In Magdeburg haben Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” mit der Mobilisierung für das traditionelle Heldengedenken, das am kommenden Sonnabend, dem 13.11.2021 in Wunsiedel stattfindet, begonnen.

Magdeburg fährt nach Wunsiedel!

Sei auch du dabei und schließe dich uns an!