Vogtland: Wanderungen und Kindernachmittag

Im Oktober und November veranstaltete unser vogtländische Stützpunkt zwei Wanderungen. Im Oktober kamen zahlreiche Kinder, Muttis und Mitglieder zu einer 10 Kilometer-Wanderung zusammen. Von unserem Zentrum „P 130“ ging es in Richtung Stadtwald und von da weiter nach Neundorf und Zwoschwitz. Es muss nicht immer die Ferne sein. In der eigenen Region gibt es so tolle Landschaften, Wälder und Seen. Nach einer kleinen Pause, bei der sich gestärkt wurde, gab es für die Kleinen noch eine Kompass-Schulung.

20 Kilometer

Anfang November wurde eine Schippe oben drauf gelegt. Insgesamt 20 Kilometer mit 600 Höhenmetern ging es von Greiz aus entlang der Weißen Elster. Neben Mitgliedern und Freunden unserer nationalrevolutionären Bewegung nahm auch unsere Jugendgruppe aus dem Vogtland teil. Für die einen war es ein schöner Spaziergang, für die anderen eine Herausforderung. Doch gemeinschaftlich wurden alle Höhen und Tiefen gemeistert und das Ziel nach gut fünf Stunden erreicht.

Kindernachmittag: Wir basteln unseren eigenen Drachen

Unser Kindernachmittag im „P 130“ in Plauen stand diesmal ganz im Zeichen des Herbstes. Wieder kamen zahlreiche Sprösslinge zusammen und gemeinsam baute sich jeder seinen eigenen Drachen. Zu Beginn kamen die Malstifte raus und ein jedes Kinder konnte seinen Drachen individuell gestalten. Im Anschluss wurde alles zusammengebaut.

Immer mehr Kinder- und Jugendtreffs schließen oder verkleinern ihr Angebot. Selbst in den Ferien spüren Eltern von Jahr zu Jahr mehr, wie die Freizeitaktivitäten schwinden. Genau diese verachtende Politik der Altparteien hat dazu geführt, dass immer mehr junge Leute im heimischen Kinderzimmer vorm Computer geistig vereinsamen. Doch unsere Kinder sind unsere Zukunft und so ist es nicht nur die Aufgabe der Eltern, sondern ebenso die des Staates, sie zu fördern und Zukunftsperspektiven zu schaffen. Die Sozialisierung eines Menschen wird in jungen Jahren geprägt, umso wichtiger ist es deshalb, an dieser Stelle keine falschen Einsparungen vorzunehmen. Doch die volksfeindlichen Parteien schmeißen unsere Gelder lieber für die ganze Welt aus dem Fenster.

Während von den Politikern der etablierten Parteien vor allem im Wahlkampf nur leere Versprechungen kommen, handeln wir vom „III. Weg“ lieber direkt und zeigen schon jetzt im Kleinen, was wir im Großen einfordern. Die Kinder- und Jugendarbeit steht bei uns mit an erster Stelle.

