Was verheimlichen Ursula von der Leyen (CDU) und Pfizer-CEO Albert Bourla?

Ursula von der Leyen, Mutter von 7 Kindern, EU-Kommissionspräsidentin mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 400.000 Euro und Albertos „Albert“ Bourla, ein griechischer Geschäftsmann und Tierarzt, Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) des amerikanischen Pharmakonzerns Pfizer, schlossen im vergangenen April einen weiteren Vertrag ab, in dem sich die EU bis zu 1,8 Milliarden weitere Dosen von BioNTech/Pfizer Covid-19-Impfstoff sicherte. Es ist der dritte von der EU besiegelte Vertrag mit den beiden Partnerunternehmen. Im Rahmen von zwei früheren Verträgen hat die europäische Staatengemeinschaft schon 600 Millionen Impfdosen von BioNTech/Pfizer bestellt.

Daß es Frau von der Leyen mit der Archivierung ihrer beweisrelevanten Handydaten nicht so genau nimmt, wissen wir seit der “Berateraffäre” ihres Zeichens noch Verteidigungsministerin der Bundeswehr, im Jahre 2019/20.

Damals wurden Handydaten gelöscht, obwohl sie als Beweise dienen sollten. Als Ministerin hatte von der Leyen drei Handys. Alle Daten wurden gelöscht. Der Untersuchungsausschuß in der Berateraffäre hatte diese sehen wollen.

Die Verordnung Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 sieht vor, daß jedem Bürger der EU “größtmöglicher Zugang” zu allen Dokumenten im Besitz der Kommission, des EU-Parlaments und des Rats der Mitgliedsländer gewährt werden soll. Und zwar auf möglichst einfache Art.

Jedoch steht der tatsächliche Umgang der Europäischen Kommission mit den Dokumenten, so das Nachrichtenmagazin “Spiegel”, im krassen Widerspruch zu den eigens auferlegten Transparenzregeln.

“EU-Kommission löscht massenhaft Mails, SMS und Chats werden gar nicht erst archiviert – weil ‘kurzlebig’. In dem Schlupfloch sind womöglich auch SMS zwischen Ursula von der Leyen und Pfizer-CEO Albert Bourla verschwunden.”, so in einem Bericht des “Spiegel”.

In einem Bericht der New York Times, der Ende April erschien, wurde berichtet, daß beide in engem Kontakt standen und mehr als einen Monat lang immer wieder telefoniert und Kurznachrichten ausgetauschten, um den im Mai verkündeten Vertrag über die Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Dosen des Corona-Impfstoffes des Unternehmens einzufädeln.

So war es auch nicht verwunderlich, dass, als Journalisten von Netzpolitik.org noch im April mit Verweis auf die Verordnung Nr. 1049/2001 in einer Anfrage von der Europäischen Kommission die Offenlegung der gesamten Kommunikation zwischen Bourla und von der Leyen forderten, keiner über den Verbleib von zum Teil geheimen und wichtigen Textnachrichten Bescheid wußte.

Die Kommission jedoch erklärte, sie sei gar nicht im Besitz der Korrespondenz. SMS und andere Kurznachrichten seien “von Natur aus kurzlebig und enthalten prinzipiell keine wichtigen Informationen über die Politik, die Aktivitäten oder Entscheidungen der Kommission”, erklärte laut Spiegel Kommissions-Generalsekretärin Ilze Juhansone. Kurznachrichten seien von der Dokumentenerfassung daher “prinzipiell ausgeschlossen”.

Das Magazin schlußfolgerte: “Will die Kommission einen Vorgang im Dunkeln lassen, benutzt sie einfach WhatsApp.”

Von der Leyens Mann, Heiko von der Leyen, ist übrigens medizinischer Direktor des US-amerikanischen biopharmazeutischen Unternehmens Orgenesis Inc., welches sich auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien spezialisiert hat.