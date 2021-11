Weihnachtsmanntour vom „III. Weg“-Vogtland

Kontaktbeschränkungen, 2G, Absage aller Weihnachtsmärkte – Auch 2021 wird durch die skrupellosen Corona-Zwangsmaßnahmen der etablierten Parteien kein normales Weihnachtsfest möglich sein. Davon betroffen ist auch unsere jährlich stattfindende „Weihnachtsmannaktion“.

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und der Mittelstand verschwindet Stück für Stück. Nicht nur Arbeitssuchende, auch Rentner und Familien spüren immer mehr die Auswüchse der katastrophalen Politik. Die ständig steigenden Kosten, wie zum Beispiel für das Kita- und Schulessen, Strom, Benzin und Gas reißen immer größere Löcher in den Geldbeutel. Tausende Deutsche können es sich nicht mehr leisten, täglich eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen.

Seit knapp fünf Jahren findet in unserem Partei- & Bürgerbüro vom „III. Weg“ in Plauen das soziale Projekt „Hilfe für Deutsche“ statt. Hunderten Vogtländern konnte schon mit kostenlosen Kleider- und Sachspenden geholfen werden. Zum Jahresabschluss wird das Hauptaugenmerk vor allem auf die Kleinsten gerichtet. Im Vorfeld wurden uns immer tolle Spielsachen gespendet, die der Weihnachtsmann an die Kinder ausgab.

So wie es aktuell aussieht, können wir dieses Jahr aufgrund der Zwangsmaßnahmen unsere Aktion nicht wie geplant durchführen. Zwar wird es Mitte Dezember noch eine neue Verordnung geben und die Politiker reden davon, dass es zu Weihnachten „Lockerungen“ geben soll, doch wie wir alle wissen: Verlässt man sich auf das Gerede der Damen und Herren in den Parlamenten, dann ist man verlassen. Daher, wenn die Kinder nicht in unser Zentrum nach Plauen kommen dürfen, kommen wir eben zusammen mit dem Weihnachtsmann zu den Kindern.

Kurz vor Weihnachten werden wir in zehn vogtländische Städte fahren und Geschenke an die Kleinen ausgeben. Alle weiteren Infos zu den Terminen und Standorten folgen in den nächsten Wochen.

Sie möchten sich an der Aktion beteiligen? Dann kommen Sie direkt in unser Bürgerbüro oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gerne holen wir die Spenden auch direkt bei Ihnen zu Hause ab.

Wir von der Partei “DER III. WEG” sehen uns nicht nur als Partei, die für Sie in die Parlamente möchte, sondern in erster Linie als Deutsche, die sich täglich vorrangig für deutsche Interessen und unser Volk einsetzen.

ePost: [email protected]

Threema: Y87HKB2B

WhatsApp/Telegram: 0159-02711721

Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Pausaer Str. 130 | 08525 Plauen

Immer freitags von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

Finanzielle Spende – Jeder Euro hilft!

Name: Der Dritte Weg

IBAN: DE18 7415 1450 0023 3341 62

Verwendungszweck: Vogtland

Telegram-Kanal: https://t.me/derdrittewegvogtland