regionen von Nordsachsen und dem südlichen Sachsen-Anhalt wieder Aktivisten des Stützpunktes Mittelland zusammengefunden, um das alljährliche Novembergedenken zu Ehren der gefallenen Söhne unseres Volkes zu begehen. Nur ein Tag nach dem zentralen Heldengedenken in der Märtyrerstadt Wunsiedel sollten auch die Denkmäler im Raum Mittelland gepflegt, geschmückt und mit Kerzenschein erleuchtet werden.

Während sich in der BRD die Gedenkkultur vorwiegend um jene realen oder vermeintlichen Opfer dreht, die in vergangener Epoche als äußere und innere Feinde Deutschlands in Erscheinung traten, wird das Andenken an die gefallenen Söhne unseres Volkes nicht nur verschmäht oder aus dem Gedächtnis gelöscht, sondern auch noch mit Füßen getreten und mit geschichtsverfälschenden Lügen entstellt. Zahlreiche geschändete, beschmierte oder abgerissene Soldatendenkmäler sprechen eine deutliche Sprache. Um so wichtiger erschien es den Aktivisten aus Mittelland, auch die regionalen Denkmäler ihrer Heimat zu besuchen und dort im würdevollen Gedenken der deutschen Helden beider Weltkriege inne zu halten. Im Vordergrund stand dabei aber nicht etwa das einseitige Schwelgen in der Vergangenheit, sondern vor allem der Blick in die Zukunft. In feierlichen Gedenkreden wurde vor allem die Verpflichtung betont, welche die heutige Generation im Kampf um die Zukunft ihrer Kinder zu erbringen hat. Unsere Urgroßväter haben ihren Kampf gefochten, nun jedoch liegt es an der Jugend im hier und jetzt, sich für die kommenden Generationen Deutschlands Freiheit zurück zu erkämpfen.

Der Soldatendichter Kurt Eggers schrieb einmal: „Der Soldat weiß um die notwendige völkische Pflicht, dass neben den Gräbern des Krieges die Wiegen jungen Lebens stehen müssen, will sich ein Volk nicht zu Tode siegen! Das Sterben wird ihm leichter, wenn er daran denken kann, dass sein Blut weiterlebt und dass mit diesem Blut auch alle Sehnsüchte lebendig bleiben.“

So wurde das Heldengedenken 2021 in Mittelland zu einem inneren Erlebnis für alle Beteiligten, das es sie bewusst als Teil einer langen Ahnenreihe empfinden ließ. Jede Generation trägt die Verantwortung für die kommenden Geschlechter auf seinen Schultern, und wie die Väter einst ihr Leben für uns gaben, so begreifen sich nationalrevolutionäre Aktivisten heute auch als die Gestalter eines neuen Morgens.