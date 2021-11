Mehr Flüge – Weißrussland erhöht den Druck

Der weißrussische Diktator Lukaschenko erhöht den Druck auf Europa. Das Angebot weißrussischer Airlines von Flughäfen wie Istanbul, Dubai oder Taschkent wird noch günstiger. Immer mehr Immigranten können so nach Europa reisen. Lukaschenko schlägt auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen verdient Weißrussland so viel Geld, zum anderen wird so die EU vorgeführt. An der Grenze zwischen Weißrussland und Polen verhärten sich unterdessen die Fronten, denn die Migranten dort gehen immer aggressiver vor.

Nie war „Flucht“ so einfach

Seit Jahren strömen Millionen Immigranten aus Nahost und Afrika gen Europa. Bislang mussten die Ausländer dabei noch einigermaßen strapaziöse Routen auf sich nehmen. Doch für die sogenannten „Flüchtlinge“ hat sich nun eine weitaus bequemere Reiseroute geöffnet. Der weißrussische Diktator lässt Immigranten direkt per Charterflug in die Hauptstadt seines Landes fliegen und transportiert sie von dort aus an die Landesgrenze, von wo aus der Weg nach Deutschland nicht mehr weit ist. Bislang musste ein Migrant mit Kosten von etwa 3000 Euro für die Reise rechnen. Somit konnte man davon ausgehen, dass es sich bei den „Geflüchteten“ nicht grade um die Ärmsten der Armen handelt.

Nun baut Weißrussland das Angebot aus und macht es zudem für noch mehr Ausländer erschwinglich. Am 09. November flogen allein fünf Maschinen von Istanbul gen Minsk. An Bord dürften sich fast ausschließlich Migranten befunden haben. Die Preise wurden gesenkt: ein Non-Stop-Flug kostet grade einmal 178 Euro. Für die Reisewilligen gibt es direkt Angebote, die in Reisebüros in Nahost vermittelt werden. Auch von anderen Flughäfen aus kann man die Reise nach Europa antreten. So kostet ein Flug aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent 178 Euro. Innerhalb von fünf Stunden kann man so nach Minsk kommen. Viele Afghanen sind nach dem Sieg der Taliban nach Usbekistan gegangen. Ob sich darunter auch Agenten der Taliban oder Mitglieder des afghanischen Ablegers von Daesh (Islamischer Staat) befindet, weiß niemand so genau.

Auch aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten kann man nach Weißrussland fliegen. Hier gibt es Angebote ab 285 Euro. Die weißrussische Staatsfluglinie Belavia hat 30 Flugzeuge mit 4000 Sitzplätzen. Man kann sich ausrechnen, was für ein gutes Geschäft die Linie derzeit macht. Wenn die Flüge ausgebucht sind, springen auch schon mal Flieger anderer Staaten mit ein. Sowohl russische als auch türkische Fluglinien springen für die Weißrussen ein. Da die Maschinen über russischen Luftraum fliegen, gibt es keine Probleme mit den Fluggenehmigungen.

Russland und die Türkei spielen das Spiel gerne mit. Beide Staaten haben eher wechselhafte Beziehungen zur EU. In beiden Ländern wird man mit Genugtuung die Ohnmacht und Machtunfähigkeit in Brüssel beobachten. Zudem ist das Geschäft natürlich auch für diese Staaten lukrativ. Grade die Türkei hat in den vergangenen Jahren etwa vier Millionen Syrer aufgenommen, die innerhalb der türkischen Bevölkerung auch nicht grade mit Wohlwollen begrüßt wurden. Auf diesem Weg kann die Türkei den schwarzen Peter weiter geben.

Es brodelt an der polnisch-weißrussischen Grenze

Weißrussland möchte die Migranten selbstverständlich nicht behalten. Daher stacheln weißrussische Soldaten die Immigranten offenbar auf, mit aller Gewalt gegen die Grenze zu drängen. Es dürfte wohl kein Zufall sein, dass die Migranten sich mit Spaten und Geräten ausrüsten konnten. Immer wieder gelingen Durchbrüche an der Grenze. Der polnische Botschafter in Berlin, Andrzej Przylebski, berichtet in einem Interview mit der Jungen Freiheit zudem davon, dass weißrussische Soldaten auf polnische Grenzer zielen würden. Momentan sollen etwa 4000 Migranten an der Grenze lauern. (s. auch: Sie lassen es zu!)

Doch Polen möchte zeigen, dass Grenzschutz sehr wohl möglich und massenhafte Migration kein Naturgesetz ist. So erklärt Przylebski weiter in dem Interview: „Wir wollen ein Exempel statuieren, daß die Verteidigung der EU-Grenze, entgegen manchen deutschen Idealisten, möglich ist.“ Dabei ist dem Botschafter auch bewusst, dass es auch in seinem Land subversive Kräfte gibt, die der Migration Tür und Tor öffnen wollen. Dabei wird mit perfider Propaganda gearbeitet: So hat beispielsweise die EU-nahe Zeitung Gazeta Wyborcza ein Bild auf veröffentlicht, auf dem ein weinendes Migrantenkind zu sehen ist. Was die Zeitung verschwieg: Dem Kind wurde vorher Zigarettenrauch ins Gesicht gepustet, um es vor der Kamera zum Weinen zu bringen.

Nicht nur Przylebski hält das Vorgehen der Weißrussen für eine hybride Kriegsführung. Also eine Kriegsführung mit verdeckten Mitteln. Angesichts der Lage an der Grenze scheint es jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der erste Schuss fällt. Weiterhin ohne Plan: Die EU und die Bundesregierung. Wer ist der Verlierer? Das deutsche Volk.

