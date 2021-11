Infostand in Berlin-Marzahn durchgeführt

Nachdem in den letzten Wochen zehntausende Flugblätter an die deutsche Bevölkerung im Berliner Bezirk Mahrzahn-Hellersdorf verteilt wurden, suchten die Aktivisten unserer Bewegung “Der III. Weg” heute das persönliche Gespräch mit den Bürgern.

Bei einem Informationsstand am Eastgate wurden nicht nur Dutzende Gespräche geführt und reichlich Flugblätter zu den verschiedenen tagespolitischen Themen übergeben, sondern auch kostenlos Kinderspielzeug an deutsche Familien abgegeben.

Diese Möglichkeit an unserem mehrstündigen Infostand wurde rege in Anspruch genommen.

Zeitgleich wurden in der kompletten Umgebung des Einkaufscenters Tausende Flugblätter zum Thema “Kriminelle Ausländer raus” in die Briefkästen verteilt.

Anwohner berichteten uns, dass es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu Straftaten im Bezirk kommt und die Angst besteht, ähnlich zu verkommen wie mancher Westbezirk der Stadt. Erfreulich war, dass unsere Partei in der öffentlichen Wahrnehmung immer präsenter wird und der Bekanntheitsgrad wächst.

Für Berlin – BEREIT!