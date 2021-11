Zweifel an psychischer Krankheit des syrischen ICE-Messerstechers

Am 6. November 2021 stach ein syrischer Asylant in einem ICE-Zug zwischen Regensburg und Nürnberg mehrere Menschen nieder. Vier Männer, im Alter von 26 bzw. 39 Jahren sowie zwei 60-jährige, wurden verletzt. Bereits kurz nach der Festnahme des ausländischen Messerstechers ließ die Polizei verlautbaren, dass der Täter schuldunfähig sei. Die Schnelligkeit, mit der die Ermittler offenbar den psychischen Zustand des Syrers beurteilen konnten, verwunderte hier arg. Wird doch beständig offensichtlicher islamistischer Terror als die Taten verwirrter und psychisch gestörter Einzeltäter verharmlost. Zuletzt wurde auch der islamistische Attentäter, der in Würzburg an einem Freitag Ende Juni 2021 drei Frauen umbrachte und weitere Menschen teilweise schwer verletzte, als schuldunfähig erklärt (siehe: Messerstecher von Würzburg für schuldunfähig gehalten). Dass der Täter bei der Festnahme angab, seinen persönlichen Dschihad verwirklicht zu haben und nach eigenen Angaben bereits in Somalia Mitglied der islamistischen Terrorgruppe “Al Shabaab” war, interessierte nicht weiter.

Bild des vermeintlich psychisch kranken Täters wankt

In dem Fall des messernden syrischen ICE-Passagiers mit der vermeintlichen Schizophrenie beginnt das von Ermittlern und Medien aus politischen Motiven gezeichnete Bild des Täters nun aber zu wanken. Doch der Reihe nach:

Einem vom Krieg traumatisierten jungen Syrer gelang 2014 die beschwerliche und mit vielen Gefahren verbundene Flucht nach Deutschland. Hier angekommen, versuchte er, sich zu integrieren und fand zunächst auch einen Arbeitsplatz. Kontinuierlich mit strukturellem Rassismus konfrontiert und alleine gelassen mit den psychotischen Folgen seiner Traumata, sah er, nachdem er seinen Arbeitsplatz verloren hatte, keinen Ausweg mehr und verletzte in einer psychischen Ausnahmesituation Passagiere eines ICE. Mit einer offeneren Willkommenskultur und der sofortigen Integration, die auch eine vollumfängliche psychologische Betreuung umfasst, wäre der arme Syrer nicht zu dieser Verzweiflungstat getrieben worden…

…so oder so ähnlich könnte die Argumentation von Gutmenschen für die Messerattacke eines 27-jährigen Syrers lauten, der in Tötungsabsicht auf mehrere Menschen eingestochen hatte, die sich im ICE zwischen Nürnberg und Regensburg befunden hatten. Die Realität bei dem Vorfall, über den wir bereits berichteten (siehe: Schon wieder: ausländischer Messerstecher greift in ICE an), sieht jedoch gänzlich anders aus.

Aussagen des Täters sprechen für geplanten Wahnsinn

Schnell nach dem Vorfall war die Rede von der Tat eines psychisch kranken Mannes, der nicht schuldfähig sei, und die Ermittler betonten, dass es keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund gebe. Beide Thesen müssen nun revidiert werden. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, dass Propagandavideos der Terrororganisation “Islamischer Staat” bei dem Messerstecher gefunden worden seien, zudem sollen auch einige seiner Beiträge auf Facebook einen Zusammenhang mit terroristischen Motiven nahelegen. Auch hinsichtlich der vermeintlichen Schuldunfähigkeit gibt es berechtigte Zweifel. Laut Aussage des Tübinger Gerichtspsychiaters Peter Winckler passe es überhaupt nicht zu einer akuten Schizophrenie, wenn ein Täter der Polizei zurufe, dass er krank sei. So seien Wahnvorstellungen insbesondere auch dadurch gekennzeichnet, dass kranke Menschen den Wahnsinn, den sie produzieren, nicht als Krankheitssymptomatik einstufen können. Ganz im Gegenteil, sie halten ihn für die absolute Wahrheit. Die Aussage des Täters lasse eher darauf schließen, dass dieser die Einstufung als psychisch krank herbeiführen wollte.

Ob nun terroristischer Anschlag oder Tat eines geisteskranken Syrers – den Opfern solcher Angriffe dürfte vermutlich ziemlich egal sein, aus welchen Motiven sie gerade abgestochen werden. Die Hintergründe der endlosen “Einzelfälle”, bei denen Deutsche Opfer von Asylbewerbern werden, sind vielfältig. Natürlich kommen viele Asylanten aus archaischen Gesellschaftsstrukturen, in denen Gewalt, religiöser Wahn und uns völlig fremde Wertvorstellungen zum Alltag gehören. Sicherlich haben auch einige von ihnen schlimme Schicksale erlebt und nicht wenige bleibende psychische Schäden durch Krieg und Gräueltaten davongetragen.

Grenzen dicht, Asylflut stoppen!

Nicht nur trotz, sondern genau auch aus diesen Gründen sollte die Politik den Schutz des eigenen Volkes als zentralsten Aspekt bei der Einwanderungs- und Asylpolitik sehen. Selbstverständlich sollte Menschen, die tatsächlich vor Krieg und Leid fliehen, geholfen werden. Humanitäre Hilfe muss jedoch vor Ort erfolgen. Egal ob im Hinblick auf deutlich geringere Kosten bei karitativer Hilfe in den Heimatregionen und somit zielgerichteterem Einsatz der finanziellen Mittel, oder auch auf soziale Aspekte wie die Vermeidung von Risiken bei der Flucht nach Europa sowie das Verbleiben im gewohnten Kulturkreis, es spricht nichts für offene Grenzen und ein Übersiedeln nach Deutschland. Die Lösung kann demzufolge nur lauten: Festung Europa – Macht die Grenzen dicht!