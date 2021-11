Am Dienstagabend, den 10. November 2021 verteilten württembergische Aktivisten Hunderte Flugblätter zum Thema “Linksextremismus stoppen!” in Geislingen an der Steige im Landkreis Göppingen. Auch die Bewohner des Studentenwohnheims in der Kaiser-Wilhelm-Straße bekamen einige Exemplare eingeworfen.