Wuppertal: Kein zweites 2015! Grenzschließungen Jetzt!

Seit Wochen dringen tausende junge Männer aus dem Irak, Syrien und dem Jemen über Minsk (Weißrussland) weiter durch Litauen und Polen in unsere deutsche Heimat ein.



In den deutschen Medien wird vor allem von einer humanitären Katastrophe gesprochen, berichtet wird von armen, gestrandeten Flüchtlingen mit vielen Kindern im polnisch-weißrussischen Grenzgebiet. In Wahrheit zeigt sich ein ganz anderes Bild der nach Deutschland drängenden Migrantenströme. Es handelt sich dabei um vorwiegend junge Männer mit ganz neuer Campingausrüstung, teils Markenkleidung und IPhones.

Nach der kraftvollen Kundgebung im letzten Monat waren am Wochenende Aktivisten des Stützpunktes Rheinland unserer Partei „Der III. Weg“ erneut im stark überfremdeten Wuppertal unterwegs und verteilten zahlreiche Flugblätter mit der Forderung: Kein zweites 2015! Grenzschließungen jetzt!

Die Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ weisen weiter darauf hin, dass es reichlich Menschen in diesem Land gibt, die mit der Politik der offenen Grenzen und der zügellosen Überfremdungspolitik der etablierten Parteien nicht einverstanden sind.

Dieses Mal werden wir nicht tatenlos zusehen, wie Millionen Fremde in unser Land strömen und in den Weiten der bereits stark überfremdeten Großstädte abtauchen. Bring auch Du dich ein und schütze aktiv unser Land. Werde auch Du Grenzgänger! Termine für kommende Aktionen werden zeitnah bekanntgegeben.

Schützt unsere Heimat – Grenzen dicht und Asylflut stoppen! Werde Grenzgänger, deine Anwesenheit sichert unsere Heimat!