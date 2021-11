Zehntausende in Wien auf den Straßen (+Video)

Zur Zeit sind zehntausende Männer und Frauen in Wien auf den Straßen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Herrschenden zu demonstrieren. Die Lage wird seitens der Polizei als dynamisch beschrieben. Die Regierung rechnete im Vorfeld mit bis zu 15.000 Teilnehmern. Die FPÖ erwartete bis zu 100.000 Demonstranten. Rund 1.300 Polizisten sollen in Wien im Einsatz sein.

In Deutschösterreich werden die Schikanen gegen Corona-Ungeimpfte immer drastischer. Seit Montag gelten massive Ausgangssperren für Ungeimpfte. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen für etwa zwei Millionen Menschen – rund ein Viertel der Bevölkerung – sind zunächst auf zehn Tage befristet. Wer bisher keine Impfung hat, darf das Haus oder die Wohnung künftig nur noch aus dringenden Gründen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs oder den Weg zur Arbeit bzw. den Besuch beim Arzt verlassen. Ziel der Maßnahmen der Bunderegierung sei es, den Impfzwang weiter zu erhöhen. FPÖ-Chef Herbert Kickl rief als Reaktion auf den beschlossenen Lockdown für Ungeimpfte zu einer Demonstration am nächsten Samstag in Wien gegen das “Corona-Apartheidssystem” Deutschösterreichs auf.

Erst gestern wurde bekannt, daß ab nächstem Jahr in Österreich eine allgemeine Corona-Impfpflicht eingeführt werden soll.