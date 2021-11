Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #046 – Wir sind alle ungeimpft! Alles rund um die Corona-Zwangsmaßnahmen

In unserer nächsten Ausgabe von “Revolution auf Sendung” werden wir mit Max Matthieß aus Thüringen über die aktuellen Corona-Zwangsmaßnahmen des Systems sprechen. 3G am Arbeitsplatz, Lockdown für Ungeimpfte, angestrebte Impfpflicht, Kinderimpfungen und der angebliche Mangel von Intensivbetten in Deutschland bieten genug Stoff für eine ausführliche Diskussion. Selbstverständlich gehen wir auch wieder auf die parallel zur Sendung gestellten Fragen im Chat ein. Hinzu kommt noch vielseitige Musik.

“Revolution auf Sendung” – 28. November 2021 – 20:00 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

