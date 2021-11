Österreich: Kein Herz für Ungeimpfte?

Scheinbar hat der Wiener Dompfarrer seine Bibel nicht so gut parat. Bekanntlich heißt es in Markus 12:31: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst…“. Die „miseratio“, die Erbarmung, ist ein zentraler Teil des christlichen Selbstverständnisses. Bei Corona hört es sich damit aber schnell auf.

In einem Interview hat der Wiener Dompfarrer sich so geäußert:

„Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen, als für die gesamte Bevölkerung einen Lockdown verordnen zu müssen.“

Plötzlich wird die Ausgrenzung zur christlichen Tugend. Kein Wunder, dass im christlich regierten Österreich seit Anfang dieser Woche ein Lockdown für Ungeimpfte angeordnet wurde. Die Kanzlerpartei ÖVP kann ihr christliches Erbe eben nicht ablegen.

In Deutschösterreich werden die Schikanen gegen Corona-Ungeimpfte immer drastischer. Seit Montag gelten massive Ausgangssperren für Ungeimpfte. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen für etwa zwei Millionen Menschen – rund ein Viertel der Bevölkerung – sind zunächst auf zehn Tage befristet. Wer bisher keine Impfung hat, darf das Haus oder die Wohnung künftig nur noch aus dringenden Gründen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs oder den Weg zur Arbeit bzw. den Besuch beim Arzt verlassen. Ziel der Maßnahmen der Bunderegierung sei es, den Impfzwang weiter zu erhöhen. FPÖ-Chef Herbert Kick rief als Reaktion auf den beschlossenen Lockdown für Ungeimpfte zu einer Demonstration am nächsten Samstag in Wien gegen das “Corona-Apartheidssystem” Deutschösterreichs auf.