Heldengedenken auch in Mecklenburg und Pommern

„Ein Volk ist nur soviel wert, wie es seine Toten ehrt!“ – getreu diesem Motto suchten auch in diesem Jahr Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ Ehrenmale für die Gefallenen beider Weltkriege auf. Heldengedenken wurden u. a. in Zirchow auf der Insel Usedom, in Schwerin sowie im Schweriner Umland abgehalten.

Es ist nicht nötig, dass ich lebe,

wohl aber, dass ich meine Pflicht tue

und für das Vaterland kämpfe,

um es zu retten.

Friedrich II. (der Große, 1712-1786)