„Mission Lifeline“ macht weiter bis zum bunten Ende

Die Organisation “Mission Lifeline” und andere Migrationsfanatiker haben die Umwandlung der Bundesrepublik zu einer multikulturellen Gesellschaft als ihr Ziel auserkoren und arbeiten zielstrebig an der Verwirklichung desselben.

Bis zur Umvolkung

Das neueste Vorhaben des Dresdner Vereins, Pässe für afghanische Ortskräfte zu besorgen, damit diese ihr Heimatland verlassen können, stößt auf herbe Kritik in der deutschen Bevölkerung. Diese Kritik interessiert die vermeintlichen Samariter aber nicht und so initiierte „Mission Lifeline“ eine Spendenkampagne.

Gründer und Sprecher der Organisation, Axel Steier, twitterte erst vor wenigen Tagen: „Manch einer hat schon seltsame Vorstellungen von einer guten Gesellschaft. Naja, er sitzt am kürzeren Hebel …. Und er kann nix tun, wir machen einfach weiter, bis es richtig bunt ist!“

In einem weiteren Eintrag verwies der besagte Herr auf die verschiedenen Spendenmöglichkeiten, wobei er das Schlagwort „Team Umvolkung“ verwendete. Mit dem Begriff „Umvolkung“ bezieht er sich auf die bewusste Multikulturalisierung der Bevölkerung in der BRD. Der Anteil der nicht in Deutschland verwurzelten Einwohner soll dabei natürlich massiv gesteigert werden.

Bereits heute haben die Netzwerke der Migrationsmafia tausende von illegalen Flüchtlingen zur Flucht über Land oder Wasser nach Europa verleitet und sie dabei aktiv unterstützt. Die angebliche Seenotrettung durch diese Organisationen ist reine Augenwischerei.

2020 hatte „Mission Lifeline“ mehr als 100.000 Euro für ein Flugzeug gesammelt, mit dem der Verein Einwanderer aus Griechenland nach Deutschland fliegen wollte. Ein Ende ihrer Aktivitäten ist nicht in Sicht.

Heimat schützen

Heimat umfasst nicht nur eine Gegend, in der man aufgewachsen ist oder sich zu Hause fühlt. Heimat ist vielmehr das, was unser Leben ausmacht. Heimat ist, was einem bekannt und ähnlich ist, was Geborgenheit schafft: Heimat ist Identität! Heimatverbundene Politik erkennt diese Identität an und will sie auch für zukünftige Generationen erhalten.

Ziel unserer Partei “Der III. Weg” ist somit die Bewahrung der nationalen Identität des deutschen Volkes vor fremden Einflüssen und Kulturzerfall. Wir fordern einen effektiven Grenzschutz und eine sofortige Abschiebung krimineller und illegaler Einwanderer.