Mitteldeutschland fährt am 13. November 2021 zum Heldengedenken nach Wunsiedel

Trotz aller Widrigkeiten wird unsere Partei “Der III. Weg” in Wunsiedel unseren Helden in Würde gedenken. Auch Anhänger aus Mitteldeutschland beteiligen sich an der bundesweiten Mobilisierung.

Wir vergessen euch nicht

Traditionell finden sich am Sonnabend, dem 13. November 2021, wieder volkstreue Kräfte im oberfränkischen Wunsiedel ein, um gemeinsam in einem disziplinierten Fackelmarsch der unzähligen Toten unseres Volkes anständig zu gedenken. Der Stützpunkt Mittelland mobilisiert wie viele andere Kräfte unserer Partei “Der III. Weg” seit Wochen zu diesem bedeutsamen Termin. In diesem Zusammenhang verteilten Aktivisten und Aktivistinnen unserer nationalrevolutionären Bewegung in verschiedenen Städten und Regionen Mitteldeutschlands (z.B. Wiedemar, Dessau oder Staßfurt) entsprechende Flugblätter und machten die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass unsere toten Helden nicht vergessen sind!

Die Pflicht ruft nach Wunsiedel

„Tot sind nur jene, die vergessen werden!“ lautet wieder das Motto für den Sonnabend, dem 13. November 2021 ab 16.00 Uhr. Dort wollen wir gemeinsam unserer gefallenen Soldaten, der zahl- und oft namenlosen Bomben- und Vertreibungstoten der Weltkriege und aller anderen Opfer gedenken, die für den Fortbestand unseres Vaterlandes und für ein freies Europa ihr teures Leben ließen.

Ab Freitag, dem 12. November 2021, wird auch das Infotelefon 0159-02711721 für entsprechende offene Fragen geschaltet sein.

Sei auch du dabei!