Vogelsberg: Wanderung im Nebelung

Mitte November durchstreiften in einer zweitägigen Wanderung Aktivisten unserer Partei aus dem Westerwald, Taunus und der Pfalz den hessischen Vogelsberg und legten rund 30 Km rund um den Hoherodskopf zurück. Übernachtet wurde im Umfeld einer Schutzhütte.

Die zweitägige Wanderung war wettertechnisch vom Nebel bestimmt – wie schon der alte germanische Name Nebelung für den Monat November es treffend beschreibt. Insgesamt bewältigte die Wandergruppe bei 30 Km rund 700 Höhenmeter. Der höchste Punkt lag bei 820m. Während der kompletten Runde wurden mehrere heidnische Naturdenkmäler besichtigt (Bilstein, Taufstein, Geiselstein). Am Abend vor der Übernachtung konnte noch ein Heldengedenken an einem angelegenen Soldatenehrenmal im Wald, welches sich leider in einem schlechten Zustand befindet, abgehalten werden. Ebenfalls gesperrt war der Bismarckturm.

Dank der Schutzhütte bei naßkalter Witterung wenige Grad über 0 war dennoch ein gemütliches gemeinsames Essen am Lagerfeuer möglich und es entwickelten sich viele abwechslungsreiche Gespräche. Im Folgenden möchten wir anhand einiger Bilder die Wanderung dokumentieren.