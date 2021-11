An zahlreichen Orten in Berlin und Brandenburg kamen Mitglieder unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” an Gedenkstätten für die Gefallenen beider Weltkriege zusammen, um sie zu reinigen, herzurichten und Blumen niederzulegen.

Gedenken in Berlin

Gedenken in Brandenburg

Ein Volk ist nur soviel wert, wie es seine Toten ehrt!