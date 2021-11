Volkstrauertag in Ostbayern

Tot sind nur jene, die vergessen sind. Unter diesem Motto marschierte unsere Partei DER III. WEG auch dieses Jahr wieder durch die Märtyrerstadt Wunsiedel. Für unsere nationalrevolutionäre Bewegung sind das keine leeren Worte, sondern eine innere Pflicht, hier ein Zeichen zu setzen und mit dem Bekenntnis auf den Lippen “ihr Tod ist unsere Verpflichtung und unser Auftrag”, weiter zu streiten für unser Volk und dessen Freiheit.

Wie am Sonnabend in Wunsiedel ein überregionales Zeichen gesetzt wurde, so gedachten Aktivisten in Ostbayern des Opfers, welches unser Volk im großen Ringen brachte und begingen am Sonntag den Volkstrauertag im Stützpunkt.

Ehrenhain i m Landkreis Cham

In den Morgenstunden des Volkstrauertages besuchte eine Familie aus Ostbayern den Ehrenhain am Kalvarienberg in Cham, um der gefallenen Söhne der Stadt zu gedenken. Im Kampf für ein freies Vaterland ließen diese jungen Männer ihr Leben, und ihr Tod soll uns stets zur Pflicht rufen. Tot sind nur jene, die vergessen sind!

Frontenhausen Kriegerdenkmal

Im niederbayrischen Markt Frontenhausen legte ein junger Aktivist unserer Bewegung einen Kranz für die Gefallenen unseres Volkes nieder. Ebenso wie am Ehrenhain wurde auch in Frontenhausen ein klares Bekenntnis abgelegt: Tot sind nur jene, die vergessen sind!

Kriegsgräberstätte Hofkirchen

Darüber hinaus gedachten Aktivisten aus der Region Passau am Volkstrauertag unserer Ahnen. Sie besuchten den Friedhof und die Rundkapelle vor Ort. In dieser sind die Namen aller bekannten auf dem Friedhof Beigesetzten auf roten Marmortafeln an den Wänden eingemeißelt. Neben den Toten der Wehrmacht sind auch zivile Opfer auf dem Friedhof beigesetzt, 72 Frauen und 21 Kinder, die bei Tieffliegerangriffen ermordet wurden. In der Kapelle wurden Kerzen aufgestellt und entzündet. Während in der Dämmerung die Kapelle von den Kerzen beleuchtet wurde, war es jedem deutlich klar: Tot sind nur jene, die vergessen sind!

Ihr Opfer – unser Auftrag ! Keine leeren Worthülsen und kein fadenscheiniges Gedenken, wie es das BRD–System gerne hätte. Nein, ein starkes Bekenntnis zu unseren Ahnen und ihr Opfer für uns ! Und das Versprechen, dass auch wir streiten werden für unser Volk und seine Zukunft !