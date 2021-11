Zeitzeugen-Vortrag in Ostbayern

Die Stützpunkte München/Oberbayern und Ostbayern haben am ersten Novemberwochenende eine gemeinsame Monatsveranstaltung abgehalten. Zu Gast war eine Berliner Aktivistin unserer nationalrevolutionären Bewegung, die über ihren politischen Werdegang referierte. Ihr Weg führte sie dabei von einer Unterstützergruppe für Wolf Biermann und das Stasi-Gefängnis in Bautzen über linksradikale Kreise letztendlich hin zum „III. Weg“. Weiterhin wurde im Rahmenprogramm Auskunft gegeben über die Aktivitäten der beiden Stützpunkte in den vergangenen Monaten und anstehende Termine beworben.

Ein rebellisches Herz

Die Wege, die heute Aktivisten in das nationalrevolutionäre Lager führen, sind mannigfaltig. Bis vor einigen Jahren war die Mehrheit der „Neuen“ meist bereits in anderen nationalen Strukturen aktiv. Heute gibt es ganz unterschiedliche Wege, die Deutsche in unsere Reihen führen. Da sind Volksgenossen, die nach jahrelangem Trott Systemkrisen wie die Asylflutwelle 2015 oder die sogenannte „Corona-Krise“ wachgerüttelt haben, da sind deutsche Jugendliche, für die „Der III. Weg“ der erste Anlaufpunkt ist. Doch es gibt auch Kameraden mit außergewöhnlichen Werdegängen.

Auf einen solchen Lebensweg kann eine Aktivistin aus Berlin zurückblicken. Die heute 70-Jährige ist in der DDR aufgewachsen. Schon früh war Sie mit dem System unzufrieden. Ihr missfiel weniger der Mangel an Gütern wie Bohnenkaffee, sondern vorwiegend die fehlende Freiheit im DDR-Apparat. Über die Kirche, damals der Treff für Dissidenten aller Couleur, kam sie in Kontakt mit oppositionellen Kreisen. Ein entscheidendes Ereignis für ihre politische Radikalisierung war die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR 1976.

Biermann, Mutter Kommunistin, Vater Kommunist und Jude, war in den 1950er-Jahren in die DDR eingewandert. Doch obwohl auch Biermann Kommunist war, geriet er schnell mit dem starren SED-Apparat in Konflikt. Er wollte Reformen innerhalb des Systems erreichen. Doch die DDR war nicht reformierbar und so geriet er in das Fadenkreuz der herrschenden Apparatschiks. Nach einem Konzert in Köln 1976 wurde er ohne jedes Verfahren aus der DDR ausgebürgert. Für Oppositionelle war das ein Offenbarungseid für das Regime. Unsere Aktivistin versuchte damals, auf dieses Unrecht in der Bevölkerung aufmerksam zu machen und den Widerstand zu wecken. Während einer Flugblattverteilung in Ostberlin wurde sie festgenommen und in das berüchtigte Stasi-Gefängnis Bautzen II gesteckt.

Hier ging es ihr verhältnismäßig gut, da sie in der Krankenstation arbeiten und gewisse Vorteile gewinnen konnte. Die BRD kaufte damals Dissidenten aus der DDR frei. Für das DDR-Regime stellte dies eine Möglichkeit dar, Devisen zu gewinnen und so die Reputation des Staates zu verbessern. Nach einem Jahr Haftzeit wurde auch unsere Aktivistin freigekauft. Wie sie später erfahren sollte, wurde für sie ein Kopfgeld in Höhe von 80 000 Mark gezahlt. Im Gegensatz zu anderen Oppositionellen war sie jedoch nie anti-sozialistisch eingestellt. Damals träumte sie von einem libertären oder freiheitlichen Sozialismus.

In West-Berlin angekommen, begann sie zunächst eine Tätigkeit als Krankenschwester. Weiterhin hielt sie Kontakt zu anderen DDR-Ausgebürgerten. Doch hier merkte sie schnell die Unterschiede im Denken. Viele der Personen glaubten noch immer, die DDR reformieren zu können. Diese träumten davon, wieder in die DDR einreisen und dann ihre Visionen frei vortragen zu können. Darüber hatte die Kameradin jedoch keine Illusionen. Daher begann sie, getrieben von großer Neugierde, sich mit den diversen sozialistischen Kreisen in West-Berlin zu beschäftigen. An den Universitäten herrschte hier ein wildes Gewusel und Treiben diverser Gruppen, die für sich behaupteten, den wahren Weg zum Kommunismus zu vertreten. Viele dieser Gruppen unterschieden sich nur minimal und standen sich doch feindselig gegenüber. Eine Situation, die an den berühmten Monty-Python-Sketch mit der „Volksfront von Judäa“ und der „Judäischen Volksfront“ erinnert.

In der BRD war damals die sogenannte „bleierne Zeit“. Die Republik stand damals unter dem Eindruck des Terrors der „Roten Armee Fraktion“. Was die Aktivistin damals bewegte, war der vorgebliche Selbstmord der RAF-Anführer Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stuttgart-Stammheim am 18. Oktober 1977. Für sie war klar, dass es sich in Wirklichkeit um Mord gehandelt hatte. Sie begann sich in den Unterstützerkreisen für die Angehörigen und die politischen Gefangenen der RAF zu engagieren. Auch getrieben von einer unversöhnlichen Feindschaft gegen den US-Imperialismus begann sie schnell politisch aktiv zu werden.

Es war ein abenteuerliches Leben, geprägt durch die Aktionsformen in einer roten Kleinstgruppe. Ein Leben voller Adrenalin. Und doch schlich sich nach einigen Jahren auch eine Unzufriedenheit ein. Sie merkte, dass es kein Voran gab. Kurzzeitig war die Aktivistin danach bei einer anarchistischen Gruppierung aktiv. Doch auch hier merkte sie, dass der gleiche terroristische Weg bestritten werden sollte, der auch bei der RAF nicht zum Erfolg geführt hatte. Sie zog sich daher endgültig in das Private zurück und führte ein bürgerliches Leben. Doch innerlich hatte sie mit dem Sozialismus nie gebrochen, und so stellte sie weiterhin Fragen und begann, sich mit diversen Themen zu beschäftigen. Sie stellte fest, dass es noch einen dritten Weg neben Kapitalismus und Kommunismus gibt. Ihr Interesse war geweckt, und so fand sie zur nationalrevolutionären Bewegung.

Kampf um die Gemeinschaft

Die Stützpunkte München/Oberbayern und Ostbayern sind in den vergangenen Monaten nicht tatenlos geblieben. Auf der einen Seite nahmen die politischen Aktivitäten rund um die Bundestagswahl im September viel Raum ein. Weiterhin spielte der Kampf um die Gemeinschaft eine große Rolle. Sowohl der Stützpunkt Ostbayern wie auch der Stützpunkt München/Oberbayern führten Aktionen zu Ehren der Heimatvertriebenen (siehe: Heimatvertriebenen-Aktionstag: Denkmal in Schwabhausen besucht ) durch. Mit der Monatsveranstaltung wurden nun erneut Zusammenhänge gestärkt.

Mit dem Deutschlandlied wurde eine gelungene Veranstaltung beendet, die anschließend noch in gemütlicher Runde ausklingen sollte.