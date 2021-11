Wir feiern 150 Jahre Deutsches Reich – Ein Aktionsjahr

Im 150. Jubiläumsjahr der Reichsgründung von 1871 nahmen es sich Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Bewegung zum Anlass alle noch vorhandenen Bismarcktürme im zweitgrößten Flächenbundesland der Bundesrepublik, Niedersachsen, zu besuchen. Informationen zur Reichsgründung und anderen Aktionen zum Thema gibt es hier .

Eine Kultur erlaubt keine Unterbrechung ihrer Kontinuität!

Der kulturelle Kampf und der Kampf um die Gemeinschaft stellen zwei von drei Säulen in unserem Kampf um den Erhalt unseres Volkes dar. Im Mittelpunkt unserer Weltanschauung steht das deutsche Volk, verbunden zu einer bewussten völkischen Gemeinschaft. Im Kleinen lebt unsere Bewegung diese verbundene Gemeinschaft bereits jetzt, was sich im Großen widerspiegeln soll. Unser Kulturkampf fußt auf der Ebene der Anschauung, der Werte und der Denkungsart unseres Volkes. Er besteht darin, der jeweils eingesetzten politischen Macht eine kulturelle Gegenmacht entgegenzustellen. Dieser Kampf ist notwendig um die Verwurzelung unserer Kultur wieder ins Volk zu tragen. Ob nun Gedenktage für bedeutende politische und kulturelle Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, Buchrezensionen, Kulturausflüge und Ähnliches – Es hilft alles um die Grundlagen unseres Wesens bei unseren Mitgliedern und letztlich auch im Volk zu verankern. Gemeinschaftsaktivitäten wie Besuche kultureller Orte, Fahrten, Lager, Wanderungen, gehen in der Regel Hand-in-Hand mit dem kulturellen Kampf.

Aus diesem Grund nahmen sich unsere Mitglieder aus Niedersachsen und Bremen dieses Jahr, aus Anlass der Reichsgründung, vor, alle noch vorhandenen Bismarcktürme in der nord-westlichen Region aufzusuchen und so diesem bedeutenden historischen Ereignis zu gedenken. Ausführliche Informationen zu allen Bismarcktürmen finden sich hier .

An dieser Stelle eine kurze Übersicht zu den Bismarcktürmen in Niedersachsen ( Quelle )

– 11 von 15 Bismarcktürmen in Niedersachsen sind erhalten

– Abgerissen wurden die Bismarcktürme in Bad Rothenfelde, Hannover, Rosengarten-Ehestorf und Stade

Besonderheiten zu den Bismarcktürmen in Niedersachsen:

– Die Bismarcktürme entstanden im Zeitraum zwischen 1895 (Stade) und 1915 (Lahstedt-Oberg)

– Zwei Türme wurden nach dem Entwurf Götterdämmerung von Wilhelm Kreis erbaut (Hildesheim und Wittmar)

– Zwei weitere Bismarcktürme (Hameln und Rosengarten-Ehestorf) wurden nach anderen Entwürfen von W. Kreis errichtet

– In der Stadt Göttingen wurden zwei Bismarcktürme gebaut, davon einer als Feueraussichtsaltar

– In Salzgitter steht einer von zwei Metalltürmen zu Ehren Bismarcks (der zweite Turm steht in Bielefeld / NRW)

– In Bad Rothenfelde wurde einer der seltenen Bismarcktürme aus dem Baumaterial Holz gebaut

– Der Bismarckturm in Hannover wurde nur 31 Jahre nach der Einweihung abgetragen

– Der Turm in Lahstedt-Oberg wurde durch einen Rittergutsbesitzer in privater Initiative errichtet

– Die Bismarcksäule in Walsrode wurde erst im Jahr 2002 in den Katalog der Bismarcktürme aufgenommen, nachdem von Sieglinde Seele aus Mannheim nachgewiesen werden konnte, dass das steinerne Bismarckdenkmal als Feuersäule verwendet wurde.

– 11 Bismarcktürme hatten eine Befeuerungsvorrichtung, lediglich die Bismarcktürme in Bad Rothenfelde, Göttingen (Kleperberg), Salzgitter und Stade waren nicht als Feuersäulen konzipiert

Kennt ihr schon alle Kulturdenkmäler in eurer Region? Falls nicht, dann schaut nach wo es diese gibt, sucht sie auf und lernt sie kennen! Es gilt das kulturelle Erbe unseres Volkes zu erhalten und im Idealfall auch selber neue kulturelle Werte für die Nachwelt zu schaffen.

Werdet aktiv – Kommt in die nationalrevolutionäre Bewegung!