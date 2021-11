“Sie starben für uns”, so steht es in Stein geschrieben auf einem Kriegerdenkmal in Peesten (Oberfranken)

Nach dem gestrigen Heldengedenken in Wunsiedel waren Aktivisten am Volkstrauertag unterwegs, um an Gräbern der Toten Soldaten inne zu halten.

Nach dem niederlegen der Blumen und Kerzen, wurde eine Schweigeminute für all die Gefallenen, Vermissten und ermordeten Soldaten abgehalten.

Tot sind nur jene, die vergessen werden!