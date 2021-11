Tony Gentsch spricht am 11. Dezember in Siegen!

Wie schon im letzten Jahr rufen wir dazu auf, gerade jetzt in der Weihnachtszeit als Volk näher zusammenzurücken, Hoffnung zu schöpfen und die Forderung nach Selbstbestimmtheit auf die Straße zu tragen. Deshalb verpacken wir unsere politische Versammlung mit viel Liebe zum Detail gegen die Corona-Politik und den einhergehenden Impfterror in ein weihnachtliches Ambiente.

Neben unserem stellvertretenden Parteivorsitzenden Klaus Armstroff können wir mit dem vogtländischen Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch den zweiten Redner ankündigen!

Die Versammlung findet am Sonnabend, dem 11. Dezember, ab 17 Uhr in und vor unserem Bürgerbüro in der Schlachthausstraße 2 in 57072 Siegen statt. Neben verschiedenen Rednern unserer Partei, einem umfangreichen Informationsstand, einer Tombola für den guten Zweck sowie weihnachtlicher und politischer Musik wird ein kleiner Handwerkermarkt, mit allerlei selbst gemachter Handwerkskunst, angeboten. Außerdem erfolgt der Startschuss unserer Tierschutzkampagne „Tierfutter statt Böller“, bei der Futterspenden am eigens dafür eingerichteten Stand abgegeben werden können (Schon ab 14 Uhr können diese am Tag der Versammlung abgegeben werden oder ab sofort zu unseren regulären Öffnungszeiten im Büro). Im Rahmen der Redebeiträge wird auch unser 10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise vorgestellt, welches nach wie vor aktuell ist.

Zudem ist eine reichhaltige Versorgung aller Teilnehmer mit leckeren weihnachtlichen Speisen und Getränken durch unsere Mitglieder geplant. Gemäß unserem Leitsatz „Vom Ich zum Wir“ bieten wir an diesem Tag auch in unserer Kleiderkammer ein großes Sortiment an hochwertiger Kleidung und Kinderspielzeug an, aus dem sich natürlich kostenlos bedient werden kann. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Spenden für in Not geratene Deutsche bei uns abzugeben und sich ein Bild unserer Arbeit vor Ort zu machen.

Unsere weihnachtliche Versammlung gegen die Spaltungspolitik der Herrschenden: Hilfe für Deutsche! – Traditionelle Weihnachten trotz Corona!

Der Corona-Wahnsinn mit all seinen Gängelungen der Freiheitsrechte eines jeden Bürgers wurde mit den Auswüchsen einer der größten Impfkampagnen aller Zeiten noch übertroffen. Ein System, welches sich gut und gerne auf die Fahne schreibt, sich für die gleichen Rechte und Freiheiten aller Menschen einzusetzen, setzt mehr und mehr auf die gezielte Diskriminierung von Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Bedenken die experimentelle Corona-Impfung ablehnen. Die von der Bundesrepublik unter dem Denkmantel der sogenannten Pandemiebekämpfung geführte Repressionspolitik mündet nun in ein regelrechtes Apartheidsystem.

Deutsche, die in ihrer Existenz nur noch als „Ungeimpfte“ heruntergerechnet werden, sehen sich derzeit in der Gesellschaft unter der Anleitung der etablierten Politik einem großen Druck ausgesetzt. Von vielen Gaststätten, Sportstätten und Veranstaltungen sind sie bereits generell ausgeschlossen. Sozial werden „Ungeimpfte“ oftmals geächtet, isoliert und stigmatisiert, sodass ihre freie Entscheidung einem förmlichen Verbrechen gleichgesetzt werden soll. Faktische Berufsverbote ohne Impfung, Ausweispflicht über den Impfstatus, selbstzuzahlende Pflichttestungen und 3G am Arbeitsplatz sind die aktuellsten Errungenschaften der Corona-Clique. Der gezielten Spaltung der Gesellschaft stellen wir uns entgegen!

Lass euch nicht einsperren!

Geht auf die Straße!

Wir sehen uns am 11. Dezember in Siegen!

Wir weisen im Vorfeld darauf hin, dass mögliche Falschberichterstattungen der Presse mit gutem Gewissen ignoriert werden können. Im letzten Jahr hatte beispielsweise die Westfalenpost bis zuletzt berichtet, unsere Versammlung sei verboten, obwohl dies nicht der Realität entsprach. Unsere weihnachtliche Versammlung wird auch dieses Jahr stattfinden, sodass sich niemand auf der Anreise verunsichern lassen braucht. Für mögliche Rechtskämpfe sind wir bestens vorbereitet. Die Nullnummer der Siegener Behörden lassen sich hier und hier nachlesen.