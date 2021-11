Linke Szene streicht Mitglied der Hammerbande die Unterstützung

In der linken Szene werden sie zu Märtyrern stilisiert. Die Rede ist von den Mitgliedern der sogenannten „Hammerbande“. Doch nun meldet sich die Antifa auf der Szene-Plattform Indymedia in bezug auf einen der Hammerhelden ungewöhnlich kleinlaut zu Wort. Johannes D., der wegen vielen links-motivierten Straftaten bekannt ist, wird in einem Outing vorgeworfen, seine Freundin brutal vergewaltigt zu haben. Dort heißt es:

„Johannes D. (auch ‚Jojo’ oder ‚Hannes’ genannt) ist mein Ex-Freund. Er bewegt sich seit Jahren in der linken Szene. (…) Er hat mich vergewaltigt und gedroht mich wieder zu vergewaltigen, wenn ich keinen Sex mit ihm habe. Nach der Vergewaltigung hat er keine meiner Grenzen mehr gewahrt und war mir gegenüber fortlaufend sexualisiert gewalttätig. Außerdem hat er mir immer wieder damit gedroht, Suizid zu begehen, wenn ich mich wegen der Gewalt von ihm trenne. (…) Weiterhin hat er immer wieder damit gedroht, eine Person in meinem Umfeld zu ermorden. Seit meiner Trennung habe ich Angst, dass er versuchen wird mich zu ermorden. Ich traue ihm das zu.“

Die Freundin von Johannes D. stammt selbst aus der linken Szene. Auch gegenüber anderen Genossinnen soll D. sexuelle Gewalt ausgeübt haben. Brisant ist auch, dass andere Mitglieder der Terrorzelle davon gewusst haben sollen und D. gedeckt haben, so zum Beispiel Lina E., die Hauptangeklagte im Prozess rund um die Hammerbande und ihr untergetauchter Lebensgefährte Johann G..

Wie bereits erwähnt, ließ die Antifa Friedrichshain kleinlaut verkünden: „Sich gegenseitig zu decken, hat Grenzen!“. Zudem wurde D. jede weitere finanzielle und politische Unterstützung gestrichen. Überraschend selbstreflektiert heißt es auf Indymedia weiter: „Weshalb in ‚unseren Reihen’ so viel Gewalt passiert lässt sich u.a. damit erklären, dass die Szene generell sehr gewaltaffin ist (wir nehmen uns da nicht aus) – was sich aber nicht nach innen ausdrücken darf, aber offensichtlich dauernd tut. Deswegen wundert es leider auch nicht, dass ein Beschuldigter im 129-Verfahren auch ein Täter ist.“

Dieser Fall zeigt einmal mehr, welche verdorbenen Subjekte hinter den feigen Hammer-Anschlägen auf politisch Andersdenkende stecken.

Zudem können wir Nationalrevolutionäre diesem Fall eine andere wichtige Erkenntnis abgewinnen. Wenn Menschen anderen Menschen auf solch niederträchtige Art und Weise schaden, dann wird diese Böswilligkeit auf sie selber zurückkommen. D. wurde aufgrund seiner militanten und terroristischen Prägung mit großem Respekt innerhalb der Szene betrachtet.

Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass auch seine Freundin und die anderen mutmaßlichen Opfer der Vergewaltigungen einen hochachtungsvollen Blick auf seine politische Ideologie hatten, da sie ebenfalls aus dem linksradikalen Spektrum kommen. Und nun, wo Teile der Hammerbande vor Gericht stehen und andere auf der Flucht bzw. im Untergrund sind, stellt sich heraus, dass die schrecklichsten Taten der Terrorzelle eben nicht am politischen Gegner begangen wurden, sondern gegen Frauen in den eigenen Reihen. Gegen die Frauen, die D. bewundert haben.

Und er selber? Ihm wurde die Unterstützung jetzt sogar von den Leuten versagt, die sonst für jede Art von Terror und Schikane zu haben sind.