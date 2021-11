Welche Zwangsmaßnahmen gelten für Ungeimpfte am Arbeitsplatz?

In den nächsten Tagen, vermutlich ab Mittwoch, den 24. November, gelten mindestens bis 19. März 2022 folgende Zwangsmaßnahmen für Corona-Ungeimpfte am Arbeitsplatz auf Basis des betrieblichen Infektionsschutzes in §28b des Infektionsschutzgesetzes:

– Nur geimpfte, genesene oder getestete Beschäftigte (3G) erhalten Zutritt zum Arbeitsplatz.

– 3G gilt für alle Betriebe, unabhängig von der Beschäftigtenzahl.

– Der Arbeitgeber muss die 3G-Regeln bereits vor bzw. bei Betreten der Arbeitsstätte täglich kontrollieren (Ausnahme stellt ein beaufsichtigter Test vor Ort dar).

– Der vorzulegende Schnell- oder Selbsttest darf grundsätzlich nicht älter als 24 Stunden sein. PCR-Tests sind für 48 Stunden gültig.

– Der Arbeitgeber ist nach wie vor dazu verpflichtet, zwei Selbsttests zur Eigenanwendung zur Verfügung zu stellen. Tests, die nicht unter Aufsicht durchgeführt werden, sind dabei kein zertifizierter Nachweis. Im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips ist es möglich, dass vor Arbeitsbeginn geschulte Personen vor Ort einen Schnelltest vornehmen.

– Ab 13. November hat wieder jeder Bürger einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Test je Woche. (siehe kostenlose Bürgertests)

– Der Arbeitgeber darf ab sofort den Impfstatus des Mitarbeiteres zur Erfüllung der Kontroll- und Dokumentationspflichten abfragen und verarbeiten.

– Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten Home-Office anzubieten, wenn dieser keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.

– Beschäftigte, die ausschließlich im Home-Office arbeiten, unterliegen keinen entsprechenden Test-Nachweispflichten.

– Generell droht Arbeitnehmern, die ohne Test auf Arbeit erscheinen, eine Freistellung ohne Lohn oder im schlimmsten Fall die Kündigung.

– Der ungeimpfte Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Corona-Erkrankung. d.h. sich unbedingt beim Arzt krank melden und die Krankmeldung dem Arbeitgeber übermitteln. Der Quarantänebescheid reicht als Lohnfortzahlung nicht aus!

Weiterführende Infos des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet man unter: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html