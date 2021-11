Wieder ein Kind nach Impfung verstorben

Cuxhaven: Ein zwölfjähriger Junge ist in Cuxhaven zwei Tage nach seiner Corona-Zweitimpfung mit BioNTech/Pfizer in einem Hamburger Krankenhaus verstorben. Das bestätigte der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch, dem 3. November 2021. Das vorläufige Obduktionsprotokoll legt nahe, daß der Tod infolge der Impfung eintrat (Stand 5.11.2021.). Der Junge, der an massiven Vorerkrankungen gelitten haben soll, starb also mutmaßlich an jener Impfung, die ihn eigentlich hätte schützen sollen. Das Paul-Ehrlich-Institut registrierte bis 30. September 2021 fünf weitere ähnliche Fälle. Man vergleiche, daß gerademal 12 Todesfälle nach Corona-Erkrankungen auf die Altersgruppe unter 18 Jahre fallen, die meisten davon mit erheblichen Vorerkrankungen, den impftoten Kindern gegenüberstehen. In der Altersgruppe 12-17 Jahre, also die Gruppe, in die auch der verstorbene Junge aus Cuxhaven fällt, verstarben an oder mit Corona gerademal zwei (!) Kinder.

In Deutschland dürfen Kinder ab 12 Jahren mit BioNTech und Moderna geimpft werden. Die Zulassung für jüngere Kinder steht noch aus. BioNTech/Pfizer hat sie bereits beantragt, die europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte an, möglichst noch vor Weihnachten darüber entscheiden zu wollen.

Und der öffentliche Impfdruck, der von der Politik ausgeübt wird, steigt und steigt! Risiken und Nebenwirkungen werden verharmlost, verschwiegen oder weggeschwindelt.

Bis März 2022 geimpft oder tot!

“Klar ist aber, daß die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer“, sagte der SPD-Politiker Carl Lauterbach gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dieser und anderen schwachsinnigen Panikmachereien ist es zu verdanken, daß sich kaum noch einer über eventuelle Folgen einer Impfung Gedanken macht. Hauptsache, man hat seine Freiheit wieder. Besonders perfide, wenn Eltern, die, zu Recht angetrieben um die Sorge ihrer Kinder, ihre Sprösslinge für Impfexperimente hergeben.

Wie das Wissenschaftsmagazin Quarks berichtet, hätten Wissenschaftler seit dem Frühjahr 2021 bei jungen Menschen eine Häufung von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) festgestellt, die nach einer mRNA-Impfung auftraten. 90 Prozent der Betroffenen seien Jungen und männliche Jugendliche gewesen. Ganz zu schweigen vom übertriebenen Maskenwahn, der vielerorts zu beobachten ist. Das Maskentragen geht über die Pflicht zurselben hinaus. Ob allein im Cabrio, Schüler auf dem Schulweg und Raucher vorm Stammlokal, die ihre Maske lediglich für einen kurzen Zug an ihrer Zigarette abnehmen.

Über die Frage, ob ihr Kind mal raucht, müssen sich jetzt die Eltern des verstorbenen Jungen keine Gedanken mehr machen. Unser aller Mitgefühl und Gedanken sind bei der Familie. Und genau aus diesen und vielen anderen Gründen werden wir vom „III. Weg“ nicht ruhen, weiter aufklären und den verlogenen BRD-Politikern die Maske von den Gesichtern reißen.