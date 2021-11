Kindesentführer bei Amstetten und Dornstadt (Alb-Donau Kreis) unterwegs

In Amstetten, Dornstadt und Bernstadt kam es zu versuchten Kindesentführungen durch unbekannte Täter. Am 26. Oktober wurde in Amstetten eine Elfjährige ab dem Bahnhof von Unbekannten in einem dunklen Fahrzeug verfolgt. Am Drosselweg stiegen die Tatverdächtigen aus und boten dem Mädchen Süßigkeiten, wenn sie in das Fahrzeug steigt. Das Mädchen flüchtete sich in einen Garten und entkam.

Die Tatverdächtigen wurden als dunkelhäutige Männer mit Dreitagebart beschrieben.

Im nahen Dornstadt wurde am 27. Oktober ebenfalls eine Siebenjährige aus einem silberfarbenen Kleintransporter angesprochen und flüchtete. Später trieben sich Unbekannte in Bernstadt im Garten einer Familie herum und flüchteten in ein dunkles Fahrzeug, als sie entdeckt wurden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen.