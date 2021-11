Zwickau: Heldengedenken 2021

In Zwickau fanden sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Mitglieder und Freunde unserer Bewegung ein, um unserer gefallenen Helden zu gedenken. Mit einer Ansprache des Stützpunktleiters, mehreren vorgetragenen Gedichten und dem gemeinsamen Singen des Liedes vom guten Kameraden fand das diesjährige Heldengedenken im Schein der Fackeln vor dem beeindruckenden Ehrenmal, wie bereits in den Jahren zuvor, einen würdevollen Rahmen.

Tot sind nur jene, die vergessen sind. Wir vergessen euch nicht und euer Opfer wird uns ewig Auftrag sein.