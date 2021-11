Volkstrauertag in Köthen (Anhalt)

In der Region der Bachstadt Köthen besuchten heute Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” und freie Kräfte einen lokalen Friedhof.

Zuerst reinigten sie die Gräber der gefallenen Soldaten. Anschließend wurde in würdevoller Marschformation im Fackelschein zu einem imposanten Denkmal auf dem Totenacker geschritten. In der folgenden ehrwürdigen Zeremonie wurden Kränze niedergelegt, Kerzen angezündet und in stiller Trauer der Helden gedacht.

Es ist unsere Aufgabe, mutige Idealisten zu formen und mit ihnen die Fackel der Hoffnung für unsere deutsche Gemeinschaft in ein besseres Morgen zu tragen, denn ihre Kraft werde zu der unsrigen, ihre Treue sei unser Auftrag, ihre Ehre möge uns ewig verpflichtendes Vorbild sein!