Am Freitag vor einer Woche sind Linksextremisten in Oberschleißheim gewesen und haben gestohlene Plakate unserer Partei aufgehängt, versehen mit dem Schriftzug “Dritter Weg hängen”. Wir lassen uns diese Provokation der Kommune nicht bieten!

Als Antwort darauf wurde heute im Westend, der Wohlfühl-Zone der Bolschewisten in München, eine nationale Streife und eine Flugblattverteilung gegen Linksextremismus durchgeführt.

Für’s Vaterland? Bereit!

Für’s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!