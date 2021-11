Schwarzafrikanischer Ausländer mit mehr als 1 kg Drogen in Bitterfeld erwischt

Ein Migrant aus Burkina Faso wurde mit mehr als 1 kg Marihuana in Bitterfeld gestellt. Zuvor hatte er eine Polizeibeamtin in einer Kontrolle angegriffen.

Gewalttätig, schwarz und mit Drogen im Gepäck

Dem Vorfall war eine Personenkontrolle vorausgegangen. Als der Mann aus Burkina Faso von der Beamtin angesprochen wurde, schubste er die Frau und rannte weg. Ein couragierter Bürger erkannte den Afrikaner und nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung auf. Wenig später konnten die Polizeibeamten den Afrikaner mit dieser großen Menge Drogen stellen.

Kriminelle und illegale Ausländer raus

Unsere Partei “Der III. Weg” fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland, mitsamt folgendem Einreiseverbot.

Entsprechend auffällige Personen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.