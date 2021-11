Zwickau: Achtung Einbrecher!

Den heutigen Feiertag in Sachsen nutzten Aktivisten in Zwickau, um unzählige Flugblätter zur Thematik der verstärkt auftretenden Einbrüche zu verteilen. Mit den Infoblättern soll gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, in der sich die Wohnungseinbrüche wieder häufen, aufgeklärt und die Bürgerschaft sensibilisiert werden.

Neben den Warnhinweisen wurde darüber hinaus noch weiteres Material unserer Partei verteilt, um unsere Forderungen unter das Volk zu bringen und zum Widerstand gegen die untragbaren Zustände in unserer Heimat aufzurufen.