Heldengedenken: Zwickau fährt nach Wunsiedel!

In Zwickau wurde in dem vergangenen Tagen für das traditionelle Heldengedenken am 13.11. in der Märtyrerstadt Wunsiedel geworben. So wurden in der Muldestadt etliche Flugblätter verteilt. Dabei konnte man auf den Verteilrunden erfreulicherweise im Straßenbild einige Plakate erblicken, mit denen für die Teilnahme am ehrenhaften Gedenken an die gefallenen Helden unseres Volkes geworben wird.

Am Sonnabend, den 13. November fahren auch aus Zwickau und Westsachsen volkstreue Aktivisten nach Wunsiedel. Getreu dem Motto Tot sind nur jene, die vergessen werden!