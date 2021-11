In Zwickau verteilten Aktivisten vom III. Weg Stützpunkt Westsachsen am heutigen Abend zahlreiche Flugblätter mit der Forderung sofortiger Abschiebung krimineller Ausländer. Erst am vergangenen Freitagabend wurde eine Gruppe Jugendlicher von mehreren ausländischen bewaffneten Tätern ausgeraubt. Der Haupttäter, bei dem später die Beute des Raubes gefunden wurde: ein 16-jähriger Libanese.

Wir fordern die konsequente und sofortige Ausweisung krimineller Ausländer.