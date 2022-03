Berlin: Schweine am Hauptbahnhof

Wie regionale Medien aktuell berichten, kommen am Berliner Hauptbahnhof vermehrt Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet der Ukraine an. Anders als seit 2015 handelt es sich hierbei nicht um tausende junge Männer im wehrhaften Alter, sondern tatsächlich um vornehmlich Frauen und Kinder. Während man 2015 mit Plüschtieren klatschend an den Bahnhöfen der Republik die naive Fratze des BRD Gutenmenschentums präsentierte, spielen sich aktuell am Bahnhof in Berlin ganz andere Szenen ab. Ältere Männer, meist ab 50 Jahren, stehen gierig an den Gleisen und selektieren gezielt junge Frauen aus der Ukraine aus dem ankommenden Tross, um sie mit kriminellen Hintergedanken in ihre Fahrzeuge zu locken. Selbst Frauen mit Kleinkindern werden nicht von der penetranten Anmache dieser kriminellen Subjekte verschont.

Angeboten werden Schlafplätze und Geld, Hintergrund ist laut Bundespolizei aber wohl sexuelle Ausbeutung und Zwangsprostitution. In unseren Augen eine absolute Schweinerei und das Letzte was man sich in solch einer Situation vorstellen kann. Anders als Millionen sogenannter “Kriegsflüchtlinge” aus Nordafrika, Afghanistan, Syrien und dem Jemen, haben die Menschen aus der Ukraine kein großes Interesse daran, langfristig in Deutschland zu bleiben. Im Gegenteil sind seit Kriegsbeginn über 10.000 Ukrainer zurück in ihr Vaterland gegangen, um ihre Heimat zu verteidigen, ein beispielloser Vorgang dem man nur allerhöchsten Respekt aussprechen kann. Szenen wie die der Kölner Silvesternacht 2015 wird man mit Sicherheit durch Flüchtlinge aus der Ukraine nicht erleben.

Mitglieder und Freunde unserer Partei aus Russland und der Ukraine sind am vergangenen Freitag selbst am Berliner Bahnhof aktiv gewesen und haben präventiv und aufklärend auf einige Flüchtlinge aus der Ukraine einwirken können. Festgestellt werden konnte aber, dass die Bundespolizei nach der Bereichterstattung die Lage nun wohl besser im Griff hat und entsprechend sensibilisiert ist. Auffallend war zusätzlich das viele Ausländer aus Afrika, Syrien, Irak und dem Jemen, die seit Monaten an der Grenze von Belarus zu Polen ausharren, nun wohl die kostenlosen Züge nach Deutschland nutzen, um sich, wie immer ohne Pass, als Studenten aus der Ukraine auszugeben.

Es ist schon auffallend, dass sich die Ukrainer ohne Probleme ausweisen können, aber die zahlreichen “Studenten” nicht. Rückblickend bleibt festzustellen, Schweine gibt es überall, nicht nur am Berliner Hauptbahnhof, charakterschwache Minusmenschen finden sich in der Bundesregierung, als über 50-jähriger Menschenhändler am HBF Berlin, oder in der sozialen Hängematte der BRD. Es sind wahnsinnige Zeiten in denen wir uns bewegen, wir sind gut beraten, mit klarem Kopf unsere Gemeinschaft zu stärken und entsprechende Netzwerke aufzubauen, denn es wird nicht besser werden, solange wir diese politische Klasse an der Macht haben und deren Sorglosigkeit unser aller Existenz bedroht.