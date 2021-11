“Tot sind nur jene, die vergessen werden” – Heldengedenken am Bodensee

Nach der Teilnahme am gestrigen Heldengedenken in der Märtyrerstadt Wunsiedel besuchten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung am heutigen Volkstrauertag das Kriegerdenkmal in Wangen (Gemeinde Öhningen). Es wurden Kerzen entzündet, um jenen zu gedenken, die in beiden Weltkriegen bereitwillig ihr Leben für die Verteidigung ihres Vaterlandes hingaben. Das Lied “Wenn alle untreu werden” wurde angestimmt und den Helden unseres Volkes mit einer Schweigeminute gedacht. Nach der Verlesung eines Gedichtes fand das Gedenken mit dem “Lied vom guten Kameraden” einen würdigen Abschluss.