Heldengedenken im Münchner Umland

Nach dem ehrenvollen, andächtigen Gedenkmarsch am gestrigen Abend in Wunsiedel, gedachten auch Aktivisten des Stützpunktes München/Oberbayerns der toten Helden beider Weltkriege, sowie den in Gefangenschaft verstorbenen Soldaten im Münchner Umland.

Am Kriegerdenkmal in Holzkirchen wie auch in der Gemeinde Unterhaching wurde für die gefallenen Helden eine Kerze entzündet und eine andächtige Schweigeminute abgehalten.

Denn tot sind nur jene, die vergessen werden!

Sie starben das wir heute leben können. Möge ihr Andenken stets in unserem Herzen sein und uns Kraft und Mut geben für unsere Ahnen, für unsere Kinder und für unser Deutschland immer einzustehen.