Alle Termine zu den Montagsprotesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen

Montagsproteste: Alle auf die Straße – wie in Mitteldeutschland, so jetzt auch im Süden, Westen und Norden!

Über 30.000 Deutsche waren vergangenen Montag bei Spaziergängen und / oder Versammlungen in der BRD auf der Straße. Und es werden von Woche zu Woche mehr. Auch diesen Montag sind einige Städte neu aufgewacht und gehen erstmals auf die Straße. Egal wo, ob jung ob alt, ob geimpft oder ungimpft, immer mehr Deutsche lassen sich nicht weiter durch dieses Corona-Diktatur einschüchtern!

Die nationalrevolutionäre Bewegung & Partei “Der III. Weg” wird sich wieder bundesweit an den Montagsprotesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen beteiligen.

Hier eine Übersicht über alle uns bekannten Städte in Deutschland, wo am Montag der Protest auf die Straße getragen wird. Für die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Brandenbung, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und teils angrenzende Regionen gibt es nochmal gesonderte Auflistungen

Verantwortlich sind jeweils Bürger vor Ort, wir stellen hier nur eine Zusammenfassung zur Verfügung, sind aber nicht Organisator der jeweiligen Versammlungen bzw. Spaziergänge.

Sachsen

Adorf (Vgtl.) – 18 Uhr – Markt

Altenburg – 18 Uhr – Brüderkirche

Annaberg – 19 Uhr – Unterer Kirchplatz

Auerbach (Vgtl.) – 19 Uhr – Markt

Bautzen – 18 Uhr – Kornmarkt

Beierfeld – 19 Uhr – Bernsbacher-/August-Bebel-Str.

Bernsbach – 19 Uhr – Markt

Bernsdorf – 19 Uhr – Lidl (neu!)

Brandis – 19 Uhr – Markt

Breitenbrunn – 19 Uhr – Rathaus

Burgstädt – 19 Uhr – Brühl

Chemnitz – 18 Uhr – Schillerplatz

Chemnitz-Einsiedel – 19 Uhr – Pyramide

Colditz – 19 Uhr – Parkplatz Fleischerei Sogut

Coswig – 18 Uhr – Wettinplatz (neu)

Delitzsch – 19 Uhr – Markt

Dippoldiswalde – 18 Uhr – Parksäle (neu!)

Döbeln – 19 Uhr – Obermarkt

Dresden – 13 Uhr – Landtag, 18 Uhr – Volksfestgelände Pieschener Allee! (Autokorso)

Eilenburg – 19 Uhr – Markt

Eppendorf – 18 Uhr – Alte Schule

Frankenberg – 18 Uhr – Markt

Frauenstein – 17 Uhr – Markt

Fraureuth – 18 Uhr – Erich Glowatzky Sporthalle

Freiberg – 18 Uhr – Albertpark

Frohburg – 19 Uhr – Markt

Gersdorf – 18 Uhr – Markt

Glauchau – 18 Uhr – Markt

Glashütte – 18 Uhr – An der Feuerwehr

Geithain – 19 Uhr – Markt

Görlitz – 18:30 Uhr – Postplatz

Greiz – 18 Uhr – Schloßbrücke

Großharthau – 17.30 Uhr – Eisenbahnbrücke

Grimma – 19 Uhr – Markt

Großenhain – 19 Uhr – Markt

Hainichen – 19 Uhr – Markt

Halle – 18 Uhr – Moritzkirche

Hartenstein – 19 Uhr – Markt

Heidenau – 19 Uhr – Markt

Hoyerswerda – 18 Uhr – Lausitzer Platz

Jahnsdorf – 19 Uhr – ab Nahkauf

Johanngeorgenstadt – 18 Uhr – Platz des Bergmannes

Jöhstadt – 19 Uhr – Markt

Kamenz – 18 Uhr – Markt (neu!)

Königsbrück – 18.30 Uhr – Markt

Königstein – 19 Uhr – Markt

Königswalde – 19 Uhr – Parkanlage

Kreischa – 19.30 Uhr – Jahrmarktswiese

Lengenfeld (Vgtl.) – 18.30 Uhr – Markt

Limbach-Oberfrohna – 18.30 Uhr – Rathausplatz

Löbau – 18 Uhr – Altmarkt

Königsbrück – 18:30 – Markt

Markkleeberg – 19 Uhr – Bahnhofsvorplatz

Marienberg – 19 Uhr – Markt

Meißen – 19 Uhr – Heinrichsplatz

Meuselwitz – 18 Uhr – Markt

Milkau – 18 Uhr – Busplatz

Mittweida – 19 Uhr – Markt

Neugersdorf – 18 Uhr – Markt

Neustadt – 18.30 Uhr – Markt

Niesky – 18 Uhr – Zinzendorfplatz

Nossen – 19 Uhr – Markt

Oederan – 18.30 Uhr – Markt

Oelsnitz (Erz.) – 19 Uhr – Markt

Olbernhau – 19 Uhr – Gessingplatz

Oschatz – 19.00 Uhr – Sparkassentreppe

Ortrand – 18.30 Markt

Ottendorf-Okrilla – 19 Uhr – Rathaus

Plauen – 18:30 Uhr – Neustadtplatz

Pirna – 19 Uhr – Markt

Pulsnitz – 18 Uhr – Markt

Raschau-Markersbach – 18 Uhr – Markt

Radeberg – 19 Uhr – Markt

Radebeul – 19 Uhr – Ostbahnhof

Reichenbach (Vogtl)- 19 Uhr – Markt

Riesa – 18 Uhr – Rathausplatz

Schönheide – 19 Uhr – Rathaus

Schneeberg – 19 Uhr – Markt

Schwarzenberg – 19 Uhr – Markt

Sebnitz – 19 Uhr – Markt

Thalheim (Erz.) – 18 Uhr – Rathaus

Torgau – 18 Uhr – Markt

Treuen – 18 Uhr – Markt

Weißenfels – 18 Uhr – Fürstenhaus

Werdau – 18 Uhr – Markt (neu!)

Wilsdruff – 18 Uhr – Markt (neu!)

Wurzen – 18.30 Uhr – Markt

Zwickau – 18 Uhr – Hauptmarkt

Zittau – 18 Uhr – Stadtring

Zschopau – 19 Uhr – Markt

Zwönitz – 19 Uhr – Markt

Thüringen

Apolda- 18:30 Uhr Marktplatz

Arnstadt- 19 Uhr Marktplatz

Altenburg- 18 Uhr Brüderkirche

Berga- 19 Uhr Marktplatz

Bad Lobenstein- 19 Uhr Marktplatz

Bad Salzungen- 18 Uhr Nappenplatz

Dingelstädt- 19 Uhr Rathaus

Eisenach – 18 Uhr Spontaner Treffpunkt für Spaziergänger

Erfurt- 19 Uhr Anger Lutherdenkmal

Greiz- 18 Uhr Schlossbrücke

Heiligenstadt – 19 Uhr Volksbankparkplatz

Hermsdorf- 18 Uhr Stadthaus

Hildburghausen- 19 Uhr Marktplatz

Ilmenau- 19 Uhr Wetzlarer Platz

Jena – 17:30 Uhr Holzmarkt

Meiningen- 18:30 Uhr Marktplatz

Mühlhausen- 19 Uhr Untermarkt

Nordhausen- 18 Uhr Rathaus

Neustadt/Orla- 18 Uhr Markt

Pößneck – 19 Uhr Pößnecker Markt

Rudolstadt- 17:30 Uhr Marktstraße/Markt

Schleiz- 18:30 Uhr Neumarkt

Schmalkalden- 19 Uhr Altmarkt

Saalfeld- 17:30 Uhr Boulevard

Sonneberg- 19 Uhr Markt

Stadtilm- 18:30 Uhr Markt

Schmölln- 19 Uhr Marktplatz

Sondershausen- 17:30 Uhr Innenstadt

Sömmerda- 19 Uhr Marktplatz (Stand)

Suhl- 18:15 Uhr Marktplatz

Tanna- 19 Uhr Markt

Uder (Eichsfeld) – Dorfmitte bei der Haltestelle Marktplatz

Weida- 19 Uhr Marktplatz

Weimar- 19 Uhr Herderplatz

Zeitz – 19 Uhr Platz der Deutschen Einheit

Zeulenroda- 19 Uhr Marktplatz

Brandenburg

Brandenburg – 19 Uhr – Neustädter Markt

Eberswalde – 18 Uhr – Marktplatz

Falkensee – 17:45 Uhr – Gedenkstätte ggü Rathaus

Glienicke – 18 Uhr – Oranienburger Ch. /Ecke Hauptstraße

Königs Wusterhausen – 18 Uhr – Kirchplatz

Oranienburg – 18 Uhr – Schlossplatz

Prenzlau – 18 Uhr – Marktplatz

Schwedt – 19 Uhr – Vierradener Straße / Friedensbaum

Angemünde – 19 Uhr – Marktplatz

Templin – 18:30 Uhr – Marktplatz

Rheinland-Pfalz

Alzey – 18:00 Uhr – Schloßpark

Annweiler am Trifels – 19:00 Uhr Kirchplatz

Bad Dürkheim – 18:30 Uhr – Römerplatz

Bad Bergzabern – 18:30 Uhr – Schloss

Bingen – 19 Uhr – Gerbhausstraße (Parkplatz)

Bodenheim – 18:00 Uhr – Am neuen Rathaus

Cochem – 18:30 Uhr – Enderplatz

Dahn – 18:30 Uhr – Kirchgasse

Deidesheim – 18 Uhr – Schlosspark

Frankenthal – 19 Uhr – Speyerer Tor

Freinsheim – 18:30 Uhr – Historisches Rathaus

Germersheim – 18:30 Uhr – Nardiniplatz

Hassloch – 18:30 Uhr – Pfalzplatz

Kandel – 19 Uhr – Georgskirche

Kaiserslautern – 18:30 Uhr – Stiftsplatz

Kirchheimbolanden – 18 Uhr – Römerplatz

Kusel – 18:30 Uhr – Rosengarten

Ludwigshafen – 18:30 Uhr – Berlinerplatz

Landau – 18:00 Uhr – Rathausplatz

Mannheim – 19:00 Uhr – Wasserturm

Mutterstadt – 18 Uhr – Neue Pforte

Neustadt a.d. W. – 18:30 Uhr – Hetzelplatz

Oppenheim – 18:00 Uhr – Katharinenkirche

Pirmasens – 18:00 Uhr – Exerzierplatz

Schwetzingen – 19 Uhr – Bahnhof

Speyer – 18:30 Uhr – Domplatz

Trier – 19:00 Uhr – Porta Nigra

Worms – 18:30 Uhr – Lutherdenkmal

Wörth am Rhein – 18 Uhr – Altes Rathaus

Hessen

In Hessen treffen sich viele besorgte Deutsche vor den Rathäusern der folgenden Städte um 18:00 Uhr

Frankfurt

Wiesbaden

Bad Schwalbach

Idstein

Limburg

Hanau

Offenbach

Hofheim

Bad Homburg

Marburg

Gießen

Fulda

Kassel

Bayern

Aichach jeden Samstag 17 Uhr Rathaus

Augsburg jeden Sonntag 12 Uhr Wittelsbacher Park

Bad Kissingen jeden Donnerstag 18 Uhr Landratsamt

Bad Tölz jeden Montag 18:30 Rathaus

Bamberg jedem Montag 18 Uhr gegenüber Bahnhof

Bayreuth jeden Montag 19 Uhr Rathaus Luitpoldplatz

Burghausen jeden Montag 18 Uhr Konradkirche

Coburg jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Deggendorf jeden Samstag 17 Uhr Oberer Stadtplatz

Dillingen jeden Samstag 18 Uhr Taxispark

Dingolfing jeden Montag 18 Uhr Parkplatz Expert

Donauwörth jeden Freitag 18 Uhr Hindenburgstr./ Höhe Fischerbrunnen

Erding jeden Montag 19 Uhr Schrannenplatz

Freising jeden Montag 18:30 Marienplatz

Gunzenhausen jeden Montag 19:00 Glockenturm

Hochstadt/Aisch jeden Sonntag 17 Uhr Marktplatz

Hof jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Ingolstadt jeden Samstag 15:30 Theaterplatz

Jeden Sonntag 18 Uhr Rathaus

Kaufbeuren jeden Montag 19 Uhr neuer Markt (Kundgebung)

Königsbrunn jeden Mittwoch Markplatz (Kundgebung)

Kötzting jeden Samstag 15 Rathaus

Kronach jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Kühbach bei Aichach jeden Montag 19 Uhr Rathaus

Kulmbach jeden Montag 18 Uhr Marktplatz

Landsberg/Lech jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Landshut jeden Montag 18 Uhr Ländtor

Jeden Samstag 11 Uhr Isargestade

Jeden Mittwoch 18 Uhr Martinskirche

Mainburg jeden Montag 19 Uhr Nähe Betten Haimerl

Memmingen jeden Montag 18 Uhr Marktplatz

Miesbach jeden Montag 19 Uhr Rathaus

München jeden Mittwoch 18 Uhr Wittelsbacher Platz (Umzug)

DIESE Woche (15.12.): Ludwigstr./Odeonsplatz ❌

Neumarkt jeden Samstag 13 Uhr Volksfestplatz

Neuötting jeden Donnerstag 19 Uhr Rathaus

Neuried Montags 19 Uhr Marktplatz Nähe Bücherzelle

Neustadt/Aisch jeden Montag 19 Uhr Marktplatz

Nördlingen jeden Freitag 19 Uhr Rathaus

Nürnberg jeden Montag 18:30 Uhr Kornmarkt

Parsberg jeden Montag 18 Uhr Rewe

Passau jeden Samstag 15 Uhr Klostergarten

Penzberg jeden Montag 18:30 Rathaus

Poing jeden Donnerstag 18 Uhr Marktplatz (Kundgebung)

Regensburg jeden Montag 18 Uhr und jeden Samstag 15 Uhr altes Rathaus

Rosenheim jeden Mittwoch 19 Uhr Ichikawa-Platz

Schongau jeden Montag 17 Uhr Marienplatz

Schwabach jeden Freitag 18 Uhr Martin Luther Platz

Schwabmünchen jeden Montag 19 Uhr Rathaus

Schwandorf soweit möglich jeden Dienstag 19 Uhr Marktplatz

Schweinfurt jeden Sonntag 18 Uhr Marktplatz

Straubing jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Unterhaching jeden Montag 19 Uhr Rathausplatz

Vilsbiburg jeden Montag 19 Uhr Rathaus

Vilshofen jeden Montag 18 Uhr Rathaus

Waldkraiburg jeden Montag 18 Uhr gegenüber vom Rathaus

Weilheim jeden Montag 18:30 Rathaus

Wemding jeden Montag 18 Uhr Marktplatz

Wertingen jeden Montag 19 Uhr Rathaus

Wolfratshausen jeden Montag 18:30 Sauerlachstr. Ecke Schiessstätte/Friedhof

Baden-Württemberg

Ostalbkreis

Aalen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Ellwangen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Eschach – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Lorch – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Mutlangen – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Schwäbisch-Gmünd – 18:30 – Bahnhofsvorplatz

Westhausen – 18 Uhr – vor dem Rathaus.

Heidenheim – 18:30 – vor dem Rathaus

Kreis Göppingen

Göppingen – ab 17 Uhr – vor dem Rathaus

Rems-Murr-Kreis

Backnang – 18:30 Uhr – Obstmarkt

Fellbach – 19 Uhr – Lutherkirche

Fellbach – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Kernen im Remstal – 18 Uhr – vor dem Rathaus in Rommelshausen

Kirchberg an der Murr – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Murrhardt – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Remshalden – 18 Uhr – vor dem Rathaus in Grunbach

Rudersberg – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Schorndorf – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Waiblingen – 18 Uhr – Postplatz

Weinstadt – 18 Uhr – vor dem Rathaus Beutelsbach

Welzheim – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Winnenden – 18 Uhr – vor dem Rathaus

Winterbach – 17 Uhr – Marktbrunnen

Kreis Nürtingen

Nürtingen – ab 18 Uhr – vor dem Rathaus

Kreis Esslingen

Esslingen – 18 Uhr – Cafe Uferlos an der Maille 1

Kirchheim u.T. – ab 18 Uhr – vor dem Rathaus.

Brackenheim – 18:30 – Rörbrunnen

Bretzfeld – 18 Uhr – Rathaus

Vaihingen Enz – 18 Uhr- Marktplatz Brunnen

Pforzheim – 18 Uhr – Hilda Gymnasium

