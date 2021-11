Islamisierung: Raunheim führt Muezzinruf ein

Nachdem seit über einem Jahr der Muezzin in Raunheim im Rhein-Main-Gebiet auf Grund von Corona zum Gebet rufen durfte, hat die Stadt Raunheim (Groß-Gerau) nun den muslimischen Muezzinruf zur festen Einrichtung gemacht. Die Stadtverordnetenversammlung beschloß, daß immer freitags der rituelle Ruf zum Mittagsgebet bis zu vier Minuten lang ertönt. Im Fastenmonat Ramadan sogar täglich. “Somit werden die Muslime, die die größte Bevölkerungsgruppe in Raunheim stellen, den Christen gleichgestellt“, erklärt Bürgermeister Thomas Jühe (SPD) glücklich. Ein weiterer Meilenstein in der Überfremdung Raunheims.

Islamisierung? Wir stellen uns quer!

Unser Land verliert seine Identität! Schuld daran ist eine völlig verfehlte Politik, welche die Masseneinwanderung begünstigt und selbst schwerstkriminelle Ausländer nicht abschiebt. Eine der drastischen Veränderungen ist die Islamisierung unserer Heimat. Die Politik der Herrschenden hat die Bildung von Parallelgesellschaften zugelassen, denen nun immer mehr Raum gewährt wird. Araber-Clans, Muezzin-Rufe in unseren Straßen, Anschläge auf Andersgläubige unter Allahu-Akbar-Rufen sind die Zeichen dieser Zeit. Wir wollen dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen! „Der III. Weg“ stellt sich quer!

Nein zur Moschee in meiner Stadt!

Mittlerweile gibt es auf deutschem Boden gefühlt mehr Minarette als Zigarettenstummel. Immer mehr Moscheen warten auf die „fromme“ Kundschaft der „Religion des Friedens“. Kein Wunder: Nicht erst seit 2015 sind Millionen Fremde aus nicht-europäischen Ländern wie der Türkei, Syrien, Afghanistan oder dem Irak nach Deutschland eingezogen. Viele von ihnen kamen nicht als Bittsteller, sondern als „Herren und Gebieter“ in unser Land. Mit sich brachten sie ein archaisches Frauenbild, eine fremde Kultur und eine teils hohe Gewaltbereitschaft, um diese durchzudrücken.

Viele Moscheen werden von äußerst fragwürdigen Betreibern geleitet. Hier müssen vor allem die Moscheen der türkisch-islamischen Gemeinde Ditib genannt werden. Dahinter steckt der türkische Staat, der offenbar einen starken Einfluss auf die Gemeinden ausübt. Ziel ist die Indoktrinierung der Mitglieder und die Erziehung zu treuer Gefolgschaft gegenüber türkischen Interessen. Exemplarisch für diese Ziele kann ein Ausspruch des türkischen Präsidenten Erdogan von 1998 genannt werden:

Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten!

Diese Aussage ist keine Einzelmeinung des Despoten vom Bosporus, die keinerlei Resonanz nach sich ziehen würde. Auch der türkische Unternehmer und SPD-Politiker Vural Öger äußerte sich ähnlich:

Das, was Kamuni Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir über die Einwanderung mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen.

Soll das deutsche Volk diesem Treiben wirklich nur zusehen?

Muezzin-Rufe und Terroranschläge

Aus falsch verstandener Toleranz geben Systempolitiker den Apologeten des Islams immer mehr Raum. In immer mehr deutschen Städten genehmigen Behörden den islamischen Ruf zum Gebet, per Lautsprecher werden deutsche Straßen mit den Gebetsrufen des Muezzins beschallt. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Stadt Köln, wo die parteilose Politikerin Henriette Reker diese Praxis genehmigt hat. Die Islamisierung, die von der Herrschenden lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, lässt sich heute nicht mehr verschleiern.

Unterdessen hält die Masseneinwanderung aus dem islamischen Raum nach Deutschland an. Egal ob über das Mittelmeer oder über die Oder: Immer mehr Fremde kommen in unser Land. Kaum noch registriert werden die unzähligen Anschläge auf deutschem Boden. Egal ob beim Messeranschlag von Würzburg, beim Weihnachtsmarktattentat in Berlin oder dem Amoklauf in einem ICE zwischen Passau und Regensburg im November 2021: Stets hat nichts mit nichts etwas zu tun. Schon gar nicht spielt die kulturelle Prägung der Täter eine Rolle, so verkünden es unisono Politik und Medien.

Wir haben all ihre Lügen satt! Die Masseneinwanderung ist keine „Bereicherung“ und die „bunte Gesellschaft“ ist für uns keine freudige Zukunftsperspektive. Wir wollen unsere Heimat bewahren und kämpfen für das wahre Deutschland. Ein Deutschland, geprägt durch die Kultur unseres indigenen Volkes und nicht durch uns fremde Vorstellungen. Werde auch du aktiv für unsere Heimat und unterstütze die nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“!

Für`s Vaterland? Bereit!

Für`s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!