Rottenburg: Kinderschänder gesteht Taten

Ein aus Rottenburg am Neckar stammender Mann hat vor dem Landgericht Tübingen gestanden, mehrere tausend Kinderpornos besessen und seine eigene Tochter selbst mehrfach missbraucht zu haben. Der 35-jährige Täter hat demnach seine vierjährige Tochter vergewaltigt. Zudem soll der Täter seine Tochter im Alter von fünf Jahren einem Fremden zum sexuellen Missbrauch angeboten haben. Diesen Tatbestand bestreitet der Angeklagte aber derzeit noch.

Mehr als 8.000 kinderpornografische Foto- und Videodateien hatte der Täter gesammelt. Auch zwei Anzeigen aus den USA führten zum Ermittlungserfolg. “Es gab zwei Anzeigen aus Amerika. Dort müssen die Provider strafrechtlich relevante Inhalte an das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) melden (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, Anm. d. Red.). Dort wurden die heruntergeladenen Dateien gemeldet. Die IP-Adresse gelangte anschließend an das BKA und das LKA. Die Anzeigen haben uns im Januar erreicht.“, so eine Pressesprecherin. Eine rechtskräftige Verurteilung steht noch aus.