In den Morgenstunden des Volkstrauertages besuchte eine Familie aus Ostbayern den Ehrenhain am Kalvarienberg in Cham, um der gefallenen Söhne der Stadt zu gedenken. Im Kampf für ein freies Vaterland ließen diese jungen Männer ihr Leben und ihr Tod soll uns stets zur Pflicht rufen. Tod sind nur jene, die vergessen sind!