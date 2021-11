Köthen: Bürgerstreife nach schwerer räuberischer Straftat

In der Bachstadt Köthen hat es in der letzten Zeit mehrere Straftaten gegeben, bei denen Stichwaffen verwendet wurden. Der jüngste Fall eines afghanischen Täters fiel durch besonderes Kalkül auf. Nun gab es durch unsere Aktivisten der Partei “Der III. Weg” Bürgerstreifen in der Stadt.

Afghane beraubt Mann mit Messer

Der Migrant hatte sich offenbar ungefragt auf die Beifahrerseite des Opfers ins Auto gesetzt und den Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht. Er konnte so Bargeld im unteren vierstelligen Bereich erbeuten. Offenbar hatte er sein Opfer vorher ausgespäht. Dieser Fall ist leider nur einer von vielen in Köthen und der „bunten“ Bundesrepublik.

Für die Sicherheit in Köthen aktiv

Die etablierte Politik hat es zu verantworten, dass sich viele Bürger der Stadt nicht mehr sicher fühlen. Um die Sicherheit im öffentlichen Raum in Köthen zu gewährleisten, führten Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” mehrere Streifen in Köthen durch.

Bereits zu Beginn des Jahres waren Mitglieder unserer Partei für die Sicherheit in Köthen mit mehreren Streifengängen aktiv (Wir berichteten).

