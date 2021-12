Alle Termine zu den Protesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen (Stand: 25.12. – 21:00 Uhr)

Immer mehr Deutsche gehen bei Spaziergängen und / oder Versammlungen in der BRD auf die Straße. Und es werden von Woche zu Woche mehr. Auch kommenden Montag sind einige Städte neu aufgewacht und gehen erstmals auf die Straße. Egal wo, ob jung ob alt, ob geimpft oder ungeimpft, immer mehr Deutsche lassen sich nicht weiter durch diese Corona-Diktatur einschüchtern!

Die nationalrevolutionäre Bewegung & Partei “Der III. Weg” wird sich wieder bundesweit an den (Montags)-Protesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen beteiligen.

Hier eine Übersicht über alle uns bekannten Städte in Deutschland, wo in den nächsten Tagen, speziell aber am Montag, der Protest auf die Straße getragen wird.

Verantwortlich sind jeweils Bürger vor Ort, wir stellen hier nur eine Zusammenfassung zur Verfügung, sind aber nicht Organisator der jeweiligen Versammlungen bzw. Spaziergänge.

Sachsen

Sonntag (26.12.)

B96 – 10 Uhr – stiller Protest

B107 – 10 Uhr – stiller Protest

Lauta – 18 Uhr – Netto

Penig – 18 Uhr – Markt

Plauen – 17 Uhr – Neustadtplatz

Seifhennersdorf – 18.30 Uhr – Rathausplatz

Montag (27.12.)

Adorf -18 Uhr- Markt

Auerbach (Vgtl) -19 Uhr- Markt

Bad Gottleuba – 18 Uhr – Markt

Bad Lausick – 19 Uhr – Rathaus

Bad Schandau -19 Uhr- Markt

Bautzen –18 Uhr– Kornmarkt

Bannewitz -19 Uhr- Markt

Beierfeld -19 Uhr- Bernsbacher-/August-Bebel-Str.

Bernsbach -19 Uhr- Markt

Bernsdorf -18 Uhr- Lidl

Bischofswerda -18 Uhr- Markt

Böhlen -18 Uhr- Rathaus

Brandis -19 Uhr- Markt

Breitenbrunn -19 Uhr- Rathaus

Burgstädt -19 Uhr- Brühl

Canitz -18 Uhr- Feuerwehr

Chemnitz –18 Uhr- Schillerplatz

Chemnitz-Einsiedel -19 Uhr- Pyramide

Colditz -19 Uhr- Fleischerei Sogut

Coswig -18 Uhr- Wettinplatz

Delitzsch -19 Uhr- Markt

Diera-Zehren -18 Uhr- Ortskern

Dippoldiswalde -18 Uhr- Parksäle

Dorfhain -18 Uhr- ehemalige Schule

Döbeln –19 Uhr– Obermarkt

Dresden –18 Uhr- Pieschener Allee (Korso); 18 Uhr – Wiener Platz

Eilenburg -19 Uhr- Markt

Eppendorf -18 Uhr- Alte Schule

Frankenberg -18 Uhr- Markt

Freital -18 Uhr- Neumarkt

Frauenstein -18 Uhr- Markt

Fraureuth -18 Uhr- Erich Glowatzky Halle

Freiberg –18 Uhr– Albertpark

Freital -18 Uhr- Neumarkt

Frohburg -19 Uhr- Markt

Geising -19 Uhr- Markt

Gersdorf -18 Uhr- Markt

Glauchau -18 Uhr- Markt

Glaubitz -18 Uhr- Drei Lilien

Glashütte -18 Uhr- An der Feuerwehr

Geithain –19 Uhr- Markt

Görlitz -18:30 Uhr- Postplatz

Graupzig -18 Uhr- Windräder (still. Protest)

Großharthau -17.30 Uhr- Eisenbahnbrücke

Grimma –19 Uhr- Markt

Großenhain -19 Uhr- Markt

Hainichen -19 Uhr- Markt

Hartenstein -19 Uhr- Markt

Hartmannsdorf -18.30 Uhr- Parkplatz Elcon

Heidenau -19 Uhr- Markt

Hohenstein-Ernst. -18 Uhr- Markt

Hoyerswerda -18 Uhr- Lausitzer Platz

Jahnsdorf -19 Uhr- ab Nahkauf

Johanngeorgenstadt -18 Uhr- Platz des Bergmannes

Jöhstadt -19 Uhr- Markt

Kamenz -18 Uhr- Markt

Kitzscher -18 Uhr- Rathaus

Königsbrück -18.30 Uhr- Markt

Königstein -19 Uhr- Markt

Königswalde -19 Uhr- Parkanlage

Kreischa -19.30 Uhr- Jahrmarktswiese

Leipzig -18 Uhr- Augustusplatz

Leipzig-Engelsdorf -18 Uhr- Norma

Lengenfeld (Vgtl) -18.30 Uhr- Markt

Lichtenstein -18 Uhr- Kreisverkehr

Limbach-O. –18.30 Uhr- Rathausplatz

Löbau -18 Uhr- Altmarkt

Königsbrück -18:30- Markt

Machern -19 Uhr- Markt

Markkleeberg -19 Uhr- Bahnhof

Markranstädt -17.30 Uhr- Markt

Marienberg -19 Uhr- Markt

Meißen –19 Uhr– Heinrichsplatz

Meuselwitz -18 Uhr- Markt

Milkau –18 Uhr- Busplatz

Mittweida – 19 Uhr- Markt

Neugersdorf -18 Uhr – Markt

Neustadt -18.30 Uhr- Markt

Niesky -18 Uhr- Zinzendorfplatz

Nossen –19 Uhr– Markt

Oederan -18.30 Uhr- Markt

Oelsnitz (Erz) -19 Uhr- Markt

Oelsnitz (Vgtl) -18.30 Uhr- Jakobikirche

Olbernhau -19 Uhr- Gessingplatz

Oschatz -19.00 Uhr- Rathaustreppe

Ortrand -18.30 Uhr- Markt

Ottendorf-Okrilla -19 Uhr- Rathaus

Plauen –18:30 Uhr– Wendedenkmal

Pirna -19 Uhr- Markt

Pulsnitz -18 Uhr- Markt

Rabenau -18.30 Uhr- Markt

Raschau-Markersbach – 18 Uhr – Markt

Radeberg -19 Uhr- Markt

Radebeul -19 Uhr- Ostbahnhof

Radeburg -19 Uhr- Markt

Reichenbach (Vogtl) -19 Uhr- Markt

Riesa -18 Uhr- Rathausplatz

Rochlitz -18 Uhr- Markt

Röderau -18 Uhr- Markt

Rothenburg (Lausitz) -18 Uhr- Markt

Schönheide -19 Uhr- Rathaus

Schmiedeberg -18 Uhr- Feuerwehr

Schkeuditz -19 Uhr- Rathausplatz

Schneeberg –19 Uhr– Markt

Schwarzenberg -19 Uhr- Markt

Sebnitz -19 Uhr- Markt

Seerhausen -18 Uhr- Ortskern

Stauchitz -19 Uhr- Edeka

Stollberg -18 Uhr- Markt

Thalheim (Erz.) -18 Uhr- Rathaus

Torgau –18 Uhr– Markt

Treuen -18 Uhr- Markt

Waldheim -19 Uhr- Markt

Weißwasser -18 Uhr- Markt

Werdau -18 Uhr- Markt

Wilsdruff -18 Uhr- Markt

Wurzen -18.30 Uhr- Markt

Wülknitz -18 Uhr- Markt

Zabeltitz -19 Uhr- Schloss

Zeithain -18 Uhr- Feuerwehr

Zittau -18 Uhr- Stadtring

Zschopau -19 Uhr- Markt

Zwenkau -19 Uhr- Markt

Zwickau –18 Uhr- Hauptmarkt

Zwönitz -19 Uhr- Markt

Thüringen

Sonntag (26.12.)

👉 Jena- 18Uhr Marktplatz

👉 Gotha- 18Uhr Neumarkt

👉 Mühlhausen- 19Uhr Untermarkt

👉 Friedrichroda- 18Uhr Hauptstraße Parkplatz am Kloßtheater

👉 Bad Langensalza- 16Uhr Marktkirche

👉 Schleusingen- 18Uhr Marktplatz

Montag (27.12.)

👉 Altenburg -18 Uhr- Brüderkirche

👉 Greiz -18 Uhr- Schloßbrücke

Brandenburg

Sonntag (26.12.)

♦️ Brandenburg/Havel – Katharinenkirchplatz – 13.00 Uhr

♦️ Neuruppin – Schulplatz – 19.00 Uhr

Montag (27.12.)

♦️ Angermünde – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Bad Freienwalde – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Bad Liebenwerda – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Beelitz – Marktplatz an der Kirche 18.00 Uhr

♦️ Beeskow – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Bernau – Bahnhofsvorplatz – 17.30 Uhr

♦️ Blankenfelde – Gem.Verw. – 18,00 Uhr

♦️ Buckow Märk. Schw. – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Calau – vor dem Rathaus – 18.30 Uhr

♦️ Cottbus – Oberkirchplatz – 19.00 Uhr

♦️ Doberlug-Kirchhain – Markt – 18.00 Uhr

♦️ Eberswalde – am Markt – 18.00 Uhr

♦️ Eisenhüttenstadt – Fr.-Wolf-Theater – 18.00 Uhr

♦️ Elsterwerder – Markt – 18.30 Uhr

♦️ Erkner – Kirchenvorplatz – 18.00 Uhr

♦️ Falkenberg – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Falkensee – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Finsterwalde – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Forst – Nikolaikirche – 18.00 Uhr

♦️ Frankfurt (Oder) – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Fredersdorf – am Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Fürstenwalde – Am Stern – 17.30 Uhr

♦️ Glienicke – Oranienburger Chauss. / Hauptstr. – 18.00 Uhr

♦️ Grünheide – Rathaus / Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Guben – am Dreieck – 18.00 Uhr

♦️ Havelsee (Pritzerbe) – Ableger – 18.00 Uhr

♦️ Herzberg/E – Am Markt – 19.00 Uhr

♦️ Hohen Neuendorf – Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Hoyerswerda – Lausitzer Platz – 18.00 Uhr

♦️ Jüterbog – Markt – 19.00 Uhr

♦️ Kleinmachnow – Rathausmarkt – 18.00 Uhr

♦️ Kloster Lehnin – Spielplatz Markgrafenplatz – 18.00 Uhr

♦️ Königs Wusterhausen – Kirchplatz / Schloss – 18.00 Uhr

♦️ Luckau – Markt – 18.00 Uhr

♦️ Luckenwalde – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Ludwigsfelde – Rathausplatz – 18.00 Uhr

♦️ Malchow – Neuer Markt – 18.00 Uhr

♦️ Neuenhagen – Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Neuruppin – Schulplatz – 19.00 Uhr

♦️ Oranienburg – Schlossplatz – 18.00 Uhr

♦️ Potsdam – Lichterspaziergang – Brb.-Tor – 17.00 Uhr

♦️ Potsdam – Kundgebung – Nauener-Tor – 17.00 Uhr

♦️ Prenzlau – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Rangsdorf – vor der Kirche – 18.00 Uhr

♦️ Rathenow – Märkischer Platz – 19.00 Uhr

♦️ Rüdersdorf bei Bln. – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Schöneiche – vor dem Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Schwedt – Vierradener Str. / Friedensbaum – 19.00 Uhr

♦️ Senftenberg – Markt vor dem Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Spremberg – Netto-Parkplatz (Krankenhaus) – 18.00 Uhr

♦️ Storkow/Mark – Marktplatz/Friedenseich – 18.00 Uhr

♦️ Strausberg – Marienkirche – 18.00 Uhr

♦️ Teltow – Rathaus – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Templin – Marktplatz – 18.30 Uhr

♦️ Trebbin – Rathausplatz – 18.00 Uhr

♦️ Treuenbrietzen – Rathaus – 19.00 Uhr

♦️ Weisswasser – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Werder(Havel) – Markt (vor der Insel) – 17.30 Uhr

♦️ Wittenberge – Kulturhaus / Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Woltersdorf – Rathaus -18.00 Uhr

♦️ Wusterwitz – Kulturscheune – 18.00 Uhr

♦️ Zehdenick – Marktplatz – 19.30 Uhr

♦️ Zossen – Rosengarten – 18.00 Uhr

Mittwoch (29.12.)

♦️ Pritzwalk – Pause bis Jan. 2022

♦️ Rheinsberg – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Rüdersdorf bei Bln. – Rathaus – 18.00 Uhr

♦️ Lübbenau – Kolosseum / Lidl PP. – 18.00 Uhr

♦️ Wittstock – Auf dem Markt – 19.00 Uhr

♦️ Wriezen – Marktplatz – 18.00 Uhr

♦️ Cottbus – Protestmarsch – August Bebel Str. – 10.00 Uhr

Donnerstag (30.12.)

♦️ Dahme/Mark – Marktplatz – 18.30 Uhr

Sachsen-Anhalt

Montag (27.12)

📍Aschersleben, Rathaus, 18 Uhr

📍Bad Dürrenberg, Marktplatz, 18 Uhr

📍Bad Lobenstein, Markt, 19 Uhr

📍Bernburg, Karlsplatz, 17:30 Uhr

📍Blankenburg, Rathaus, 18 Uhr

📍Bitterfeld, Markt, 18 Uhr

📍Calbe, Stephani Kirche,17 Uhr

📍Dessau, Schloßplatz, 18 Uhr

📍Eisleben, Lutherdenkmal, 18 Uhr

📍Genthin, Marktplatz, 18 Uhr

📍Gommern, Pl. des Friedens, 18 Uhr

📍Halberstadt, Domplatz, 19 Uhr

📍Haldensleben, Rathaus, 18 Uhr

📍Halle, Moritzkirche, 18 Uhr

📍Havelberg, PP. Bahnhof, 18 Uhr

📍Hettstedt, Marktplatz, 17 Uhr

📍Hohenmölsen, Rathaus, 19 Uhr

📍Könnern, Rathaus, 20 Uhr

📍Köthen, Rathaus, 17 Uhr

📍Magdeburg, Domplatz, 18 Uhr

📍Möckern, Rathaus, 18 Uhr

📍Mücheln, Marktplatz, 18 Uhr

📍Naumburg, Vogelwiese, 19 Uhr

📍Oschersleben, Rathaus, 18 Uhr

📍Querfurt, Markt, 18:30 Uhr

📍Roßlau, Rathaus, 18 Uhr

📍Salzwedel, Rathausturmpl., 18 Uhr

📍Sangerhausen, Markt, 19 Uhr

📍Schönebeck, Marktplatz, 18 Uhr

📍Stendal, Marktplatz, 18 Uhr

📍Teuchern, Platz Mühlstraße, 19 Uhr

📍Weißenfels, PP/Fürstenhaus, 18 Uhr

📍Wernigerode, Anger PP, 19 Uhr

📍Wittenberg, Marktplatz, 18 Uhr

📍Zeitz, Altermarkt, 19 Uhr

📍Zerbst, Am Roland, 18 Uhr

Dienstag (28.12.)

📍Staßfurt, Benneck. Hof, 18:30 Uhr

📍Wolmirstedt, Rathaus, 18 Uhr

Donnerstag (30.12.)

📍Eisleben, Markt, 10:30 Uhr

📍Kelbra, PP Getränkequelle, 19 Uhr

📍Haldensleben, Rathaus, 18 Uhr

Freitag (31.12.)

📍Braunsbedra, Lessingstraße, 18 Uhr

📍Merseburg, Bahnhofsvorpl., 18 Uhr

📍Stendal, Wernerplatz, 15 Uhr

Samstag (01.01.)

📍Sangerhausen, Markt, 16 Uhr

📍Salzwedel, Rathausturmpl., 16 Uhr

Sonntag (02.01.)

📍Burg, Rolandplatz, 17 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern

Sonntag (26.12)

Malchin – 16 Uhr vor dem Rathaus

Montag (27.12)

Greifswald – 19 Uhr am Mühlentor

Neubrandenburg – 19 Uhr auf dem Marktplatz

Rostock – 17 Uhr am Rosengarten

Wismar – 18 Uhr Marktplatz

Güstrow – 17 Uhr am Rathaus

Schwerin – 18 Uhr Bertha – Klingberg – Platz

Neustrelitz – 19 Uhr Innenstadt

Waren – 18 Uhr Neuer Markt

Malchow – 19 Uhr am Neuen Markt

Röbel – 18 Uhr am Rathaus

Bergen auf Rügen – 18 Uhr auf dem Marktplatz

Ribnitz-Damgarten – 18 Uhr auf dem Markt

Plau am See – 18 Uhr am Rathaus

Stralsund – 18 Uhr Alter Markt

Schwaan – 17:30 Uhr Rathaus

Boizenburg – 18 Uhr Marktplatz

Parchim – 18 Uhr Rathaus

Gadebusch – 18 Uhr am Markt

Pasewalk – 18 Uhr Markt

Torgelow – 17 Uhr Rathaus

Löcknitz – 17:30 an der Kirche

Anklam – 18 Uhr Marktplatz

Teterow – 17 Uhr Hechtbrunnen

Ludwigslust – 18 Uhr Alexandrinenplatz

Grimmen – 17:30 Uhr am Ärztehaus

Mittwoch (29.12)

Wolgast – 18 Uhr Freifläche am Kai

Bad Doberan – 18 Uhr auf dem Markt

Rheinland-Pfalz

Adenau ♾ 19 Uhr 📍Brunnen Marktplatz

Altenkirchen/WW ♾ 18 Uhr 📍Bahnhof

Alzey ♾ 18 Uhr 📍Schloßpark

Annweiler am Trifels ♾ 19 Uhr 📍Kirchplatz

Andernach ♾ 18 Uhr 📍Bush. Stadtgraben

Bad Bergzabern ♾ 18:30 Uhr 📍Schloss

Bad Dürkheim ♾ 18:30 Uhr 📍Römerplatz

Bad Ems ♾ 18 Uhr📍 Kreisverwaltung

Bad Kreuznach ♾ ab 18 Uhr 📍Am Kornmarkt

Bad Sobernheim ♾ 19 Uhr 📍Marktplatz

Bammental ♾ 19 Uhr 📍Bahnhof Reilsheim

Bensheim/Bergstr. ♾ 17:30 Uhr 📍Marktplatz

Bernkastel-Kues ♾ 18 Uhr 📍VG Verwaltung

Bingen ♾ 19 Uhr 📍Gerbhausstr. (Parkplatz)

Bitburg ♾ 18 Uhr 📍Bedaplatz

Boppard ♾ 18 Uhr 📍Bahnhof

Bodenheim ♾ 18 Uhr 📍Am neuen Rathaus

Cochem ♾ 18:30 Uhr 📍Enderplatz

Dahn ♾ 18:30 Uhr 📍Kirchgasse

Dannstadt-Schauernheim ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Deidesheim ♾ 18 Uhr 📍Schlosspark

Eich ♾ 18 Uhr 📍Platz VGV

Frankenthal ♾ 19 Uhr 📍Speyerer Tor

Freinsheim ♾ 18:30 Uhr 📍Historisches Rathaus

Germersheim ♾ 18:30 Uhr 📍Nardiniplatz

Gerolstein (Wechsel m. Daun) ♾ 19 Uhr 📍Rathaus

Grünstadt ♾ 18 Uhr 📍Stadtverw. Kreuzerweg

Hachenburg ♾18 Uhr 📍Altes Rathaus

Hassloch ♾ 18:30 Uhr 📍Pfalzplatz

Heidelberg ♾ 18:30 Uhr 📍Bismarckplatz

HD – Kirchheim ♾ 18 Uhr 📍Bürgeramt

Höhr-Grenzhausen ♾ 18:30 Uhr 📍Am Park

Idar-Oberstein ♾18 Uhr 📍Platz vor Modepark Röther

Kaiserslautern ♾ 18:30 Uhr 📍Stiftsplatz

Kandel ♾ 19 Uhr 📍Georgskirche

Kirchheimbolanden ♾ 18 Uhr 📍Römerplatz

Kirchberg/Hunsr. ♾ 18 Uhr 📍Kath. Kirche

Koblenz ♾ 19 Uhr 📍👉Clemensplatz

Kusel ♾ 18:30 Uhr 📍Rosengarten

Ladenburg ♾ 18 Uhr 📍Marktplatz

Lambrecht ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Lampertheim (Hessen) ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Landau ♾ 18 Uhr 📍Rathausplatz

Ludwigshafen ♾ 18:30 Uhr 📍Berlinerplatz

Mainz ♾ 18 Uhr 📍Theaterplatz

Mainz ♾ 18 Uhr 📍Landtag (Schilderlauf)

Mannheim ♾ 19 Uhr 📍Quadrate/Wassert.

Maxdorf ♾ 18:30 Uhr 📍Rathaus

Mayen ♾ 19 Uhr 📍Altes Rathaus

Monsheim ♾ 18 Uhr 📍Parkpl. Bhf.

Montabaur ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Morbach/Hunsr. ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Mosbach ♾ 18 Uhr 📍Marktplatz

Mutterstadt ♾ 18 Uhr 📍Neue Pforte

Nastätten ♾ 18 Uhr📍VG

Neulußheim ♾ 18 Uhr📍 Rathaus

Neunkichen/S ♾ 18 Uhr 📍Rathaus a. O. Markt

Neustadt a.d.W. ♾ 18:30 Uhr 📍Hetzelplatz

Nieder Olm ♾ 18 Uhr 📍Ludwig-E.-Festhalle

Nierstein ♾ 18 Uhr 📍Marktplatz

Oppenheim ♾ 18 Uhr 📍Katharinenkirche

Osthofen ♾ 18 Uhr 📍Stadtpark

Pirmasens ♾ 18 Uhr 📍Exerzierplatz

Ransbach-Baumbach ♾ 18 Uhr 📍Stadthalle (Bush.)

Saarbrücken ♾ 18:30 Uhr 📍Basilika St. Johann

Saarlouis ♾ 18 Uhr 📍Großer Markt

Saulheim (bei Az) ♾ 18:30 Uhr 📍 Bürgerhaus

Schwetzingen ♾ 19 Uhr 📍Bahnhof

Simmertal ♾ 19 Uhr 📍Wendeh. netto

Sinzig ♾ 18 Uhr 📍Rathaus

Speyer ♾ 18:30 Uhr 📍Domplatz

Trier ♾ 19 Uhr 📍Porta Nigra

Waldmohr ♾ 18 Uhr📍Rathaus

Westerburg ♾ 18 Uhr 📍Marktplatz

Wiesloch ♾ 19 Uhr📍Ev. Kirche/Rathaus

Wittlich ♾ 18 Uhr 📍Platz a. d. Lieser

Worms ♾ 18:30 Uhr 📍Lutherdenkmal

Wöllstein ♾ 18 Uhr 📍Park Maria-H.-Str.

Wörrstadt ♾ 18 Uhr 📍Neunröhrenpl.

Wörth am Rhein ♾ 18 Uhr 📍Altes Rathaus

Zell ♾ 18:30 Uhr 📍Zeller schw. Katz Brunnen

Zweibrücken ♾ 18 Uhr 📍👉Rathaus

Hessen

Montag (27.12)

👉 Alsfeld 18:00 (Rathaus)

👉 Bad Hersfeld 18:00 (Rathaus)

👉 Bad Homburg 18:30, (Rathausplatz)

👉 Bad Nauheim 18:00, (Dankeskirche)

👉 Bad Orb 18:00, (Rathaus)

👉 Bad Schwalbach 18:00 (Rathaus)

👉 Bad Vilbel 18:00 (Altes Rathaus)

👉 Baunatal 18:00 (Marktplatz) -> Donnerstags!

👉 Bensheim 17:30 (Marktplatz) – ab 18 Uhr Spaziergang

👉 Biedenkopf 18:00 (Parkplatz Pfefferacker)

👉 Breuberg 18:00 (Marktplatz Stadtteil Neustadt)

👉 Bruchköbel 18:00 (?)

👉 Butzbach 18:00 (Marktplatz)

👉 Darmstadt 18:00 (Neues Rathaus Luisenplatz)

👉 Darmstadt-Arheiligen 18:00 (Löwenplatz)

👉 Darmstadt-Eberstadt 17:30 (Rathaus Eberstadt)

👉 Dieburg 18:00 (Rathaus)

👉 Dreieich-Dreieichenhain 18:00 (Parkplatz am Weiher)

👉 Eltville 18:00 (Rathaus)

👉 Eppstein 18:00 (Rathaus Vockenhausen)

👉 Erbach (Odw.) 18:00 (Erbacher Schloss)

👉 Eschborn 18:00 (Rathaus)

👉 Eschwege 18:00 (Rathaus)

👉 Fernwald 18:00 (Rathaus)

👉 Frankenberg / Eder 18:00 (Obermarkt am Rathaus)

👉 Frankfurt 18:00 (Römerberg 23)

👉 Fränkisch-Crumbach 18:00 (Rathaus)

👉 Friedberg 18:00 (Stadtkirche Friedberg)

👉 Fritzlar 18:00 (Marktplatz)

👉 Fulda 18:00 (Hauptwache Fulda)

👉 Gelnhausen 18:30 (Obermarkt)

👉 Gernsheim 18:00 (Rathaus)

👉 Gießen 18:00 (Rathaus)

👉 Gladenbach 18:00 (Marktplatz)

👉 Glashütten 18:00 (Bürgerhaus)

👉 Griesheim / Darmstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Großostheim 18:00 (Marktplatz)

👉 Groß-Gerau 18:00 (Marktplatz)

👉 Groß-Umstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Groß-Zimmern 18:00 (Rathaus)

👉 Grünberg 18:30 (Stadtkirche)

👉 Habichtswald-Ehlen 19:00 (Raiffeisenbank Ehlen)

👉 Haiger 18:00 (Ehem. Roller-Parkplatz)

👉 Hanau 18:00 (Rathaus)

👉 Heppenheim 17:30 Marktplatz)

👉 Herborn 17:00 (Marktplatz) / 18:30 Bürgeraustausch (Marktplatz)

👉 Hofheim 19:00 (Hofheimer Wochenmarkt)

👉 Hohenstein-Breithardt 18:00 (Rathaus)

👉 Homberg-Ohm 18:00 (Rathaus)

👉 Hünfeld 18:30 (Rathaus)

👉 Hünstetten-Walbach 18:00 (Rathaus)

👉 Idstein 18:00 (Rathaus)

👉 Karben 18:00 (Rathaus)

👉 Kassel 18:00 (Friedenskirche)

👉 Kaufungen 17:30 (Kreisel)

👉 Korbach 18:00 (Bürgerhaus)

👉 Lampertheim 18:00 (Rathaus)

👉 Langen 18:00 (Bahnstrasse / Ecke Goethestrasse)

👉 Langenselbold 18:00 (Marktplatz)

👉 Lauterbach 18:00 (Rathaus)

👉 Limburg 18:00 (neuer Treffpunkt! -> Bahnhofsvorplatz)

👉 Lorch 17:30 , (Mannheimer Straße 36) -> Lorch läuft Mittwochs!

👉 Maintal 16:00 (Rathaus)

👉 Marburg 18:00 (Elisabeth Blochmann Platz)

👉 Melsungen 18:00 (Rathaus am Marktplatz)

👉 Mühltal OT Nieder-Ramstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Mühlheim am Main 18:00 (Rathaus)

👉 Neuhof / Fulda 18:00 (Gemeindezentrum)

👉 Neu-Isenburg 18:00 (Marktplatz)

👉 Nidda 18:00 (Marktplatz)

👉 Ober-Ramstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Obertshausen 18:00 (Rathaus Hausen)

👉 Oberursel 18:30 (Adenauerallee) -> Mittwochs!

👉 Offenbach 18:00 (Rathaus)

👉 Pfungstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Reinheim 18:00 (Stadtpark)

👉 Riedstadt-Crumstadt 18:00 (Rathaus)

👉 Rimbach 18:00 (Rathaus)

👉 Rodgau-Jügesheim 18:00 (Rathaus)

👉 Roßdorf 18:00 (Rathaus)

👉 Rotenburg an der Fulda 18:00 (Rathaus)

👉 Rüdesheim 18:00 (Rathaus)

👉 Rüsselsheim 18:00 (Theater)

👉 Schlitz 17:00 (Rathaus)

👉 Schlüchtern 18:00 (Feuerwehr)

👉 Schotten 18:00 (Altes Rathaus)

👉 Seeheim-Jugenheim 18:00 (Rathaus OT Seeheim)

👉 Seligenstadt 18:00 (Marktplatz)

👉 Steinau an der Straße 18:00 (Parkplatz Brüder Grimm Schule)

👉 Taunusstein 18:00 (Bleidenstadt, Kirche St. Ferrutius)

👉 Usingen 17:30 (Kreuzgasse)

👉 Vellmar 18:00 (Rathaus)

👉 Volkmarsen 18:00 (Marktplatz)

👉 Wallbach 18:00 (Gemeindeverwaltung)

👉 Weilburg 18:00 (Rathaus)

👉 Weilmünster 18:00 (Rathaus)

👉 Weiterstadt 18:00 (Medienschiff Darmstädter Straße 34)

👉 Wiesbaden 18:00 (Kranzplatz, Staatskanzlei)

👉 Witzenhausen 17:00 (Marktplatz)

👉 Zwingenberg 19:00 (Marktplatz)

Bayern

Montag (27.12)

Aichach 17 Uhr Rathaus

Aindling 19 Uhr Marktplatz

Altdorf b. Nbg. 18:30 ev. Stadtkirche

Altötting 18:30 Stadtplatz/Rathaus Neuötting

Amberg 19 Uhr Marktplatz

Ansbach 18 Uhr Martin-Luther-Platz

Aschaffenburg 18 Uhr Innenstadt

Aschau/Chiemgau 19 Uhr Rathaus

Augsburg 18 Uhr Rathausplatz

Bad Brückenau 18 Uhr neues Rathaus

Bad Kohlgrub 18 Uhr gegenüber Apotheke am Weihnachtsbaum

Bad Neustadt Saale 18 Uhr Rathaus

Bad Reichenhall 17 Uhr Rathausplatz

Bad Staffelstein 18 Uhr Marktplatz

Bad Tölz 18:30 Rathaus

Bad Windsheim 19 Uhr Marktplatz

Bamberg 18 Uhr gegenüber Bahnhof

Barbing b. Regensburg 18 Uhr Rathaus

Bayreuth 19 Uhr vor dem Opernhaus

Bobingen 18 Uhr Rathausplatz

Burghausen 18 Uhr Konradkirche

Cadolzburg 18 Uhr Rathaus

Cham 18 Uhr, Parkplatz Florian-Geyer-Brücke

Coburg 18 Uhr Rathaus

Dachau 19 Uhr Schrannenplatz Jakobskirche

Deggendorf 18 Uhr Graflingerstr. 51

Dingolfing 18 Uhr Parkplatz Expert

Dorfen 18 Uhr Marktkirche

Ebermannstadt 19 Uhr Marktplatz/Krippe

Eckental 19 Uhr Rathaus

Eggenfelden 18 Uhr Stadtplatz

Eggstädt Montag 19 Uhr Rathaus

Erding 19 Uhr Schrannenplatz

Eschenau 19 Uhr Rathaus

Feldkirchen-Westerham 19 Uhr Rathaus

Forchheim 18 Uhr Rathaus

Freising 18:30 Marienplatz

Friedberg 19 Uhr Marienplatz

Fürstenfeldbruck 18 Uhr Volksfestplatz

Garmisch 18:30 Richard-Strauss-Platz

Geretsried 18:30 Schulzentrum/Stadtbücherei

Germering 18 Uhr Rathaus

Gilching 18 Uhr Rathaus

Grafing 18 Uhr Marktplatz

Grafrath, 18:30 Uhr, vor Gemeindeverwaltung

Gundelfingen 18 Uhr Kriegerdenkmal

Gunzenhausen 19 Uhr Glockenturm

Haag 18 Uhr Marktplatz

Hammelburg 18 Uhr Marktplatz

Herrsching/Ammersee 18 Uhr Vor der Gemeinde Bahnhofstraße

Hersbruck 18:30 Hirschbrunnen oberer Mark

Herzogenaurach 19 Uhr Marktplatz

Hof 18 Uhr Rathaus

Holzkirchen 19 Uhr Marktplatz

Ingolstadt 18 Uhr Paradeplatz

Immenstadt Allgäu 18 Uhr Marienplatz

Kaufbeuren 19 Uhr Neuer Markt

Kempten 18 Uhr Hildegardsplatz

Kronach Montag 18 Uhr Rathaus

Kühbach bei Aichach 19 Uhr Rathaus

Kulmbach 18 Uhr Marktplatz

Landsberg/Lech 18 Uhr Rathaus

Landshut 18 Uhr Ländtor

Lenggries 18:30 Tourist-Info Fritz

Lichtenfels 18 Uhr Marktplatz

Lindau 18 Uhr Altes Rathaus

Mainburg 19 Uhr Nähe Betten Haimerl

Markt Indersdorf 18 Uhr Marktplatz

Markt Schwaben 18 Uhr Marktplatz

Memmingen 18 Uhr Marktplatz

Miesbach 19 Uhr Rathaus

Mindelheim 18 Uhr am Brunnen

Moosburg/Isar 18:30 Rathaus

Murnau 16:30 Rathaus

Mühldorf am Inn 18 Uhr Stadtplatz/Brunnen

München 18 Uhr Marienplatz

Naila 18:30 Rathaus

Neuburg/Donau 19 Uhr Spitalplatz

Neuried 19 Uhr Marktplatz Nähe Bücherzelle

Neuötting 18 Uhr Rathaus

Neustadt/Aisch 19 Uhr Marktplatz

Neustadt/Donau 19 Uhr Rathaus

Nürnberg 18:30 Uhr Am Richard Wagner Platz

Oberhaching 19 Uhr Stefanien-/Bahnhofstraße

Ottobrunn 18 Uhr Rathausplatz

Parsberg 18 Uhr Rewe

Penzberg 18:30 Rathaus

Pfaffenhofen/Ilm 18 Uhr Hauptplatz

Prien/Chiemsee 19 Uhr Rathaus

Regen 18Uhr Marktplatz

Regensburg 18 Uhr altes Rathaus

Riedenburg 18 Uhr Grossparkplatz

Roth 18:30 Altstadt Marktplatz

Schongau 17 Uhr Marienplatz

Schrobenhausen 19 Uhr vor der Lenbach Lounge

Schwabmünchen 19 Uhr Rathaus

Sonthofen 18 Uhr Landratsamt

Starnberg 18 Uhr Tanne auf dem Kirchplatz

Straubing 18 Uhr Rathaus

Sulzbach/Main 18 Uhr Rathaus

Teisendorf 19 Uhr Rathaus

Traunreut 18 Uhr Rathaus

Trostberg 18 Uhr Rathaus

Uffenheim 19 Uhr Spitalkirche

Unterhaching 19 Uhr Rathausplatz

Vilsbiburg 19 Uhr Rathaus

Vilshofen 18 Uhr Rathaus

Viechtach 18Uhr Marktplatz

Waging am See 17 Uhr Rathaus

Waldkraiburg 18 Uhr gegenüber vom Rathaus

Wartenberg 19 Uhr Marktplatz

Wasserburg/Inn 18 Uhr Rathaus

Weiden 18 Uhr neues Rathaus

Weilheim 17 Uhr & 18:30 Rathaus

Wemding 18 Uhr Marktplatz

Wertingen 19 Uhr Rathaus

Wolfratshausen 18:30 Kirche Nantwein

Wolnzach 19 Uhr Rathausplatz

Sonstige Termine in Bayern

Abensberg Sonntags 18 Uhr Stadtplatz

Aichach Samstags 17 Uhr Rathaus

Altomünster Sonntags 17 Uhr Marktplatz

Augsburg Sonntags 12 Uhr Wittelsbacher Park

Bad Endorf Donnerstags 11 Uhr Kirchplatz

Bad Kissingen Donnerstags 18 Uhr Landratsamt

Bissingen Sonntags 17.30 Uhr Gemeindezentrum

Beilngries Sonntags 16Uhr Parkplatz Hafen Main-Donau-Kanal

Burgau Donnerstags 18 Uhr Rathaus

Deggendorf Samstags 17 Uhr Oberer Stadtplatz

Dillingen Samstags 18 Uhr Taxispark

Donauwörth Freitags 18 Uhr Hindenburgstr./ Höhe Fischerbrunnen

Ebern Mittwochs 18.30Uhr Bahnhof

Eichstätt Donnerstags 18 Uhr Residenzplatz

Fürstenfeldbruck Sonntags 17 Uhr Altes Rathaus

Freyung Sonntags 19 Uhr Marktplatz

Grafenau Sonntags 15.30 Uhr Marktplatz

Haar bei München Freitags 17 Uhr Gorillaberg zum Rathaus & Sonntags 16 Uhr Rathaus

Höchstadt/Aisch Sonntags 17 Uhr Marktplatz

Hohenkammer Mittwochs 18:30 Wiese oberhalb Kirche

Herzogenaurach Mittwochs 19 Uhr Marktplatz

Igensdorf Dienstags 19:30 Rathaus

Ingolstadt Samstags 15:30 Theaterplatz Sonntags 18 Uhr Rathaus

Kelheim Mittwochs 18 Uhr Parkplatz Niederdörfl

Kitzingen Donnerstags 19 Uhr Marktplatz

Königsbrunn Mittwoch 19 Uhr Markplatz

Kötzting Samstag 15 Uhr Rathaus

Landshut Samstags 11 Uhr Isargestade Mittwochs 17 Uhr Martinskirche

Markredwitz Dienstags 18 Uhr Übergang KEC

Markt Indersdorf Sonntags 17 Uhr Marktplatz

Marktl täglich 19 Uhr mit Kerze am Brunnen

München Mittwochs 17:30 Diese Woche 15.12. Ludwigstr. Ab von der Tannstr.

Neumarkt Samstags 13 Uhr Volksfestplatz

Neunburg vorm Wald Donnerstags 18.30Uhr

Schwarzachtalhalle

Neuötting Donnerstags 19 Uhr Rathaus

Nördlingen Freitags 19 Uhr Rathaus

Nürnberg Donnerstags Stadtteilspaziergänge Termine hier @team_menschenrechte_termine

Passau Samstags 15 Uhr Klostergarten

Peißenberg Sonntags 16:30 Rathaus

Poing Donnerstags 18 Uhr Marktplatz

Regensburg Samstags 15 Uhr altes Rathaus

Roding Sonntags 15.30Uhr Esper

Rosenheim Mittwochs 19 Uhr Ichikawa-Platz

Schwabach Freitags 18 Uhr Martin Luther Platz

Schwandorf Dienstags 19 Uhr Marktplatz

Schweinfurt Sonntags 18 Uhr Marktplatz

Selb Freitags 18 Uhr Goldberg

Sonthofen Freitags 17:17 Hirschbräu

Straubing Samstags 14 Uhr Stadtplatz

Traunstein Samstags 15 Uhr Stadtplatz

Tutzing Freitags 18:15 Rathaus

Weiden Samstags 14:30 Stadtpark

Würzburg Mittwochs 18 Uhr Rathaus Unterer Markt

Nordrhein-Westfalen

Sonntag (26.12.)

Aachen 19:00 Elisenbrunnen Spaziergang

Bad Oeynhausen – 17.30 Uhr – Auferstehungskirche, nähe Standesamt

Beckum – sonntags – 18 Uhr Sparkasse Weststr.

Bocholt – 10 Uhr -Parkplatz gegenüber dem Euregio Gymnasium (Es gibt warme Getränke und frische Brötchen)

Bottrop 14 Uhr – Osterfelder Straße 47 Demo Sonderevent zu dem Montagsspaziergängen

Datteln – sonntags – 17 Uhr – Persiluhr

Düren 19:00 Uhr Rathaus

Gevelsberg – sonntags – 17 Uhr – untere Fußgängerzone

Hagen 19 Uhr – Rathaus Platz

Iserlohn 13:30 Uhr am Seilersee

Issum – sonntags 18 Uhr – Rathaus Park am Histörchen

Minden – 16.30 Uhr – Mindener Dom (Kerzen)

Mönchengladbach – sonntags – 15 Uhr – Marktplatz Rheydt (Mönchengladbach)

Moers – Sonntags 18 Uhr, ungerade Kalenderwoche – Am Denkmal bei Braun

Siegen – 17.30 Uhr – Kornmarkt Siegen

Waltrop – sonntags-11 Uhr-Park/Skaterrampe

Wilnsdorf 18 Uhr Rathaus

Montag (27.12.)

Aachen – Montags – 19 Uhr – Elisenbrunnen

Alpen – Montags – 19:00 Uhr – Zelt evangelischen Kirche

Arnsberg-Neheim – montags – 18:30 Marktplatz

Attendorn – montags – 18 Uhr – Rathaus

Bad Berleburg – montags – 18 Uhr – Stadtpark

Bad Driburg – Montags – 19 Uhr Rathaus

Bad Iburg montags 17 Uhr am Charlottensee

Bad Oeynhausen, montags, 17.30 Uhr – Auferstehungskirche, nähe Standesamt(Kerzen)

Bad Salzuflen – montags – 18 Uhr – Alten Rathaus (Kerzen)

Bedburg Montags 18 Uhr Parkplatz Tennishalle Bedburg Kaster

Bergheim / Erft – montags – 18.10 Uhr – am Aachener Tor

Bergisch Gladbach montags 18 Uhr Rathaus

Beverungen – Montags – 17.30 Uhr – Rathaus

Bielefeld 17.00 Uhr Rathaus Vorplatz

Bielefeld, montags – 17.30 Uhr – Altes Rathaus

Bochum – 18 Uhr – vor dem Rathaus – angemeldeter Spaziergang

Bonn, montags – 18 Uhr – Marktplatz

Borken, montags – 18.30 Uhr – Marktplatz

Bottrop montags – 18.30 Uhr – Kirchplatz 1, Cyriakuskirche

Castrop Rauxel montags – 19 Uhr – Reiterbrunnen

Coesfeld – Montag 18:00 Marktplatz

Datteln – montags – 19 Uhr – Treffpunkt: Persiluhr

Dinslaken . montags – 19 Uhr – am Rathaus

Dormagen – montags – 18 Uhr – Rathaus

Dortmund 17:45Uhr Friedensplatz

Duisburg-montags 18 Uhr, Rathaus (Burgplatz)

Dülmen montags – 19 Uhr – Löwendenkmal

Düren – montags – 19 Uhr – Rathaus

Düsseldorf – montags – 18 Uhr – Johannes-Rau-Platz

Elsdorf – montags – 18Uhr auf der Wiese neben dem Norma

Elsdorf – 18Uhr Rathaus/Busbahnhof

Emmerich am Rhein – montags -18 Uhr – vor Rathaus

Emsbüren montags 18 Uhr, am Brunnen Losserpad

Emsdetten – montags 18 Uhr St. Pankratius-Kirche

Erftstadt/ Lechenich- montags -18 Uhr Stadtverwaltung

Erkelenz – montags – 18 Uhr – vor Rathaus

Erkrath – montags – 18 Uhr – Bahnstr. 55

Essen – montags – 18 Uhr – Rathaus (Kerzen)

Essen – 17.30 Uhr Weberplatz / Essen Stadtmitte (angem. Demo)

Euskirchen-Montags-17 Uhr-Annaturmplatz

Frechen 18 Uhr – Sankt Audomar

Geldern – Montags 18Uhr – Maria Magdalena Kirche,Bank Klettergerüst

Gelsenkirchen – Montags- 17.30 Uhr – Hans Sachs Haus

Grevenbroich – montags – 18 Uhr Tierbrunnen Rathausmarkt

Gronau – montags – 18.30 Uhr Rathaus

Gummersbach – 18 Uhr – Steinmüllergelände

Haan – montags – 18 Uhr – Rathaus

Halle – Montags – 17:30 Uhr – Rathaus

Halver, montags 18 Uhr Rathaus

Haltern – Montags 18 Uhr – Rekumerstr. / Innenstadt

Harsewinkel 18 Uhr – Rathaus

Hattingen – montags 18.00 Uhr am Reschop-Carré

Hemer 18 Uhr am Rathaus

Hennef – montags 19:00 Uhr – Rathaus

Herne – montags 18 Uhr Marktplatz, Rathaus

Herten-montags 18:30 Uhr, Rathaus

Herten – 12 Uhr – 18.30 Uhr – Rathaus – (Mahnwache,Kundg., Spazierg.)

Hilden – montags – 19 Uhr – Marktplatz

Höxter – montags – 18 Uhr historisches Rathaus (Kerzen)

Hückelhoven -Montags-18 Uhr-Rathaus (Kerzen)

Jülich 18 Uhr Hexenturm (angemeldeter Spaziergang)

Iserlohn – 17.30 Uhr – Bahnhof

Kaarst – Montags – 18 Uhr – Rathausplatz

Kleve, montags 18:00 Uhr, Versöhnungskirche, Hagsche Str. 91

Köln – Montags, 18 Uhr – Dom, an der Kreuzblume

Köln Montags, 18:00, Rathaus

Königswinter 18 Uhr vor Rathaus

Korschenbroich – Montags – 18 Uhr – Sebastianusstraße/Rathaus

Krefeld – montags – 18 Uhr vor dem Rathaus

Langenfeld – montags – 17 Uhr – Marktplatz

Langenfeld montags 18 Uhr Rathaus

Leichlingen – montags – 18 Uhr – Rathaus

Lemgo – Montags 18 Uhr Rathaus

Lengerich montags – 18 Uhr – Stadtkirche

Lennestadt-Altenhundem–montags–19 Uhr–Rathaus (Kerzen+Gelbe Westen)

Leverkusen montags – 19 Uhr – Wiesdorf vor Rathaus

Lippstadt 19 Uhr Rathaus – Wok to go

Lübbecke- montags- 17:30 Uhr – Gänsemarkt (Kerzen)

Lünen 18 Uhr – 4 Treffpunkte Graf-Adolf-Straße & Gartenstraße & Konrad-Adenauer Str. & Marie-Juchacz Str.

Märkischer Kreis/ Lüdenscheid montags – 18 Uhr – bei Post -Kerzen

Marl – Montags 19 Uhr – Brassert Marktplatz

Mechernich – montags 18 Uhr Rathaus

Meckenheim Rheinland montags – 18 Uhr am Rathaus

Menden – Montags – 18 Uhr – alter Rathausplatz

Minden montags 18 Uhr, Marktplatz,vorm Rathaus, (Kerzen)

Moers montags – 18 Uhr – am Denkmal Neumarkt/Steinstrasse (Kerzen)

Monschau montags 18 Uhr Rathause (Kerzen)

Much montags 17:30 Uhr -Rathaus (Hauptstraße)

Mülheim a.d. Ruhr 18.15 Uhr Parkplatz Stadthalle, Schloß Broich, Berstraße 2

Münster, montags – 18 Uhr – Domplatz

Netphen – montags 18.30 Uhr – Marktplatz

Neunkirchen-Seelscheid Montags 17:30 Uhr – Rathaus)

Neuss – montags – 18 Uhr – Quirinus Münster

Niederkassel – Montags 18 Uhr – Platz vor Rathaus

Nieukerk – Montags 18 Uhr – Dionysiusplatz

Ochtrup – 18.30 Uhr- Lambertikirche

Paderborn 18 Uhr Herz-Jesu-Kirche(Kerzen)

Petershagen – montags – 18.30 Uhr – Rathaus Kernstadt

Pulheim – 18 Uhr – Einwohnermeldeamt

Porta Westfalica montags – 18 Uhr, lange Treppe Rathaus, Kempstr. 1, (Kerzen)

Pulheim – montags – 18 Uhr – ab Einwohnermeldeamt

Ratingen montags 18 Uhr Rathaus

Recklinghausen montags – 18 Uhr – Rathaus – angemeldete Veranst.

Rees – montags – 18 Uhr – Rathaus

Rheda-Wiedenbrück – montags – 18 Uhr Kirche am Rathaus Rheda

Rheinbach- Rheinland montags 18:00 Rathaus

Rheinberg montags 19 Uhr Marktplatz vor dem Rathaus

Rheine montags – 18 Uhr, Rathaus

Schermbeck – montags – 19 Uhr – Rathaus

Schloß Holte 18.00 UHR Rathaus

Siegburg – montags – 18:00Uhr – St. Servatius Kirche neben dem Markt (Kerzen)

Simmerath montags 18 Uhr Rathaus (Kerzen)

Soest – 19 Uhr Hauptpost – ( Kerze oder Taschenlampe ) Lichter Spaziergang

Solingen montags -19 Uhr – Rathaus

Troisdorf – montags – 18 Uhr (gegenüber Rathaus, Bushaltestelle (Kerzen)

Unna – Montags – 17 Uhr Auf dem Ring

Verl – montags 18 Uhr – Bahnhof (Kerzen) / Rathaus

Viersen -Montags 18 Uhr Platz vor Rathaus

Waltrop – montags – 19 Uhr – Marktplatz

Warburg Rathaus 18 Uhr (Kerzen mitbringen)

Wegberg – Montags 18h – am Rathaus mit Kerzen

Wermelskirchen – montags – 18Uhr – Am Rathaus

Werne a.d Lippe – Montags – 18 Uhr Treffpunkt: Überall Innenstadt, ihr findet euch.

Wesseling montags 18 Uhr Sankt Germanus Kirche

Willich -montags 18 Uhr – Marktplatz

Windeck-Rosbach – 17.30 Uhr – Gehweg vor Rewe-Parkplatz – Mahnwache – Lichter, Kerzen etc.

Witten – Montag – 18 Uhr Rathausplatz

Wuppertal – 18 Uhr Wuppertal Innenstadt Barmen (Kerzen, Lampen)

Xanten – Montags 19:00 Uhr – Gradierwerk

Dienstag (28.12.)

Aachen 19:00 Elisenbrunnen Spaziergang

Düren 19:00 Rathaus

Extertal/Bösingfeld – 18Uhr – neues Rathaus

Gelsenkirchen Buer- Dienstags 18 Uhr – (Goldbergplatz)

Kalkar – dienstags – 18 Uhr Sportplatz an der Mühle

Kamp Lintfort dienstags 18 Uhr am Rathaus (Kerzen)

Olfen – dienstags – 18 Uhr – Marktplatz

Olpe dienstags – 18 Uhr, Rathaus Olpe

Schmallenberg Dienstags 18 Uhr Treffpunkt beim Alexanderhaus/Kirche auf dem Parkplatz (Kerzen)

Wesel / Dienstag 19h / Martinistr.6-8

Mittwoch (29.12.)

Aachen 19:00 Elisenbrunnen Spaziergang

Brühl – Mittwochs – 18 Uhr – Vorplatz St. Margareta Kirche

Düren 19:00 Rathaus

Mehrhoog – Mittwochs 19 Uhr – Begegnungsstätte / Testzentrum

Meschede Mittwochs 18 Uhr Walburga Kirche Marktplatz Kriegerdenkmal

Oberhausen – 18.30 Uhr Kirchplatz Altstadt – Herz Jesu Kirche

Ruppichteroth mittwochs – 18 Uhr – Denkmal neben dem Aldi

Donnerstag (30.12.)

Aachen 19:00 Elisenbrunnen Spaziergang

Bergisch Gladbach donnerstags 19 Uhr – Konrad-Adenauer-Platz – angem. Demo

Bocholt – donnerstags – 19 Uhr – Pfarrheim St. Georg

Düren 19:00 Rathaus

Ibbenbüren donnerstags – 18 Uhr – Ibbenbüren am Brunnen,(Kerzen)

Lippstadt 13:00 Uhr – Rathausplatz – Kundgebung

Lüdinghausen – Donnerstags – 19 Uhr – St. Felizitas Kirche

Freitag (31.12.)

Aachen ab 19:00 Elisenbrunnen Sylvester der Freiheit

Düren 19:00 Rathaus

Samstag (01.01.)

Düren 19:00 Rathaus

Niedersachsen, Hamburg und Bremen

Montag (27.12)

#Ahlhorn ♾ 18:00 📍 Parkplatz VR Bank

#Alfeld (Leine) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Amelingnausen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Apen ♾ 19:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Aurich ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadBentheim ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadBevensen ♾ 18:30 📍 am Kirchplatz

#BadGandersheim ♾ 18:00 📍 Brunnen Marktplatz

#BadMünder ♾ 18:00 📍 Rathaus

#BadNenndorf ♾ 19:00 📍 Rathaus

#BadOeynhausen ♾ 17.30 📍 Auferstehungskirche

#BadPyrmont ♾ 17:15 📍 Springenbrunnen oberhalb des Wasserlaufs

#BadSalzdetfurth ♾ 18:00 📍 Kurmittelhaus

#BadZwischenahn ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Barsinghausen ♾ 18:00 📍 C & A

#Bassum ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Bleckede ♾ 18:45 📍 Rathaus

#Brake (Wesermarsch) ♾ 18:00 📍 Famila Parkplatz

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Bremen ♾ 19:00 📍 Martinianleger

#Bremerhaven ♾ 18:00 📍 Hauptbahnhof

#Bremerhaven ♾ 18:00 📍 Anleger Weserfähre

#Bremerhaven ♾ 18:00 📍 Stadtpark Lehe

#Bremervörde ♾ 18:00 📍 am Rathausplatz

#Buchholz (Aller) ♾ 18:30 📍 alter Edeka Markt

#Buchholz i.d.N. ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Bückeburg ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Burgdorf ♾ 18:00 📍 Schützenplatz

#Buxtehude ♾ 19:00 📍 Stadtpark

#Celle ♾ 18:30 📍 Stadtkirche

#Cloppenburg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Coppenbrügge ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Delmenhorst ♾ 18:00 📍 Graftwiesen

#Diepholz ♾ 17:00 📍 Bremer Eck

#Duderstadt ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Duingen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Elze (Leine) ♾ 17:30 📍 Rathaus

#Emsbüren ♾ 18:00 📍 Am Brunnen

#Friesoythe ♾ 18:00 📍 Kirche

#Garbsen ♾ 18:00 📍 Kastanienplatz

#Gifhorn ♾ 18:30 📍 Schillerplatz

#Goldenstedt ♾ 19:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Goslar ♾ 18:00 📍 Jakobikirchhof

#Göttingen ♾ 18:00 📍 Neues Rathaus

#Grasberg ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Gronau (Leine) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Hamburg (Altona) ♾ 17:30 📍 Erzbergstr. 1

#Hamburg (Bergedorf) ♾ 17:30 📍 Neuallermöhe

#Hamburg (Harburg) ♾ 17:30 📍 Schwarzenbergstr. 36

#Hamburg (Innenstadt) ♾ 17:30 📍 Welckerstr. 8

#Hamburg (Nord) ♾ 17:30 📍 Bergkappelweg 6

#Hamburg (Rahlstedt) ♾ 17:30 📍 Rahlstedter Bahnhofstr. 37a

#Hamburg (Schnelsen) ♾ 17:30 📍 Süntelstr. 11a

#Hameln ♾ 17:00 📍 Münsterkirche

#Hannover ♾ 18:00 📍 Neues Rathaus

#Hanstedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Helmstedt ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Herzberg (Harz) ♾ 19:00 📍 am Markt

#Hildesheim ♾ 18:00 📍 Andreaskirche

#Hittfeld ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Holle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Holzminden ♾ 17:30 📍 Rathaus (Kerze)

#Holzminden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Kirchdorf (Diepholz) ♾ 18:00 📍 bei der Kirche

#Klecken ♾ 18:00 📍 Parkplatz Rewe

#Königslutter ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Leer ♾ 18:00 📍 Denkmalsplatz

#Lilienthal ♾ 18:00 📍 Brunnen beim Imbiss

#Lingen (Ems) ♾ 18:00 📍 Universitätsplatz

#Lüchow (Wendl.) ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Lüneburg ♾ 18:45 📍 Marktplatz

#Melbeck ♾ 18:00 📍 Ilmenauzentrum

#Melle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Meppen ♾ 18:00 📍 An der alten Wäscherei

#Minden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Misburg ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Munster (Örtze) ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Neuenhaus ♾ 18:00 📍 Brunnen der reformierten Kirche

#Neustadt a. Rbge ♾ 18:00 📍 Am Löwen

#Nienburg a.d.W. ♾ 18:00 📍 Spargel Brunnen

#Nordenham ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Norderney ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Nordhorn ♾ 18:00 📍 Alte Kirche am Markt

#Northeim ♾ 18:00 📍 alte Wache

#Oldenburg ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Papenburg ♾ 19:00 📍 Antoniuskirche

#Peine ♾ 18:00 📍 alter Marktplatz

#Rastede ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Reppenstedt ♾ 17:00 📍 Rathaus

#Rinteln ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Ritterhude ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Ronnenberg ♾ 17:00 📍 Dorfgemeinschaftshaus

#Rosengarten (Klecken) ♾ 18:00 📍 Rewe Parkplatz

#Rotenburg (W.) ♾ 18:00 📍 Neuer Markt

#Sachsenhagen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Salzgitter (Leb.) ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Salzgitter (Thiede) ➖ 18:00 📍 Schäferwiese Straße

#Sarstedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Scheeßel ♾ 18:00 📍 Große Straße – Sparkasse

#Seesen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Seevetal (Hittfeld) ♾ 18:00 📍 vor der Ortsverwaltung

#Sittensen ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Sottrum ♾ 18:00 📍 Park am Eichkamp

#Springe ♾ 18:00 📍 Amtsgericht

#Stade ♾ 18:30 📍 Altes Rathaus

#Stadthagen ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Stuhr ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Syke ♾ 18:00 📍 in der City

#Tostedt ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Twistringen ♾ 17:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Uchte ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Uelzen ♾ 18:00 📍 Herzogenplatz

#Uslar ♾ 18:00 📍 Graftplatz

#Vechta ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Verden ♾ 18:00 📍 am Lugenstein

#Visselhövede ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Vögelsen ♾ 17:00 📍 Gemeindehaus

#Wedemark (Mellendorf) ♾ 18:00 📍 Kreuzung – Stucke

#Wennigsen ♾ 18:00 📍 Sonnenuhr

#Westerstede ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Wildeshausen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Wilhelmshaven ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Winsen (Luhe) ♾ 18:30 📍 Rathaus

#Wittingen ♾ 18:00 📍 Marktplatz

#Wolfenbüttel ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Wolfsburg ♾ 17:00 📍 Rathaus

#Worpswede ♾ 17:00 📍 Parkplatz Mitte Bergstraße

#Wunstorf ♾ 18:00 📍 Rathaus

Dienstag (28.12.)

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Einbeck ♾ 18:00 📍 Möncheplatz

#Hamburg ♾ 17:30 📍 Kunsthalle

#Hemmingen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Varel ♾ 17:00 📍 Trivoli

Mittwoch (29.12.)

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Damme ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Friedeburg ♾ 19:00 📍 Rathaus

#Gifhorn ♾ 15:30 📍 CeKa Brunnen (Demo)

#Hamburg ♾ 17:30 📍 Kunsthalle

#Hann. Münden ♾ 19:00 📍 Tanzwerder Fußgängerbrücke

#Herzberg (Harz) ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Katlenburg ♾ 18:00 📍 Penny Parkplatz

#Nordstemmen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Pattensen ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Salzhausen ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Soltau ♾ 18:00 📍 Heiratsbrunnen

#Tanzwerder (Hann. Münd.) ♾ 19:00 📍 Fußgängerbrücke zur Innenstadt

#Weener ♾ 18:30 📍 Osterstraße/Rathaus

#Wiesmoor ♾ 18:00 📍 Rathaus

Donnerstag (30.12.)

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Hamburg ♾ 17:30 📍 Kunsthalle

#Ibbenbüren ➖ 18:00 📍 Oberer Markt

#Langenhagen ♾ 19:00 📍 Elisabeth Kirche

#Lauenburg ♾ 17:00 📍 Marktplatz

#Meppen ➖ 18:00 📍 Eingang Mep

#Misburg ➖ 15:00 📍 Platz der Begegnung

Freitag (31.12.)

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Gehrden ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Hamburg ♾ 17:30 📍 Kunsthalle

#Norden ♾ 19:00 📍 Marktplatz

#Wittmund ♾ 18:00 📍 Karl-Bösch Platz

Samstag (01.01.)

#Alfeld (Leine) ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Bremen ♾ 14:00 📍 Kunsthalle

#Buxtehude ♾ 10:00 📍 Lange Straße

#Celle ♾ 11:00 📍 Am Neumarkt

#Clenze ♾ 16:30 📍 Sparkasse (Kerze)

#Dannenberg ♾ 17:00 📍 Marktplatz (Kerze)

#Emden ♾ 13:00 📍 Am Delft (Demo)

#Goslar ♾ 11:00 📍 Altes Standesamt

#Göttingen ♾ 16:30 📍 Gänseliesel

#Hamburg ♾ 16:00 📍 Kunsthalle (Demo & Umzug)

#Hannover ♾ 12:00 📍 Landtag (Demo)

#Hannover ♾ 13:45 📍 Parkplatz Hochschule (Autocorso)

#Hannover ♾ 15:00 📍 Opernplatz (Demo)

#Hildesheim ♾ 14:00 📍 Bahnhofsvorplatz

#Hitzacker ♾ 16:30 📍 am Markt (Kerze)

#Lüchow (Wendl.) ♾ 16:30 📍 Marktplatz (Kerze)

#Lüneburg ♾ 11:00 📍 Lambertiplatz

#Nordenham ♾ 13:00 📍 Bahnhofsvorplatz (Autocorso)

#Nordenham ♾ 14:00 📍 Bahnhofsvorplatz (Kundgebung)

#OsterholzScharmbeck ♾ 15:00 📍 Marktplatz

#Schortens ♾ 16:00 📍 Bahnhof

#Uelzen ♾ 17:00 📍 Ratsteich

#Uetze ♾ 17:30 📍 Hindenburgplatz (Kerze)

#Walsrode ♾ 12:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Walsrode ♾ 14:00 📍 See am Kloster

#Walsrode ♾ 14:00 📍 Klostersee

#Zetel ♾ 11:00 📍 Markthamm

Sonntag (02.01.)

#Barßel ♾ 14:00 📍 am Hafen

#Braunschweig ♾ 18:30 📍 am Dom

#Burgdorf ♾ 18:00 📍 Marktstraße (Kerzen)

#Burgdorf ♾ 19:00 📍 Schützenplatz

#Cloppenburg ♾ 14:30 📍 Martplatz

#Cuxhaven ♾ 15:00 📍 Kaemmererplatz

#Goslar ♾ 11:00 📍 Zwingerwall

#Hannover ♾ 15:00 📍 Löwenbastion

#Haren ➖ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

#Holle ♾ 18:00 📍 Rathaus

#Jever ♾ 16:00 📍 Am Wall

#Lehrte ♾ 18:00 📍 Brunnen Kurt-Hirschfeld-Forum

#Lindwedel ♾ 15:00 📍 Bahnhof

#Wunstorf ♾ 18:00 📍 Rathaus (Kerze)

Schleswig-Hollstein

Sonntag (26.12.)

BORDESHOLM Vogelwiese 14.30 Uhr

NORTORF Markt 17 Uhr

PREETZ Marktplatz 18 Uhr

WEDEL Rathausplatz 18 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 16 Uhr

Montag (27.12.)

ARNIS Schifferkirche 18 Uhr

BAD BRAMSTEDT Rathaus 18 Uhr

BAD OLDESLOE Rathaus 17.30 Uhr

BAD SEGEBERG Rathaus 18 Uhr

BARGTEHEIDE Rathaus 18 Uhr

BARMSTEDT Rathaus 18 Uhr

BORDESHOLM Rathaus 18 Uhr

BREDSTEDT Markt 17.15 Uhr

BRUNSBÜTTEL Rossmann Parkplatz 19 Uhr

BÜCHEN Amtsplatz 18 Uhr

ECKERNFÖRDE Holzbrücke am Hafen 18 Uhr

ELLERAU Bürgerhaus 18 Uhr

ELMSHORN Rathaus 18.30 Uhr

EUTIN Marktplatz am Denkmal 18 Uhr

FEHMARN-BURG Nikolinchen Kita 18 Uhr

FLENSBURG ZOB 18 Uhr

HEIDE Rathaus 19 Uhr

HEIKENDORF Rathaus 18 Uhr

HENSTEDT-ULZBURG-RHEN Marktplatz 18 Uhr

HUSBY Gemeindehaus 18 Uhr

HUSUM Rathaus 18 Uhr

ITZEHOE Rathaus 18 Uhr

KAPPELN Rathaus 18 Uhr

KIEL Haupteingang Opernhaus 19 Uhr

KIEL-ELMSCHENHAGEN Andreas-Hofer-Platz 19 Uhr

KIEL-SCHILKSEE Schiffsanleger 18 Uhr

KRONSHAGEN Rathaus 18 Uhr

LABOE Hafen 18 Uhr

LANGENHORN NF Rathaus 18 Uhr

LECK Kirchplatz am Weihnachtsbaum 18 Uhr

LENSAHN Rathaus 17 Uhr

LÜBECK Herrmann-Hesse-Park 18 Uhr

LÜTJENBURG Altes Rathaus 18 Uhr

MAASHOLM Denkmal vor der Schifferkirche 18 Uhr

MELDORF Dom 18 Uhr

MÖLLN Am Eulenspiegel 18 Uhr

NAHE Kirche 18 Uhr

NEUENDORF BEI ELMSHORN Rondell Dünnenreihe/B431 18 Uhr

NEUMÜNSTER Rathaus 18 Uhr

NEUSTADT i. H. Rathaus 18 Uhr

NIEBÜLL Rathaus 18 Uhr

NORDERSTEDT Spektrum Kino Moorbekpark 19 Uhr

NORDERSTEDT/HAMBURG-LANGENHORN Ochsenzoll Ecke Fibigerstraße 19.30 Uhr

NORDSTRAND-ODENBÜLL St.Vinzenzkirche 18 Uhr

NORTORF Markt 18 Uhr

OLDENBURG i. H. Rathaus 18 Uhr

PINNEBERG Rathaus 18.30 Uhr

PLÖN Friedenseiche vor dem Museum 18 Uhr

PREETZ Markt 18 Uhr

QUICKBORN Rathaus 18 Uhr

RATZEBURG Rathaus 18 Uhr

REINBEK Rathaus 18.30 Uhr

RENDSBURG Paradeplatz am Lornsen-Denkmal 19 Uhr

SATRUP Ärztehaus/Ritterapotheke 17.30 Uhr

SCHARBEUTZ Seebrückenplatz 18 Uhr

SCHLESWIG Capitolplatz 18 Uhr

SCHWARZENBEK Rathaus 17.30 Uhr

STEINBERGKIRCHE Amt 18 Uhr

STOCKELSDORF Rathaus 18 Uhr

SÜDERBRARUP Bahnhof 18 Uhr

TORNESCH Bahnhof 18 Uhr

UETERSEN Rathaus 18.30 Uhr

WEDEL Rathausplatz 18 Uhr

WESTERLAND Eingang Sylter Welle 18 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 18 Uhr

Dienstag (28.12.)

GEESTHACHT Rathaus 18 Uhr

HAFFKRUG Seebrücke 18 Uhr

KELLINGHUSEN Beim Amt 18 Uhr

MALENTE Bahnhof 17 Uhr

PREETZ Marktplatz 18 Uhr

RAISDORF Rathaus 19 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 16 Uhr

Mittwoch (29.12.)

BAD SEGEBERG Marktplatz 17 Uhr

EUTIN Lübecker Straße/Höhe Blumenladen/Café 16.30 Uhr

GLÜCKSTADT Marktplatz 18 Uhr

HEILIGENHAFEN Rathaus 18 Uhr

KALTENKIRCHEN Bahnhof 18.30 Uhr

MARNE Kik-Parkplatz 19 Uhr

PREETZ Marktplatz 18 Uhr

RATZEBURG Marktplatz 16.30 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 16 Uhr

Donnerstag (30.12.)

AHRENSBURG Schloss Haupteingang 17 Uhr

FLENSBURG ZOB 18 Uhr

KIEL Exerzierplatz 18.30 Uhr

LAUENBURG Innenstadt Pavillon 17 Uhr

PREETZ Marktplatz 18 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 16 Uhr

Freitag (31.12.)

PREETZ Marktplatz 18 Uhr

WYK AUF FÖHR Rathaus 16 Uhr

Baden-Württemberg

Baden:

Montag (27.12.)

Aach – 19.00 Uhr – Rathaus

Achern – 18.00 Uhr – Rathausplatz/Marktplatz

Althengstett – 18.00 Uhr – Rathaus

Appenweier – 18.00 Uhr – Parkplatz NKD (donnerstags)

Bad Dürrheim – 19.00 Uhr- Rathaus

Bad Dürrheim – 19.00 Uhr- Rathaus (donnerstags)

Denzlingen – 18.00 Uhr – Rathaus

Baden-Baden -14.00 Uhr – Augustastraße

Baden-Baden – 18.00 Uhr – Rathaus

Bad Herrenhalb – 18.00 Uhr – Rathaus

Bad Liebenzell – 18.00 Uhr – Rathaus

Bad Säckingen – 18.00 Uhr – ev. Kirche

Bad Schönborn – 19.00 Uhr – Ohrenberghalle

Baiersbronn – 18.00 Uhr – Wilhelm-Münster-Schule/Parkplatz Sport Klumpp

Bammental-Reilsheim – 19.00 Uhr – Bahnhof

Bretten – 18.00 Uhr – Marktplatz (dienstags)

Bruchsal – 18.00 Uhr – Rathaus

Bruchsal-Heidelsheim – 17.00 Uhr – Stadtkirche (sonntags)

Bühl – 18.00 Uhr – Rathaus

Calw – 18.00 Uhr – Rathaus

Denzlingen – 18.00 Uhr – Rathaus

Durbach – 17.30 Uhr – Ort n. bek.

Engen – 19.00 Uhr – Rathaus / Marktplatz

Emmendingen – 18.00 Uhr – Rathaus

Ettenheim – 19.00 Uhr – Rathausplatz

Ettlingen – 18.00 Uhr – Ort n. bek.

Freiburg – 14.00 Uhr – Platz an der Alten Synagoge

Freiburg – 18.00 Uhr – Rathaus

Freudenstadt – 18.00 Uhr – Stadtkirche

Friesenheim – 18.00 Uhr – Rathaus

Furtwangen – 18.00 Uhr – Rathaus

Gaggenau – 17.30 Uhr – Jahnhalle

Gengenbach – 19.00 Uhr – Rathaus

Germersheim – 18.30 Uhr – Nardiniplatz (angrenzend an Baden!)

Gernsbach – 18.00 Uhr – Rathaus (mittwochs)

Graben-Neudorf – 19.00 Uhr – Schwimmbadpark (dienstags)

Haslach/Kinzigtal – 19.00 Uhr – Rathaus

Hornberg – 18.00 Uhr – Rathaus

Hausach – 18.00 Uhr – Rathaus

Heidelberg – 16.00 Uhr – unter Ernst-Waltz-Brücke

Heidelberg – 18.00 Uhr – Bonifatius Kirche

Heidelberg – 18.30 Uhr – Bismarckplatz

Herbolzheim – 18.00 Uhr – Rathaus

Hockenheim – 17.00 Uhr – Wasserturm

Karlsdorf (76689) – 18.00 Uhr – Parkplatz Kirche

Karlsruhe – 14.00 Uhr – Platz der Menschenrechte

Karlsruhe – 18.00 Uhr – Rathaus Mitte

Kehl – 19.00 Uhr – Marktplatz/Friedenskirche

Kehl-Kork – 19.00 Uhr – Dorfplatz (mittwochs!)

Kirchzarten – 18.00 Uhr – Rathaus

Konstanz – 18.00 Uhr – Rathaus

Kraichtal-Münzesheim – 18.45 Uhr – Rathaus

Kürnbach – 18:45 Uhr – Marktplatz

Kuppenheim – 18.00 Uhr – Ort nicht bekannt

Ladenburg – 18.00 Uhr – Marktplatz

Lahr – 19.00 Uhr – Rathausplatz

Laufenburg – 18.30 Uhr – Rathaus – Hauptstraße/Laufenbrücke/Schweizer Altstadt

Leimen – 18.00 Uhr – Altes Rathaus

Löffingen – 19.30 Uhr – Rathaus

Lörrach – 18.00 Uhr – Meraner Platz

Mannheim – 19.00 Uhr – Quadrate/Wasserturm

Mosbach – 18.15 Uhr – Marktplatz

Müllheim – 18.30 Uhr – Markgräfler Platz

Nagold – 18.00 Uhr – Rathaus

Neckargerach 18.00 Uhr – Rathaus (täglich!)

Neulußheim – 18 00 Uhr – Rathaus

Neuried/Baden – 19.00 Uhr – Rathaus (dienstags)

Oberderdingen – 18.00 Uhr – Ort n. bek, (freitags)

Oberderdingen – 18.00 Uhr – Marktplatz

Oberderdingen-Flehingen – 19.00 Uhr – Schloss

Oberkirch – 18.00 Uhr – Rathaus

Oberndorf am Neckar – 19.00 Uhr – Lindenhof

Östringen – 18.30 Uhr – Rathaus

Östringen-Odenheim – 18.30 Uhr – Bahnhof (mittwochs)

Offenburg – 18.00 Uhr – Rathaus / Parkhaus Wasserstr.

Ottenhöfen – 18.00 Uhr – Kurgarten

Pforzheim – 18.00 Uhr – Waisenhausplatz

Radolfzell – 19.00 Uhr – Marktplatz

Rastatt – 18.00 Uhr – Rathaus

Remchingen – 18.00 Uhr – Rathaus

Renchen – 18.00 Uhr – Rathaus

Rheinfelden – 18.30 Uhr – Rathaus/Christuskirche

Rottweil – 18.00 Uhr – Altes Rathaus

Schömberg – 19.00 Uhr – Rathaus

Schönau/Odenwald – 18.00 Uhr – Rathaus

Schopfheim – 18.00 Uhr – Marktplatz

Schutterwald – 18.00 Uhr – Rathaus o. Kirche

Schwetzingen – 18.00 Uhr – Bahnhof/Schlossplatz

Sinsheim – 18.00 Uhr – Fußgängerzone

Speyer – 18.30 Uhr – (?) – (angrenzend an Baden)

Staufen/Baden – 19.00 Uhr – Rathaus

Stockach – 19.00 Uhr – ev. Kirche (Oberstadt)

Stutensee-Spöck – 18.00 Uhr – Rathaus

Titisee-Neustadt – 18.00 Uhr – Rathaus

Tuttlingen – 18.00 Uhr – vor dem Rathaus

Vaihingen/Enz – 18.00 Uhr – Marktplatzbrunnen

Villingen – 18.30 Uhr – Marktplatzbrunnen

Waghäusel -Wiesental – 19.00 Uhr – Marktplatz

Waldbronn – 18.00 Uhr – Rathaus

Waldkirch – 19.00 Uhr – Kirchplatz

Waldshut – 18.00 Uhr – Kaiserstraße/Rheinstraße

Weinheim – 18.00 Uhr – Dürreplatz

Welzheim – 18.00 Uhr – Rathaus

Wiesloch – 18.00 Uhr – ev. Kirche

Wilhelmsfeld/Odw. – 18.00 Uhr – Rathaus

Winterbach – 17.00 Uhr – Marktbrunnen

Wolfach – 19.00 Uhr – Rathaus

Zell am Harmersbach – 19.00 Uhr – Rathaus

Württemberg:

Berlin

Saarland

Sonntag (26.12)

Schlossplatz St. Wendel 16:30 Uhr Lichterspaziergang

Wadern Rathaus 18 Uhr (Spaziergang)

Montag (27.12.)

Saarlouis 18 Uhr Am grossem Markt

Mittwoch (29.12.)

Homburg 17:00 Uhr Am Stadtbad 1

Eine andere Auflistung nach PLZ sortiert (Stand 25.12.)

Datum Wochentag PLZ Stadt Uhrzeit Treffpunkt Demoform 26.12.2021 Sonntag 97980 Deutschland Bad Mergentheim 15:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 97980 Deutschland Bad Mergentheim 15:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 97980 Deutschland Bad Mergentheim 15:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 76530 Deutschland Baden-Baden 14:00 Uhr Augustaplatz 1 Demonstration 26.12.2021 Sonntag 46236 Deutschland Bottrop 15:00 Uhr Osterfelder Str. 47 Aufzug 26.12.2021 Sonntag 14776 Deutschland Brandenburg 13:00 Uhr Am Katharinenkirchplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 39288 Deutschland Burg 17:00 Uhr Rolandplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 27472 Deutschland Cuxhaven 15:00 Uhr Kaemmererplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 82256 Deutschland Fürstenfeldbruck 17:00 Uhr Am alten Rathaus Mahnwache 26.12.2021 Sonntag 94481 Deutschland Grafenau 15:30 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 22303 Deutschland Hamburg 14:00 Uhr Kenndybrücke Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 22305 Deutschland Hamburg 15:00 Uhr S-Bahn Barmbek / Globetrotter Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 22306 Deutschland Hamburg 15:00 Uhr U/S-Bhf. Barmbek / Globetrotter Aufzug 26.12.2021 Sonntag 21279 Deutschland Hollenstedt 19:00 Uhr Verwaltung / Samtgemeinde Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 88353 Deutschland Kißlegg 17:00 Uhr Schlosspark Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 31275 Deutschland Lehrte 18:00 Uhr Brunnen Kurt-Hirschfeld-Forum Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 4020 Oesterreich Linz 13:33 Uhr Hauptplatz Demonstration 26.12.2021 Sonntag 17139 Deutschland Malchin 16:00 Uhr Rathaus Kundgebung 26.12.2021 Sonntag 41236 Deutschland Mönchengladbach 15:00 Uhr Marktplatz Rheydt Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 9322 Deutschland Penig 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 23909 Deutschland Ratzeburg 15:00 Uhr Rathaus Ratzeburg Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 31552 Deutschland Roenberg 18:30 Uhr Amtsplatz Kundgebung 26.12.2021 Sonntag 97421 Deutschland Scheinfurt 18:00 Uhr Zentrum Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 16303 Deutschland Schwedt 10:00 Uhr Berlinerallee Schilderwald 26.12.2021 Sonntag 97422 Deutschland Schweinfurt 15:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 97422 Deutschland Schweinfurt 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 97421 Deutschland Schweinfurt 18:00 Uhr Zentrum Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 55469 Deutschland Simmern 15:00 Uhr Schlossplatz/Messerich Kundgebung 26.12.2021 Sonntag 3100 Oesterreich St. Pölten 11:00 Uhr Landhausplatz 1 / Landhaus Kundgebung 26.12.2021 Sonntag 97877 Deutschland Wertheim 15:00 Uhr Halle Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 97877 Deutschland Wertheim 15:00 Uhr Main-Tauber-Halle Spaziergang 26.12.2021 Sonntag 1010 Oesterreich Wien 15:30 Uhr Burgring/Heldenplatz Kundgebung 27.12.2021 Montag 91522 Deutschland Ansbach 17:30 Uhr Martin-Luther-Platz Spaziergang 27.12.2021 Montag 99510 Deutschland Apolda 18:30 Uhr Markt / Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 99310 Deutschland Arnstadt 19:00 Uhr Markt Demonstration 27.12.2021 Montag 26603 Deutschland Aurich 18:00 Uhr Rathaus / b. d. Wasserspielen Spaziergang 27.12.2021 Montag 36251 Deutschland Bad Hersfeld 18:00 Uhr Linggplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 61343 Deutschland Bad Homburg 18:30 Uhr Rathausplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 53557 Deutschland Bad Hönningen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 4924 Deutschland Bad Liebenwerda 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 61231 Deutschland Bad nauheim 18:00 Uhr Kirche / Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 96052 Deutschland Bamberg 18:00 Uhr Bahnhof / ggü. Spaziergang 27.12.2021 Montag 64673 Deutschland Bensheim 17:30 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 18528 Deutschland Bergen auf Rügen 18:00 Uhr Brunnen am Markt Kundgebung 27.12.2021 Montag 41462 Deutschland Berlin 18:00 Uhr Quirinus Münster Spaziergang 27.12.2021 Montag 12681 Deutschland Berlin 18:00 Uhr Altes Rathaus Marzahn Spaziergang 27.12.2021 Montag 29646 Deutschland Bispingen 18:00 Uhr Ole Kerk Spaziergang 27.12.2021 Montag 79848 Deutschland Bonndorf 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 28201 Deutschland Bremen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 76646 Deutschland Bruchsal 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 21244 Deutschland Buchholz 19:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 23769 Deutschland Burg auf Fehmarn 18:00 Uhr Nikolinchen / Kindergarten Spaziergang 27.12.2021 Montag 21614 Deutschland Buxtehude 19:00 Uhr Stadtpark Spaziergang 27.12.2021 Montag 90556 Deutschland Cadolzburg 06:00 Uhr Rathaus Sonstiges 27.12.2021 Montag 75365 Deutschland Calw 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 75365 Deutschland Calw 18:00 Uhr Marktplatz / vor Kaufland Spaziergang 27.12.2021 Montag 29221 Deutschland Celle 18:30 Uhr Stechbahn / vor Kirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 29221 Deutschland Celle 18:30 Uhr Stechbahn / vor Kirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 48653 Deutschland Coesfeld 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 74564 Deutschland Crailsheim 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 6844 Deutschland Dessau-Roßlau 18:00 Uhr Schloßplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 84130 Deutschland Dingolfing 18:00 Uhr Expert Spaziergang 27.12.2021 Montag 91550 Deutschland Dinkelsbühl 19:00 Uhr Hinter dem Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 46535 Deutschland Dinslaken 19:00 Uhr Rathaus / Platz D Agen 1 Spaziergang 27.12.2021 Montag 3253 Deutschland Doberlug-Kirchhain 18:00 Uhr Markt Spaziergang 27.12.2021 Montag 84405 Deutschland Dorfen 18:00 Uhr Marktkirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 41539 Deutschland Dormagen 18:00 Uhr Kölner Str. / vor Netto Kundgebung 27.12.2021 Montag 44135 Deutschland Dortmund 17:45 Uhr Friedensplatz Aufzug 27.12.2021 Montag 44137 Deutschland Dortmund 18:00 Uhr Wallring Spaziergang 27.12.2021 Montag 44137 Deutschland Dortmund 18:00 Uhr Wallring / frei wählbar Spaziergang 27.12.2021 Montag 63303 Deutschland Dreieich 18:00 Uhr Parkplatz Burgweiher Dreieich Mahnwache 27.12.2021 Montag 63303 Deutschland Dreieich / Dreieichenhain 18:00 Uhr Untertor Kundgebung 27.12.2021 Montag 63303 Deutschland Dreieich / Dreieichenhain 18:00 Uhr Parkplatz am Weiher Spaziergang 27.12.2021 Montag 63303 Deutschland Dreieich Sprendlingen 18:00 Uhr Lindenplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 40213 Deutschland Düsseldorf 18:00 Uhr Johannes-Rau-Platz Demonstration 27.12.2021 Montag 73479 Deutschland Ellwangen 17:45 Uhr Schöner Graben Spaziergang 27.12.2021 Montag 25335 Deutschland Elmshorn 19:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 4910 Deutschland Elsterwerda 18:30 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 48282 Deutschland Emsdetten 18:00 Uhr St. Pankratius Kirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 91054 Deutschland Erlangen 18:00 Uhr Martin-Luther-Platz Spaziergang 27.12.2021 Montag 45131 Deutschland Essen 17:30 Uhr Grugahalle / Haupteingang Spaziergang 27.12.2021 Montag 73728 Deutschland Esslingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 4895 Deutschland Falkenberg 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 14612 Deutschland Falkensee 17:45 Uhr Rathaus / ggü. Aufzug 27.12.2021 Montag 3238 Deutschland Finsterwalde 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 24941 Deutschland Flensburg 18:00 Uhr Zob Spaziergang 27.12.2021 Montag 88045 Deutschland Friedrichshafen 18:30 Uhr Gondelhafen Spaziergang 27.12.2021 Montag 82256 Deutschland Fürstenfeldbruck 18:00 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 82256 Deutschland Fürstenfeldbruck 18:00 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 15517 Deutschland Fürstenwalde 17:30 Uhr Am Stern Spaziergang 27.12.2021 Montag 76571 Deutschland Gaggenau 17:30 Uhr Jahnhalle Spaziergang 27.12.2021 Montag 63571 Deutschland Gelnhausen 18:30 Uhr Obermarkt / Brunnen Spaziergang 27.12.2021 Montag 7545 Deutschland Gera 19:00 Uhr Theatervorplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 73033 Deutschland Göppingen 17:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 38640 Deutschland Goslar 18:00 Uhr Jakobikirchhof Spaziergang 27.12.2021 Montag 83527 Deutschland Haag in Oberbayern 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 83527 Deutschland Haag in Oberbayern 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 39340 Deutschland Haldensleben 18:00 Uhr Marktplatz Mahnwache 27.12.2021 Montag 22179 Deutschland Hamburg / Bramfeld 17:00 Uhr Herthastr. / Martkplatz /gr. Baum Spaziergang 27.12.2021 Montag 22455 Deutschland Hamburg Niendorf-Nord 17:30 Uhr Brunnen vor der Sparkasse Spaziergang 27.12.2021 Montag 21029 Deutschland Hamburg/Bergedorf 17:00 Uhr Johann-Adolf-Hasse-Platz Kundgebung 27.12.2021 Montag 21029 Deutschland Hamburg/Bergedorf 18:00 Uhr Johann-Adolf-Hasse-Platz Kundgebung 27.12.2021 Montag 72379 Deutschland Hechingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 89518 Deutschland Heidenheim 17:30 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 71083 Deutschland Herrenberg 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 4916 Deutschland Herzberg 19:00 Uhr Markt Spaziergang 27.12.2021 Montag 37412 Deutschland Herzberg am Harz 18:30 Uhr Parkplatz v.d. Skaterplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 86558 Deutschland Hohenwart 18:30 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 86558 Deutschland Hohenwart 18:30 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 98693 Deutschland Ilmenau 19:00 Uhr Wetzlaer Platz Demonstration 27.12.2021 Montag 34119 Deutschland Kassel 18:00 Uhr Friedenskirche Kundgebung 27.12.2021 Montag 50171 Deutschland Kerpen 18:00 Uhr Stiftsstr. / Parkpl. hinter MacDoof Demonstration 27.12.2021 Montag 55481 Deutschland Kirchberg 18:00 Uhr Kirchplatz / Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 73230 Deutschland Kirchheim/Teck 18:00 Uhr Rathausplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 4567 Deutschland Kitzscher 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 74343 Deutschland Kleinsachsenheim 18:00 Uhr Kirchplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 15711 Deutschland Königs Wusterhausen 18:00 Uhr Am Kirchplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 34497 Deutschland Korbach 18:00 Uhr Bürgerhaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 95326 Deutschland Kulmbach 18:00 Uhr Marktplatz Demonstration 27.12.2021 Montag 84028 Deutschland Landshut 18:00 Uhr Ländtor Spaziergang 27.12.2021 Montag 63225 Deutschland Langen 18:00 Uhr Bahnstr. / Goethestr. Spaziergang 27.12.2021 Montag 88471 Deutschland Laupheim 17:00 Uhr 17 Uhr Fußgängerbrücke Rottum Spaziergang 27.12.2021 Montag 49525 Deutschland Lengerich 18:00 Uhr Stadtkirche Kundgebung 27.12.2021 Montag 49525 Deutschland Lengerich 18:00 Uhr Stadtkirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 88299 Deutschland Leutkirch 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 96215 Deutschland Lichtenfels 18:00 Uhr Marktplatz Mahnwache 27.12.2021 Montag 65549 Deutschland Limburg 18:00 Uhr Bahnhofsvorplatz Aufzug 27.12.2021 Montag 15907 Deutschland Lübben / Spreewald 18:00 Uhr Marktplatz Treffpunkt 27.12.2021 Montag 23552 Deutschland Lübeck 17:45 Uhr Obertrave / Marlesgrube Demonstration 27.12.2021 Montag 71636 Deutschland Ludwigsburg 18:00 Uhr Marktplatz / Brunnen Lichterkette 27.12.2021 Montag 44532 Deutschland Lünen 18:00 Uhr Stadtmitte / individuell Spaziergang 27.12.2021 Montag 39104 Deutschland Magdeburg 18:00 Uhr Domplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 39108 Deutschland Magdeburg 18:00 Uhr In der Nähe vom Domplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 55118 Deutschland Mainz 18:00 Uhr Landtag Spaziergang 27.12.2021 Montag 55116 Deutschland Mainz 18:00 Uhr Landtag / davor Spaziergang 27.12.2021 Montag 68 Deutschland Mannheim 19:00 Uhr Paradeplatz Kundgebung 27.12.2021 Montag 53894 Deutschland Mechernich 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 53894 Deutschland Mechernich 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 34212 Deutschland Melsungen 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 48629 Deutschland Metelen 18:30 Uhr Alte Gaststätte / Brinkwirt Mahnwache 27.12.2021 Montag 87719 Deutschland Mindelheim 18:00 Uhr Marienbrunnen Treffpunkt 27.12.2021 Montag 47441 Deutschland Moers 18:00 Uhr Neumarkt / Denkmal Spaziergang 27.12.2021 Montag 45479 Deutschland Mühlheim an der Ruhr 18:15 Uhr Stadthalle / Schloß Broich Aufzug 27.12.2021 Montag 45479 Deutschland Mülheim an der Ruhr 18:15 Uhr Parkplatz Stadthalle Spaziergang 27.12.2021 Montag 48431 Deutschland Münster 18:00 Uhr Domplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 95119 Deutschland Naila 18:30 Uhr Marktplatz / vor Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 6618 Deutschland Naumburg 19:00 Uhr Vogelwiese Spaziergang 27.12.2021 Montag 63263 Deutschland Neu Isenburg 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 17033 Deutschland Neubrandenburg 18:30 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 17033 Deutschland Neubrandenburg 19:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 86633 Deutschland Neuburg / Donau 19:00 Uhr Eisdiele San Marco Spaziergang 27.12.2021 Montag 86633 Deutschland Neuburg an der Donau 19:00 Uhr Eisdiele San Marco Spaziergang 27.12.2021 Montag 24539 Deutschland Neumünster 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 84524 Deutschland Neuötting 18:30 Uhr Stadtplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 16816 Deutschland Neuruppin 19:00 Uhr Schulplatz Aufzug 27.12.2021 Montag 41464 Deutschland Neuss 18:00 Uhr Quirinus Münster Platz Spaziergang 27.12.2021 Montag 41464 Deutschland Neuss 18:00 Uhr Quirinus Münster Platz Spaziergang 27.12.2021 Montag 41464 Deutschland Neuss 18:00 Uhr Quirinus Münster Platz Schilderwald 27.12.2021 Montag 67433 Deutschland Neustadt an der Weinstraß 18:30 Uhr Hetzelplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 90402 Deutschland Nürnberg 18:30 Uhr Kornmarkt Demonstration 27.12.2021 Montag 72622 Deutschland Nürtingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 72622 Deutschland Nürtingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 48607 Deutschland Ochtrup 18:30 Uhr Lambertikirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 77652 Deutschland Offenburg 18:00 Uhr Wasserstr. / City-Parkhaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 16515 Deutschland Oranienburg 18:00 Uhr Schlossplatz Aufzug 27.12.2021 Montag 49074 Deutschland Osnabrück 19:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 87724 Deutschland Ottobeuren 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 33102 Deutschland Paderborn 18:00 Uhr Herz-Jesu-Kirche Gebet 27.12.2021 Montag 24211 Deutschland Preetz 18:00 Uhr Markt Spaziergang 27.12.2021 Montag 83209 Deutschland Prien 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 1454 Deutschland Radeberg 19:00 Uhr Markt Spaziergang 27.12.2021 Montag 46459 Deutschland Rees 18:00 Uhr Kirche Spaziergang 27.12.2021 Montag 48429 Deutschland Rheine 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 67808 Deutschland Rockenhausen 18:00 Uhr Rognacplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 30952 Deutschland Ronnenberg 17:00 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Kundgebung 27.12.2021 Montag 6571 Deutschland Roßleben 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 18055 Deutschland Rostock 16:00 Uhr Stadthafen / am Strande Menschenkette 27.12.2021 Montag 18055 Deutschland Rostock 17:00 Uhr Rosengarten Aufzug 27.12.2021 Montag 36199 Deutschland Rotenburg an der Fulda 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 72108 Deutschland Rottenburg am Neckar 18:00 Uhr Marktplatz / Dom Spaziergang 27.12.2021 Montag 72108 Deutschland Rottenburg am Neckar 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 15562 Deutschland Rüdersdorf bei Berlin 16:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 66117 Deutschland Saarbrücken 17:30 Uhr Vorstadt / Straße am Schloß Kundgebung 27.12.2021 Montag 98574 Deutschland Schmalkalden 18:00 Uhr Altmarkt Kundgebung 27.12.2021 Montag 16303 Deutschland Schwedt/Oder 19:00 Uhr Vierradener Straße Spaziergang 27.12.2021 Montag 97421 Deutschland Schweinfurt 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 19053 Deutschland Schwerin 18:00 Uhr Berta-Klingberg-Platz Demonstration 27.12.2021 Montag 53489 Deutschland Sinzig 18:00 Uhr Am Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 42651 Deutschland Solingen 19:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 8510 Oesterreich Stainz 18:00 Uhr Hauptplatz Kundgebung 27.12.2021 Montag 63811 Deutschland Stockstadt 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 15344 Deutschland Strausberg 18:00 Uhr Altstadt Spaziergang 27.12.2021 Montag 70563 Deutschland Stuttgart-Vaihingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 97941 Deutschland Tauberbischofsheim 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 97941 Deutschland Tauberbischofsheim 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 17166 Deutschland Teterow 17:00 Uhr Hechtbrunnen Spaziergang 27.12.2021 Montag 78532 Deutschland Tuttlingen 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 71665 Deutschland Vaihingen Enz 18:00 Uhr Marktplatz Spaziergang 27.12.2021 Montag 78050 Deutschland Villingen-Schwenningen 18:30 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 89269 Deutschland Vöhringen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 88239 Deutschland Wangen im Allgäu 18:00 Uhr Innenstadt Spaziergang 27.12.2021 Montag 83512 Deutschland Wasserburg am Inn 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 83512 Deutschland Wasserburg am Inn 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 73240 Deutschland Wendlingen 18:00 Uhr Rathaus Spaziergang 27.12.2021 Montag 59457 Deutschland Werl 18:00 Uhr Kirchplatz 1 Gebet 27.12.2021 Montag 26382 Deutschland Wilhelmshaven 19:00 Uhr Rathaus Kundgebung 27.12.2021 Montag 51570 Deutschland Windeck-Rosbach 17:30 Uhr Gehweg vor Rewe-Parkplatz Demonstration 27.12.2021 Montag 82515 Deutschland Wolfratshausen 18:30 Uhr Kirche / Nantwein / Edeka / Parkpla Spaziergang 28.12.2021 Dienstag 74072 Deutschland Heilbronn 18:30 Uhr FoodCourt Spaziergang 28.12.2021 Dienstag 74072 Deutschland Heilbronn 19:00 Uhr FoodCourt Spaziergang 28.12.2021 Dienstag 47475 Deutschland Kamp-Lintfort 18:00 Uhr Rathausplatz / Karl-Flügel-Platz Spaziergang 28.12.2021 Dienstag 61462 Deutschland Königstein im Taunus 17:00 Uhr Im Rothschildpark 1 / Villa Rothsch Mahnwache 28.12.2021 Dienstag 97828 Deutschland Marktheidenfeld 18:30 Uhr Lohgraben Spaziergang 28.12.2021 Dienstag 41464 Deutschland Neuss 17:00 Uhr Janssen-Cilag GmbH Pharma Kundgebung 28.12.2021 Dienstag 41464 Deutschland Neuss 17:00 Uhr Janssen-Cilag GmbH Neuss Mahnwache 28.12.2021 Dienstag 59457 Deutschland Werl 18:00 Uhr Kirchplatz 1 Gebet 29.12.2021 Mittwoch 29221 Deutschland Celle 11:00 Uhr Neumarkt Aufzug 29.12.2021 Mittwoch 29221 Deutschland Celle 11:45 Uhr Brandplatz Kundgebung 29.12.2021 Mittwoch 74564 Deutschland Crailsheim 18:00 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 29.12.2021 Mittwoch 84130 Deutschland Dingolfing 18:00 Uhr Mariengrotte bei St. Johannes Gebet 29.12.2021 Mittwoch 84405 Deutschland Dorfen 18:00 Uhr Mariensäule Gebet 29.12.2021 Mittwoch 96106 Deutschland Ebern 18:30 Uhr Bahnhof Ebern Spaziergang 29.12.2021 Mittwoch 45878 Deutschland Gelsenkirchen 17:30 Uhr Hans Sachs Haus Aufzug 29.12.2021 Mittwoch 3390 Oesterreich Melk 18:00 Uhr Hauptplatz Kundgebung 29.12.2021 Mittwoch 80539 Deutschland München 18:00 Uhr Geschwister-Scholl-Platz Demonstration 29.12.2021 Mittwoch 61440 Deutschland Oberursel 18:30 Uhr Adenauerallee Spaziergang 29.12.2021 Mittwoch 16303 Deutschland Schwedt 18:00 Uhr Vierradener Straße Musik 29.12.2021 Mittwoch 70173 Deutschland Stuttgart 17:00 Uhr Karlsplatz Aufzug 29.12.2021 Mittwoch 59457 Deutschland Werl 18:00 Uhr Kirchplatz 1 Gebet 29.12.2021 Mittwoch 97070 Deutschland Würzburg 18:00 Uhr Marktplatz Aufzug 30.12.2021 Donnerstag 97688 Deutschland Bad Kissingen 18:00 Uhr Landratsamt Spaziergang 30.12.2021 Donnerstag 25813 Deutschland Husum 16:00 Uhr Rathaus Spaziergang 30.12.2021 Donnerstag 49479 Deutschland Ibbenbüren 18:00 Uhr Am Brunnen / Oberer Markt Demonstration 30.12.2021 Donnerstag 85586 Deutschland Poing 18:00 Uhr Friedensstr. 9 / Unterführung Kundgebung 30.12.2021 Donnerstag 59457 Deutschland Werl 18:00 Uhr Kirchplatz 1 Gebet 31.12.2021 Freitag 63741 Deutschland Aschaffenburg 13:00 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 31.12.2021 Freitag 63739 Deutschland Aschaffenburg 13:00 Uhr Volksfestplatz Demonstration 31.12.2021 Freitag 10117 Deutschland Berlin 23:59 Uhr Brandenburger Tor Event 31.12.2021 Freitag 6900 Oesterreich Bregenz 16:30 Uhr Vor der Bezirkshauptmannschaft Kundgebung 31.12.2021 Freitag 22314 Deutschland Hamburg 23:00 Uhr Jungfernstieg Musik 31.12.2021 Freitag 95326 Deutschland Kulmbach 16:00 Uhr Marktplatz Kundgebung 31.12.2021 Freitag 8430 Oesterreich Leibnitz 17:00 Uhr EKZ Leibnitz Wasserwerkstraße Spaziergang 31.12.2021 Freitag 46348 Deutschland Raesfeld 18:00 Uhr Rathaus Lichterkette 31.12.2021 Freitag 59457 Deutschland Werl 18:00 Uhr Kirchplatz 1 Gebet 01.01.2022 Samstag 40231 Deutschland Düsseldorf 15:00 Uhr Johannes-Rau-Platz Aufzug 01.01.2022 Samstag 60313 Deutschland Frankfurt am Main 15:00 Uhr Alte Oper Spaziergang 01.01.2022 Samstag 52511 Deutschland Geilenkirchen 14:00 Uhr Am Markt Treffpunkt 01.01.2022 Samstag 52511 Deutschland Geilenkirchen 14:00 Uhr Am Markt Demonstration 01.01.2022 Samstag 84028 Deutschland Landshut 17:00 Uhr Freyung Gebet 01.01.2022 Samstag 92318 Deutschland Neumarkt in der Oberpfalz 13:00 Uhr Volksfestplatz Spaziergang 01.01.2022 Samstag 64385 Deutschland Reichelsheim 14:00 Uhr B 38 Ortseingang Aldi Zusammenkunft

Quelle: https://terminkalender.top/pc.php



10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise

Die nationalrevolutionäre Bewegung & Partei “Der III. Weg” hat ein 10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise aufgestellt. Dabei stellt sich die Partei explizit gegen die hemmungslose Einschränkung von Freiheitsrechten. Außerdem fordert sie den Schutz der Volksgesundheit.

1. Covid-19 ist ausschließlich im medizinischen Notstand eine Gefahr für die Volksgesundheit

Solange ausreichend Intensivbetten und Personal vorhanden sind, bewirkt Covid-19 keine erhöhte Sterblichkeit. Wenn aber der Fall des medizinischen Notstandes eintritt und damit nicht mehr alle schwer Erkrankten auf Intensivstationen mit Beatmungsgeräten behandelt werden können, sterben auch zunehmend Menschen, die unter normalen Umstanden mit der damit einhergehenden guten medizinischen Versorgung überlebt hätten. Also nicht Covid-19 an sich ist die große Gefahr, sondern die Überlastung des Gesundheitswesens im Zuge einer Pandemie, auf die man nicht vorbereitet ist. (Mehr…)

2. Intensivbetten und Personal aufbauen und vorhalten

Bereits nach Bekanntwerden des Ausbruchs von Covid-19 in China hätte umgehend damit begonnen werden müssen, flächendeckend Intensivbetten, Beatmungsgeräte und Corona-Tests zu beschaffen sowie geeignetes Fachpersonal anzulernen. Dies ist nach wie vor umzusetzen, so daß eine Versorgung von hunderttausenden Erkrankten sichergestellt werden kann.(Mehr…)

3. Keine Einschränkung der Freiheitsrechte

Zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung von Covid-19 sind gemäßigte Maßnahmen (z.B. Mundschutz auf freiwilliger Basis) sowie eine Quarantäne für Erkrankte und deren Kontaktpersonen angemessen. Die Beschneidung der bürgerlichen Freiheitsrechte in Gänze sowie des Wirtschaftslebens sind abzulehnen.(Mehr…)

4. Volkswirtschaft und Volksgesundheit bewahren

Im Zuge der Bekämpfung einer Pandemie ist immer zwischen Beibehaltung der Volksgesundheit und Erhaltung der Wirtschaftskraft abzuwägen. Jede Krankheit fordert (Todes-)Opfer. Der Schaden für einen Volkskörper durch das Herunterfahren einer Volkswirtschaft bzw. einzelner Wirtschaftszweige ist so vehement, daß dies in keinem Verhältnis zu den aktuellen Todeszahlen durch Covid-19 steht und somit absolut unverhältnismäßig ist. Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, daß Eigentum im privaten wie im öffentlichen Raum weiterhin geschützt wird und die ideellen Freiheiten zu wahren sind. Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden jedem Deutschen selbstverständlich weiterhin zugänglich gemacht.(Mehr…)

5. Herdenimmunität und freiwillige Impfung

Im Anfangsstadium einer zu erwartenden Pandemie sind durch geeignete Maßnahmen so viele Infektionen zu vermeiden wie möglich. Wenn dies aber nicht in ausreichendem Maße gelingt, dann ist eine „Herdenimmunität“ anzustreben. Dies kann durch eine durchgemachte Infektion oder auf Basis einer freiwilligen Impfung (Kein Impfzwang) erreicht werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass zwischen 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, um die unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus zu stoppen.(Mehr…)

6. Einheitliche Regeln für Bund und Länder

Bundesweit haben einheitliche Regeln zur Bekämpfung und Eindämmung einer Pandemie zu erfolgen, welche stufenweise und anhand von Kennzahlen in allen Gemeinden und Landkreisen gleichermaßen anzuwenden sind. Der Bevölkerung sind diese Regeln transparent und nachvollziehbar bekannt zu geben. Gleichzeitig muß gegenüber der Bevölkerung eine staatliche Strategie und ein zeitlicher Horizont kommuniziert werden.(Mehr…)

7. Mediale und politische Hysterie beenden

Mit einer klar erkennbaren Strategie und Vorgehensweise seitens der Behörden wird einer medialen wie politischen Hysterie vorgebeugt, so daß eine sachliche und rational gelenkte Diskussion möglich ist. Medienunternehmen, die bewusst Falschmeldungen und Hysterie betreiben, sind staatlich zu sanktionieren.(Mehr…)

8. Gesundheitswesen verstaatlichen

Die Privatisierung des Gesundheitswesens ist vollständig rückgängig zu machen und der Staat mit der Gesunderhaltung seiner Bürger zu beauftragen; lediglich die haus- und fachärztlichen Praxen bleiben in privater Hand. Die Gesundheit der Menschen darf nicht als Bereich der Profiterwirtschaftung betrachtet werden. Eine Unterscheidung nach sozialem Stand darf im Gesundheitswesen nicht stattfinden. Eine angemessene Bezahlung und gleichzeitiger Aufbau von Fachpersonal im Gesundheitswesen, gerade auch für den Krisenfall, ist zwingend notwendig.(Mehr…)

9. Seuchenschutzbehörde aufbauen

Umgehender Aufbau einer Seuchenschutzbehörde, welche Konzepte zur frühzeitigen Bekämpfungen möglicher Pandemieszenarien erarbeitet und im Ernstfall die Umsetzung dieser koordiniert und durchsetzt. Ziel hierbei ist der optimale Schutz der Bevölkerung. Die Seuchenschutzbehörde hat die Anschaffung/Bereitstellung von ausreichend medizinischen Materialien für den Ernstfall sicherzustellen.(Mehr…)

10. Wirtschaftliche und medizinische Unabhängigkeit

Zur zeitnahen Bereitstellung von lebensnotwendigen medizinischen Materialien im Ernstfall ist eine wirtschaftliche wie medizinische Unabhängigkeit von Drittstaaten von Nöten. Hierzu sind sämtliche marktbeherrschenden Pharmaunternehmen zu verstaatlichen, um das Volk mit qualitativ hochwertiger Medizin zu bezahlbaren Preisen versorgen zu können. Auch im Bereich der Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln ist eine völlige Autarkie Deutschlands unter Beibehaltung der privaten Landwirtschaft anzustreben.(Mehr…)